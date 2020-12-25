Сыр лэсьтоно гуртын

Кыӵе вормонъёсын гуртоос келяло 2020-тӥ арез? Та но мукетыз сярысь журналистъёслы мадиз гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова.

Вотка ёрос администрацилэн архивысьтыз

44 ферма

Приволжск федерал округын Удмурт шаермы сиён-юон поттэменыз азьмынӥсьёс радын. Кылсярысь, сыр, йӧл, нӧкы вӧй лэсьтонъя 2-тӥ-3-тӥ интыосты басьтӥськомы.

— Араз 1 миллион тонна йӧл поттон ноку быдэстонтэм малпан кадь вал, нош табере кӧня ке чырмытгес ужаны кылиз на, — вера Ольга Викторовна. — Туэ ар пумозь 881,9 сюрс тонна йӧл люкаськыны кулэ, миым сярысь, со 6,6 процентлы тросгес. Поттэм йӧл пӧлысь 11-12 процентэз — со частникъёслэн. Гурт хозяйствоосын котькуд скаллэсь шорлыдын 6 сюрс 828 килограмм йӧл басьтозы, кылем арын сярысь, 4,6 процентлы уногес. Ёросъёс пӧлын азьвыл аръёсы котьку азьпалан возиськылӥзы вавожъёс, таяз радэ соосты азьпалто воткаос: «Мир» но «Пихтовка» хозяйствоос производствозэс но ужан амалъёссэс зол воштыны пӧрмытӥзы, быдэс районзэс юн ӝутӥзы. Вотка ёросын ар пумозь котькуд скаллэсь шорлыдын 8 сюрс 779 килограмм йӧл люканы чаклало.

Со вакытэ ик Камбарка ёросын скаллы быдэ 4 сюрс 688 килограмм гинэ кыско, 5 сюрс 500 килограммлэсь кӧнялы ке гинэ тросгес — Красногорск, Сьӧлта но Сюмси ёросъёсын.

Шаерысьтымы хозяйствоос али мыло-кыдо ужало генетика бордын. Ваньмаз сямен ёросъёсын кыштыр пуктӥсько. Туэ ог 13 сюрс скаллы 44 ферма ӝутэмын, кылем арлэсь со 23 гидлы уногес. Со сяна, шаерамы ужаны кутскозы пудо сиён дасянъя 2 кормоцентръёс. Министр пусъемъя, фермеръёслы со бадӟым юрттэт луоз, котькудӥз угось пудоезлы сиён дасяны ачиз уг пӧрмыты.

923 сюрс гектар

Туэ гуртоос тужгес трос урожай люканы пӧрмытӥзы — кутсамын 703 сюрс тонна ю тысь. Куд-ог хозяйствоос бусыоссэс 7 сюрс гектарлы паськытатӥзы. 1 сюрс 840 гектар пӧлысь али ог 923 гектарез гыриське-кизиське. Туннэ етӥн будэтӥсьёс дась эшшо чырмытгес ужаны. 5 сюрс 200 гектар вылысь 3,37 сюрс тонна урожай калтӥзы. Азьвыл мертчанмы ӝуйы интыын лэсьтӥськонын кутӥське вал ке, табере сое гуртоос сэстыны пӧрмыто, ӟечомыто. Юкаменскын но Шарканын заводъёссэс выльдӥзы уго. Табере асьме мертчанлы кунгож сьӧрын но синмаськисьёс шедё. Соин выльысь лыз буртчин кизьыны кутскемын Пичи Пурга ёросын, кылсярысь, Ярын выльдыны медо заводзэс.

Вотка ёросысь «Агровиль» хозяйствоын нуналлы быдэ 1,5 тонна кеч йӧл кыско

Вотка ёрос администрацилэн архивысьтыз

— Огез гинэ шугъяськытэ: Россиын етӥнлэсь ӟечлыксэ эскерись лабораториос ӧвӧл, — шуэ Ольга Абрамова. — Соин сэрен рос-прос валаны уг луы, мертчанэз умоятон понна мар карыны луоно на. Бельгиысь мертчанэн ӵошатӥськеммы потэ. Етӥн будэтӥсьёсын кенешимы но огкылэ вуимы: Удмуртиын усьтоно лаборатория. Вуоно арын та проект бордын ужаломы.

