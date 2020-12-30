Сюрес дурысь куштэм сад

Ува ёросысь Покчи Скалгуртлэн нимыз но кӧня ке пол вошъяськылӥз: нырысь Вужгурт нималлязы, 1964-тӥ арысен документъёсын сое Липовка гожто. Озьы ке калык сое Скалгурт шуэ.

Скалгуртысь ульча

Туспуктӥз Елена Сараматова

29 беризь мерттӥз

Архивъёсысь документъёслы осконо ке, Скалгуртын 1924-тӥ арын 151 кузя улӥллям. 2002-тӥ арын 8 воргорон но 5 нылкышно гинэ на кылиллям. Малы меда калык пазьгиськыны кутскиз?

Куазь ӟырт кезьыт. Икур-кукыр сылӥсь юртъёс кынмыса шымырскем кадь сыло. Мурт адямиосты шӧдыса, пуныос огезлэсь мукетыз золгес уто. Одӥг капка азьын но нокыӵе пырем-потэм пытьыос уг адско. Йӧн-йӧнгес коркае йыгаськимы на — ӵогамын. Неужто нокыӵе ивортэк кошконо луом? Со вискын син азе йӧтӥзы урам кузя кошкись пытьыос. Кинлэн ке бакчаез пала нуо. Учкиськом но, 2 воргоронъёс мунчо липо.

— Кин кулэ? — вазиз огез пумитамы. — Нылылэн таӵе ик дӥсез. Мар ай та монэ ыштэм шуыса, сюлэм шуг луиз. Нош тӥ кинъёс?

Аслэсьтыз но ним-тулзэ тодӥмы: Герман Егорович Бармин. Ӟуч воргорон, но удмуртъёс пӧлын улыса, удмурт кыллы дышемын.

— Татын вордӥськем мурт 1 гинэ — со дышетӥсь Юрий Данилович Караваев, — веранзэ мытӥз воргорон. — Ми соин ӵош школаын ужамы, 30 ар эшъяськиськом. Но али тӥ сое уд шедьтэ — репетиторствоен выре. Мукетъёсыз улӥсьёс кин кытысь. Родняоссы ваньзы татысь ик, но берло аръёссэ гинэ татчы выжизы. Мон но тани 2 ар талэсь азьло вуи. Ачим Уваын улӥсько. Муш воземе потӥз. Не отын, не татын местаос ӧй вал. Газетысь ялон адӟи: 12 сотка музъем вузаське. Аукционын сое 1 сюрс 200 манетэн басьтӥ. Дото кельшизы местаос! Эрикез яратӥсько. 13 ар милицаын ужаса, калыклэсь жади. Тэльтэк улыны уг быгатӥськы. Чорыганы, пӧйшураны яра.

— Выль адямилы татын шумпотӥзы, вылды? — юаськом.

— Какой шумпотозы соос?! Ужано, гуртэз возёно шуисько, — мыня. — Тани мунчо липыны Уваысь бускельме вайи. Мон сое юонлэсь озьы ужен эмъясько. Оген трос уд лэсьты ук. Нош татысь юрттӥсь уд шедьты.

— Пуктӥськемды шоры учкыса, мукетъёслэн но корказэс выльдэмзы потэ, дыр?

— Юртъёссы вылазы куашкало ни, адӟиськоды ук. Пудо быдэс деревнялы тодӥськоды-а кӧня? 4 курег но 1 атас. Гужем вылтӥ атасэз но кин ке мекалтэм. Ярам, Данилыч козаосты вордэ на. Татын вань бакчаос куштэмын, котыр куштэм сад будэ. Аслам бакчаям но сад вал — толалтэ корай, тулыс сутӥ. Сомында аръёс ӵоже шутэтскем музъем туэ трос урожай сётӥз. Кышно шумпотэ.

— Кузпалды вуылэ-а коть?

— Юрт ӧд пукты ке, уг лыкты, шуиз. Корка ӝутыны дӥсьтод-а — ӧйтӧд. Ву ӧвӧл. Ярано колодчаос гудэмын. Тыл но 2-тӥ арзэ кыскыны уг быгато ни. Ми татын чиста мужикъёс — одӥг кышно но ӧвӧл. Егит пияш улэ, подружкаез куддыр вуылэ, но со милемын уг вераськылы. Муш возись фермеръёс вань. Но соос но уг адскыло. Юртъёссы кирпичлэсь, йӧноесь. Инвалидмы вань на. Ми сое Сын полка шуиськомы. Пал пыдыз ӧвӧл бере, аслыз ву но вайыны уг быгаты. Юрттӥськоно луэ. Сое инвалидъёслэн юртазы нуллӥзы ни, но юисьёсты отын уг ярато — уллязы. Риелторъёсын обидемын со: юртсэ вузаллям, татчы вайыса кельтӥллям. Озьы ми бордын улэ.

