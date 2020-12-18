Сьӧсь дунне

Суредаз Мария Эшмакова

Нюлэскын туннэ бадӟым шумпотон. Анай-атайёс пиналъёсынызы Выль ар кыз дуре шулдыръяськыны люкаськизы. Ваньзы татын: тылобурдоос но пичи пӧй­шуръ­ёс, Гондырлэн, Лудкечлэн, Кионлэн семьяоссы.

Ӟичы но вуиз. Со «Курег.нет» корпорациын ужа. Бы­га­тӥсь ӟичыосты отын гажало. Котькинлэн уг пӧрмы угось, куаразэ оскымон карыса, банкысь ужасьлэн нимыныз жингыртыны но калыклэсь уксёзэ маялтыны. Ӟичы кышноеныз но кык мусо пиосыныз лыктӥз. Одӥгез пиез лымы пыры дӥсяськем, мукетыз чорыглы пӧрмытскем.

Ӟичылэн бускелез — Гондыр — гуын парикмахерской усьтӥз. Акыльтӥз, пе, мешок нуллыны, мон, пе, творческой пӧйшур. Нылпиосыз но творческоесь: нылызлэн дэремез вылын — «л» буква, пиезлэн мӧля вылаз — «у» буква. Кыз котыртӥ ӵош кутӥськыса ветло но, интыенызы вошъяськыса, «лу» но «ул» кылъёс пӧрмытъяло. Перформанс, пе.

Кыз дурысь ӟус вылын пуке Лудкеч. Со фрилансер — коркасьтыз потатэк, ужа. Интернетын магазинэз вань. Кельше солы. Нюлэскытӥ, кин ке но кутоз шуыса, сюлмаськыса ветлонэз ӧвӧл. Психолог доры но шергес кожалля ини. Кышнояськемез бере но со умойскиз. Зынъяськемысь ик дугдӥз. Табере ваньмызлы кышнояськыны дэмла. Кузпалъёслэн 3 пиналзы. Бадӟымез — панк. Шорысез политикаен тунсыкъяське. Пичиез нылзы — феминистка. Озьы ик уло. Анайзы шуэ: вош­тӥськозы ай, бадӟымгес бу­дӥ­зы ке, асьсэлэн ик серемзы потоз. Шулдыръяськонэ пичиез лудкечпи гондыр кариськем. Шорысез консервалы пӧр­мытскем («консерватор» кылын сурам, дыр).

Бадӟымез пизы кыз доры семьяеныз ӵош ӧвӧл лыктэм, берлогес, пе, вуоз. Пичи пӧйшуръёс Тол бабайлы кылбур вераны дасясько ини вал — соку гинэ лудкечпи вуиз, калык пӧлтӥ тулляськыса. Куд-огезлэн ымыз ик усь­тӥсь­киз, сое адӟыса. Лудкечпилэн кылбур вераны черодэз вуиз но, пияш шугмиз. Валерьянка вайизы. Пияш кылбурзэ Лымы ныллы гинэ лыдӟиз:

Та кылбур бере ваньзы, выр­­ӟыны дӥсьтытэк, кема сы­лӥ­зы. Крезьгур выльысен шудыны кутскиз, калык эктыны потӥз, но Тол бабайтэк тэтчазы ини.

Шулдыръяськон быриз. Пӧй­шуръёс доразы бертыны ӧдъ­язы. Лудкечъёслы ваньзы мынязы ке но, тросэзлэн ымныръёссы сюлмаськонэн, кышканэн тырмемын вал. Лудкеч атай пиезлы номыр ӧз вера. Анаез шуиз:

— Ваньзы тодо на, мар луиз кылем арын. Сюлмамы со мур пытьы кельтӥз. Атаедлэсь вынзэ туж гажало вал. Озьы ке но соин йырин адямилы пӧрмытскод-а? Макем возьыт! Асьмеос пӧйшуръёс ук, пӧйшур тустэ ыштоно ӧвӧл, пие, пӧйшурогес луоно. Сьӧсь адями кадь эн кариськы — бырод.

________

Полина КУЛИКОВА