Министерствоын йырзэс тӥяло картошка, бакча сиён будэтон пумысен но. Али угось та культураос улэ висъяськись бусыос, йылэм интые, ялан кулэсмо. Хранилищеос ӝутыны юрттэт висъяса, оло, югдур воштӥськоз.

Хозяйствоос автопарксэс выльдон пумысен но ялан сюлмасько: туэ гинэ 2,296 миллиард манетлы басьяськизы. 143,3 миллион манет тыр субсидия басьтыны пӧрмытӥзы. Гаражъёсын али сыло 5 сюрс 500 тракторъёс, ю тысь калтон 850 комбайнъёс, пудо сиён дасян 550 комбайнъёс. 2022-тӥ арысен уногес субсидия висъяськоз трактор но ю-нянь утялтон комбайнъёслы, таос угось вужмемын. Озьы ик юрттэт сётӥськоз тысь куасьтон но шертон комплексъёсты выльдыны, та объектъёсы газ кыскыны.

26 сюрс манет

Туэ гурт удысын кылдытэмын ни 395 выль ужан интыос. Кылсярысь, производствозэ паськытатӥз «Удмуртская птицефабрика» огазеяськон. Сарапул ёросын араз 14 миллион сяська будэтон вылысь теплицаос ӝутӥсько. Ольга Абрамова пусъемъя, вуоно арын эшшо ичизэ 300 ужан интыос кылдытыны чакламын.

Туэ 9 толэзь ӵоже гурт удысын ужасьёслэн шоро-куспо уждунзы 26 сюрс 566 манет луиз, кылем арысь та вакытэн ӵошатыса, со 10,5 процентлы уногес. Тужгес бадӟым уждун тыро Дэри ёросысь «РусЕвроплант» огазеяськонын — 48 сюрс манет. Кӧня ке манетлы гинэ уждунзы кулэс та ёросысь ик «Путь Ильича» хозяйствоын. Озьы ик 42-44 сюрс манет басьто Вавож ёросысь «Колос», «Удмуртия» но Мичурин нимо предприятиосын ужасьёс.

Берло дыре выль мылкыдын ужаны кутско Вотка, Дэри, Шаркан, Сьӧлта ёросъёсын. Ольга Абрамова пусъемъя, ӵапак татысь чупрес фермеръёс грантлы конкурсъёсы пырисько. Ӵапак фермеръёс пӧлын ик выль я вунэм удысъёсты мытӥсьёс сюро: ӵӧж-ӟазег, чорыг вордыны кутско, французской сыръёс, сыръёслэсь конфет лэсьто, укно дурын но теплицаын будэто сиыны ярамон турын-куаръёс, гулбечазы выжыято губи, бакчаязы мертто емышо сад… Шаерамы кылдытыны выро племенной база, угось татчыозь сӥльлы пудо будэтӥсьёс ӧзгес сюрылэ.

— Шаерамы али переработкаен выро ог 350 компаниос, — вера министр. — Гуртын поттэм сырьёлэсь асьме заводъёсын сиён-юон лэсьтон сярысь сюлмаськоно. Со гуртын ужасьёслы но, заводын тыршисьёслы но, басьяськисьёслы но пайдаё луоз. Ваньмы одӥг кыткетын ужаны кулэ. Кылсярысь, нянь будэтӥськомы, нош макарон лэсьтӥсьёсмы ӧжыт. Соин ик та ӧрез вырӟытоно. Озьы ик вуоно арын чакласькомы сӥльлэсь консерваос, нылпиослы ярась сиён (смесь) поттыны кутскыны.

Приволжск федерал округын 14 улос пӧлын асьме шаермы экспортэн барыш поттэменыз берпуметӥ интыын. Туэ 5 миллион 100 сюрс доллар тыр вуз карыны пӧрмытӥмы. Вуоно арын 6 миллион доллар поттонъя ужпум пуктэмын. Али кунгож сьӧры кошке йӧл, сӥль, курегпуз, чечы. Отӥяз мукет продукцимы но кунгож сьӧрысь рынокын интызэ шедьтыны кулэ.

Елена Сараматова