— Татысь музъем нокинлы кулэ ӧвӧл?

— Басьтыны коркаос, музъем вань. Бордам ик вузаське, басьтэ. Но троссэ вузаны уг луы — документъёссы лэсьтымтэ. Гужем татын курорт. Войналэсь азьло татын беризьёс будо вылэм. Со вакытысь 1 писпу сылэ на. Артэ Вавож ёрос — отын беризьёссэс утиллям. Вожъяськыса деревняе 29 беризь мерттӥ.

Герман Бармин

Фото: Е. Сараматова

Кечъёс — эшъёс

Герман Барминэн ӵош мукет коркаосы но йыгаськыны выримы на — нокин усьтӥсь ӧз сюры. Газетмес сётыса кельтӥмы. Нош Юрий Данилович Караваевез телефон пыр шедьтӥмы. Со та гуртын 1954-тӥ арын вордӥськемын. Жингыртэмез возьмам кадь, огшокчемен улэм-вылэмзэ мадиз:

— Мон вордӥськон аре деревняямы 27 корка, 2 ульча вал на. Котькуд юртын нылпиос трос вал. Ми ик 6 пиналъёс. Дышетскизы но тросэз кошкизы. Мон нырысь ик вылӥ образование басьтӥ. Физикаен, математикаен дышетӥсь луыса Ижын но, Дэри ёросысь Хохрякиын но, Вавож ёросысь Кионгуртын но ужалляй. Нэнэ огназ кылиз, хозяйствоез возёно шуыса, деревняе 1994-тӥ арын берытски. Отӥяз нэнэ но кулӥз. Ува-Тукляын, Рябовоын дышетыны кутски. Бусыосты кулэ ӧз каре ни, пудоез пастухамысь дугдӥзы. Со ик быронмы луиз. Калык выль местае пуксиз, Бадӟым Скалгурт озьы кылдӥз. Нош ми кемалась ни 5 коркан 5 кузя улӥськомы. Трассэ ныр уламы ӧй луысал ке, куштэм кадь потысалмы. Нуналаз 3 пол рейсовой автобус ветлэ, Вавоже но, Увае но огкадь ӝог вуыны луэ. Аслым но сюрес вылын кельше, калыкез коть адӟисько, нылпиосты дышетӥсько, адямиосын вераськисько, сиён басьтӥсько. Автобус уг сюры ке, артысь школаозь 7 иськем пыдын ортчисько. Солань-талань ветлыса, ульчаысьтымы сюресэз коть лёгисько. Ми пала лымы сузясь трактор уггес вуылы.

Икур-кукыр сылӥсь юртъёс

Фото: Е. Сараматова

— Гуртады мӧзмыт уг поты-а? — выжыятӥсько.

— Аслым ачим мӧзмыны уг сётӥськы. Бакчаез турнатэк уд возьы, нош турынзэ кытчы ке кароно шуыса, козаос вордыны кутски. Ачим ик кыскисько. Эшъёс соос мыным. Деревняысьтымы калыкен шер вераськиськом. Нош азьвыл туж шулдыр улӥмы. Клубмы ӧй вал ке но, артысь деревняосысь калык, ми доры люкаськыса, шулдыръяськыса уйзэ изьыны уг сёто вал. Деревняямы тросэз муш вордӥзы, котькуд празднике медовуха пӧзьтылӥзы, чечыен куноятылӥзы. Центр мира вал милям деревнямы. Али чал-чал луиз. Педло потыны — пеймыт. Освещенимы ӧвӧл. Койыкъёс, гондыръёс вуыло. Пудо ӧвӧл ни бере, соослы воля. Азьвыл частник коркаяз магазин возьылӥз. Сое но табере пытсазы. Кытчы калык люкаськоз на? Выль арез но котькудмы асьме юртамы пусъёмы. Мон радиоме лэзё. Телевизор кемалась уг учкиськы — отын чиста ушъяськон. Нош мынам сюлэм вӧсь луэ: быдэс Россиысь пичи деревняос быро ни.

Елена Сараматова