Пӧечиос амал шедьто

Туэ ӝыны ар ӵоже шаерамы улӥсьёслэн картаосысьтызы лушкамын 4 миллиард манет пала. Мошенникъёс адямиез пӧян вылысь пӧртэм схемаосты куто. Тужгес но ӵем пумиськыло таӵеосыз.

Валэктон сётэ «Центр финансового просвещения» огазеяськонлэн кивалтӥсез Наталья Симкина

1. Банкын ужась кариськон.

Жингыртӥсь ассэ банкысь сотрудник шуэ, картаысьтыды, пе, кин ке уксёдэс таланы выре. Выльдоно картадылэсь даннойёссэ — программа выль сямен ужаны кутскоз, лушкаськисьёс картаяды пырыны уз быгатэ ни. Вераны косо карталэсь номеръёссэ, мышпалысьтыз 3 лыдпуссэ (СVC-код), озьы ик телефонэ СМС-эн вуэм лыдпусъёсты. Банкын ужасьёс соосты ноку но юаны кулэ ӧвӧл шуыса верамлы но пӧечиос шуозы: ми соосты ум кылӥське ук, тӥ роботлы-автоматлы вераськоды. Адями нош ик оске но ваньзэ лэсьтэ соос верамъя. «Банкын ужасен» эн вераське, трубкадэс куштэ. Пӧртэм номеръёсысь вуись СМС-ивортонъёслы но валэктон эн келяллялэ, соосты эн усьялэ. Тодэ: банкын зэмос ужасьёс ноку но уз юалэ карталэсь лыдпусъёссэ.

2. Выплата басьтыны косон.

Таӵе курике ӵемгес шедё мӧйыос. Жингыртӥсьёс шуо: дуно эмъюм басьтэмды понна компенсация тыриськоз. Шуом, 450 сюрс манет. Но со понна, пе, 10 сюрс манет ыстоно сыӵе-таӵе счётэ. Адями уксёзэ келя. Эшшо курозы на — я страховой залог тыроно, я эшшо мар ке. Ноку но эн оске таӵе ӵектонъёслы. Мошенникъёс — ӟеч психологъёс, трубкадэс кутӥды но соосын вераськоно кариськиды ке, соос йырдэс сураны амал шедьтозы, нырысь-валысь ӧд оске ке но. Соин ик трубкаез куштоно, лабыртоно ӧвӧл.

3. Ялонъёс.

Пӧечиос телефон номеръёсты шедьто ялонъёсын сайтъёс пыр. Адямилы жингырто, вуздэс басьтэммы потэ шуыса, мукетызлы, пе, медад вузалэ — предоплата келян понна картадылэн номерез, кодэз кулэ. Эн вераське соосын, трубкадэс куштэ. Карталэсь номеръёссэ-кодъёссэ нокинлы но вераны уг яра.

4. Кредит.

Адямилы кредит кулэ, со Интернет пыр пӧртэм банкъёсы куриськонъёс-анкетаос келя. Мошенникъёс та иворез шедьто, адямилы жингырто но шуо: куриськонды эскеремын, кредит висъяськоз. Со понна вераны куро карталэсь лыдпусъёссэ, кодзэ — соосты, пе, анкетае пыртоно, отчы ик уксё вуоз. Картаысь лыдпусъёсты нокинлы но, ноку но вераны уг яра!

УД