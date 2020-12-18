Тари ӝук интые — гамбургер?

Туэ дышетскон арысен Россиысь 1-тӥ-4-тӥ классъёсын дышетскись пиналъёсты дунтэк сюдыны кутскизы. Кызьы та программа пыӵа элькунысьтымы школаосын?

Дышетонъя но наукая министр С. Болотникова

ачиз поталля школаосы, пиналъёсты

сюдэмзэс эскере.

Туспуктӥз Альбина ШАЙХУТДИНОВА

Программа выль бере, дышетскон ар кутскем бере ик анай-атайёслэн трос юанъёссы кылдӥзы: маин сюдозы пиналъёсты, кыӵе луоз солэн ӟечлыкез, кӧня луоз дуныз но кызьы радъямын луоз сиён пӧран. Дышетонъя но наукая министерствое ӝожтӥськонъёс вуыны кутскизы: таяз школаын сӥям сиён сёто, сояз нылпиослы ӝук уг кельшы. Министерствое вазиськиз ваньзэ-ӧвӧлзэ 84 мурт. Со пӧлысь 50-эз — программалы шумпотэмзэс вераса, тау карыса, 34-ез — кӧш сюдо шуыса. Со пӧлысь 32 ӝожтӥськонъя эскерон ортчытэмын, нокыӵе шекъёс шараямын ӧвӧл, 2-езъя эскерон мынэ на.

— Одӥг вазиськонэз но сэрттытэк-пертчытэк ум кельтӥське, — вера дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова. — Вуиськом школае нокинлы вератэк, шуак. Министерствоысьтымы, озьы ик Роспотребнадзорысь специалистъёсын сиёнэз веръяськомы, чакласькомы, кы­зьы но малэсь пӧрамын со. Куд-ог школаосын сиён пӧрало пищеблокъёсазы, мукетъёсаз — школьникъёслы дась сиён вуттэ кыӵе ке огазеяськон. Та ужпумез озьы ик син шоразы возё Кун Кенешысь, ёрос кенешъёсысь депутатъёс, ёросъёслэн йыръёссы, общественникъёс. Вераны кулэ на: пӧраськыны кутӥськись сиён-юон пӧлысь 95 процентэз асьме шаерамы поттэмын. Соин ик кыӵе ке шекъёс шараяськизы ке, меӵак вазиськыны быгатӥськом сиёнэз поттӥсьёслы, поставщикъёслы.







Куд-ог школаосын сиён пӧрасьсы одӥг гинэ. Висьыны усе ке, сое воштыны нокинэн. Соин ик сиён пӧрасьёсты дасясь дышетсконниосын огкыл кутэмын: отын дышетскисьёс висьыны усем поварез воштыны быгатозы.

Шаерысьтымы школаосын дунтэк сисько 87 сюрс 473 покчиос. Талы элькун бюджетысь туэ висъямын 154 миллион манетлэсь ятыр, 93 миллионэз вуиз на федерал бюджетысь. Программа азинтӥськоз вуоно арын но. Солы чакламын 1 миллиард манетлэсь ятыр: 716 миллион манетэз вуоз федерал бюджетысь, 375 миллионэз — элькунысь.

Елена Никитина