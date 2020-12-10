Пӧсь табань кадь

Дэри ёросысь Ягул черкогуртысь Рогалев кузпалъёс удмурт газеттэк улонзэс син азязы пуктыны уг быгато, чебер туспуктэмъёсыз адӟыса, эшшо но лыдӟемзы потыны кутске.

Рогалев кузпалъёс

Туспуктӥз Максим Егоров

Рогалев кузпалъёс егит дыръязы Алнаш ёросысь Шадрасак-Кибья гуртын колхозын ужамын, нош нылпиоссы будыса, улон интызэс воштыны малпаллям.

— Вазен сюресъёс туж уродэсь вал, нош милям пиналъёсмы, школазэс йылпумъяса, Дэбесэ, Сарапулэ но Ижевске кошкизы. Кызьы меда гуртэ бертылозы шуыса, городлы матэгес улыны выжимы, — шуэ Пелагея Анисимовна. — 1978-тӥ арын Ягул черкогуртэ улыны кариськимы. Михаил Степанович, пенсие потытозяз, колхозын механизатор луыса ужаз, нош мон нылпи садэ интыяськи.

Пелагея Анисимовналы табере 79 арес, нош Михаил Степановичлы — 81.

Валче улэмзылы вуоно арын 60 ар тырмоз ни, нош документъёсъя, пе, 6 ар ортчыса гинэ аспӧртэм юбилейзэс пусъёзы ай. Угось 3 нылпизы вордскем бере гинэ кусыпъёссэс документэн юнматӥллям. Та вакытэ кузпалъёс валче гинэ уло, нылпиоссы шутэтскон нуналъёсы доразы адскыны-юрттӥськыны бертыло.

Та семьялэн яратоно эшез «Удмурт дунне» газет. Алнаш ёросын улыкузы ик, сое басьтыны кутскиллям, со дырысен одӥг арзэ но гожтӥськытэк уг кельто.

— Берло дыре почтаен югдур секыт луиз, газетэз дорозямы уг вутто, асьмелы почтае мыноно луэ, — шуэ Михаил Степанович. — Тани туннэ но пятница ни, нош газет ваемын ӧвӧл на. Ми газетлэсь вуэмзэ гурысь потэм пӧсь табанез кадь витиськомы. Соин ик куд-ог дыръя нуналаз 2-3 пол но почтае ветлӥсько.

Рогалев кузпалъёс газетэз вожмаськыса лыдӟо. Туж, пе, кельшо гуртын ужась калык, пичи гуртъёс, эмъясьёс, асьмеос кадь арлыдоос сярысь гожъямъёс, нош Пелагея Анисимовна гороскопез но лыдӟытэк уг кельты.

Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА