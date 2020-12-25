Пурга но Кияса вискын

Пичи Пурга ёросысь Аксакшур гуртын улӥсь, Кияса ёрос администрациысь физкультурая но спортъя ёзэн кивалтӥсь Валерий ТИХОНОВ шутэтскон нуналъёсыз тодытэк ужа. Арнялы быдэ кыӵе ке ужрад ортчытэ яке ачиз ӵошатсконэ пыриське. Удмуртиысь мугорез кыдатон удысысь, кун муниципал службаысь дано ужасьлэсь Валерий Тихоновлэсь спортын басьтэм медальёссэ, грамотаоссэ но синпель кузьымъёссэ лыдъяса но уд быдты.

В. Тихонов

Туспуктӥз Максим Егоров

Пичи «Ленин»

— Вордӥськи Аксакшур гуртысь колхозникъёслэн семьяязы, 8 нылпи пӧлысь 5-тӥез, — веранзэ мытэ Валерий Иванович. — Быдӟым оже пыриськем Иван Максимович дядяймы ваньмес пичиысен ужлы дышетыса будэтӥз. Ольга Петровна нэнэймы туж лыдӟиськыны яратылӥз, ӝытлы быдэ пиналъёслы книга-газет лыдӟылӥз. Дорамы пересьёсмы ӧй вал, озьы ми асьме понна будӥмы, шуыны луоз. Трос нылпиё семьяослы государство быгатэмезъя юрттӥськылӥз, школаын гын сапег, пальто, изьы сётъязы. Дядяймы шуылӥз: учительское одӥгды но эн пыралэ, аслам нылпиосы, ваньдэс дӥсяло. Кураськеме ӧвӧл шуэмысь, покчи классъёсын дышетскыкум, нэнэйме ёртылӥ, велик но куас басьтыны курыса. Гуртын ма карод? Тулыс ву потэ гинэ — великен ворттылыны кутскиськомы вал, лымы усе ке — куасэн нискыламы.

Нылпи садэ ветлытэк но, школае мынэмелэсь азьло лыдӟиськыны дыши, бадӟым агай-апайёсылэсь адӟем карылӥ. Тодӥсько на 1-тӥ классын дышетскыкум клубысь сцена вылысен Василий Садовниковлэсь «Пань-пань — котэм нянь» серемес вероссэ чик дугдылытэк верамме. Зал тыр пукись калык гур-р! серекъяз, нош ӵуказеяз эшъёсы, шорам чиньыен возьматыса, «Ленин» шуыны кутскизы чебер вераме понна. Школаысен туж кельшизы кылъя урокъёс, литературая уроклы трос лыдӟиськоно вал, нош мынам книга сьӧрын пукыны чиданэ кемалы ӧз тырмылы. Доре сётэм кылбуръёсты но урокын дышетыса вуттылӥ. Та предметъёсыз нуиз тодмо кылбурчи Анатолий Перевозчиков.

Туж шудо будӥ. Милям коркамы гуртлэн шоразгес интыяськемын, вӧзамы ик библиотека, клуб, магазин, школа. Спортзалмы ноку ӧй вал, физкультурая урокъёсмы ульчаын ортчылӥзы. Пуро но Пуропочинка гуртъёсысь пиналъёс интернатын улӥзы ке, аксакпочинкаос нуналлы быдэ доразы бертылӥзы. Сьӧр гуртысь пиналъёслэсь лябгес медам луэ шуыса, гуртысьтымы эшъёсын ӵош ӵукналы быдэ школа котыртӥ куасэн бызьылӥмы. Озьы 5-тӥ классысен спортэн эшъяськи. Нырысетӥ куас басьтэмзэс но тодӥсько на, дядяеным ӵош юри Огырчи городэ ветлӥмы вал. Нош гужемъёссэ колхозын ужамы. Пиосын вожмаськылӥмы валэн ужан понна, бӧрысь дорамы вал вордӥмы. Каникулъёс дыръя 90 нунал ужам нылпиосты сентябрь толэзе кузьымен пусйылӥзы, одӥг ар но басьтытэк кылеме ӧвӧл.

Ньыль агай-вынъёс анаеныз ӵош

Азьветлӥсь

— Ми вакытэ школаын дышетскисьёс 250 пала вал, котькуд классын — параллельёс, озьы 8-тӥ классэз 50 кузя йылпумъямы. Пичи дыръямы классмы туж аляк вал. 6-тӥ классысен школаямы ужаны вуиз Нина Анатольевна Ермокина. Ӟеч дышетӥсьлы луыса классмы тупатскиз. Спортивной секцие, литературной но драматической кружокъёсы вожмаськыса ветлӥмы.

Мон ёросын ортчылӥсь ӟуч но удмурт кылъя олимпиадаосы, бызьылонъя ӵошатсконъёсы пыриськылӥ, отысь вормонъёсын бертылӥ. Мыло-кыдо луэме понна 6-тӥ классысен «Артек» лагере путёвка сётӥзы вал, медам шедьтэ шуыса, дорысь ик огдырлы пегӟи. Гуртлэн палэназ ноку потамтэ мурт, кышкай кыдёке мынонлэсь, туж мӧзмись вал. Нош ар ортчыса, «Орлёнок» лагере ыстом шуизы. Таяз учыре ӧй пегӟы ни. Озьы мон нырысьсэ 50 нуналлы дорысь кошкылӥ. Совето Союзысь эшъёс пӧлын улон туж кельшиз, 40 кырӟан дышетӥмы, отысь мон трос грамотаосын бертӥ: 60, 100 метре бызьылонъёсын но нюръяськонын ворми. Вот отысь бертыкум, аслым туж бадӟым кадь потӥ ни, со дырысен дӥсьтӥсь но луи кадь.

Егит дыр

9-тӥ-10-тӥ классъёсыз Кечолысь школаын быдтӥ. 8-тӥ классысен ёрослэн куасэн бызьылонъя сборной командаяз шеди. Сояз но, таяз но школаосын физкультурая дышетӥсьёсмы (Евгений Архипов, Алексей Мурашов но Михаил Бектуганов) туж кужмоесь вал. Мынам соос кадь физрук луэме потылӥз. Со вакытэ ик, гуртысь ветеранъёс шоры учкыса, моряк яке военной журналист луо кожалляй. Малы ке дышетӥсьёсмы азьланез сярысь визь-кенеш ӧз сётылэ. Озьы пӧлысьтымы тросэз кужмо спортсменъёс дышетскытэк кылизы. Кылсярысь, Надежда Пчельникова (Южкова) пыдын бызьылонъя Совето Союзлэн чемпионэз вал, но бадӟым спортэн эшъяськонзэ ӧз азинты.

Школаез йылпумъяса, малпасько вал УдГУ-ысь спортфаке пырыны. Дышетӥсьёсмы кышкатӥзы, гимнастикая но уянъя экзамен сётыны, пе, уд быгаты. Ярысь педучилище туж кыдёкын потӥз. Озьы сельхозинститутэ пыри. Арня но ортчиз-а, ӧз-а, студентъёсыз картошка бичаны Яр ёросэ, пе, ыстозы. Сыӵе кыдёке мынытозь, армие ветло шуи. Сӥзьылаз классысьтымы 17 кузя пиосын армие кошкимы. Бадӟым агайёсы службазэс кунгож сьӧрын ортчытӥзы бере, мынам но отчы шедеме потӥз. Учёбкаме Кунгур городын ортчи, собере Чехословакие келязы, противовоздушной обороная часте. 1,5 ар куспын Германие, Польшае но Западной Украинае вуылӥ. Армиысь старшина званиен бертӥ. Юрттӥзы спортэн эшъяськеме но школаын начальной военной подготовка урокъёсын басьтэм тодон-валанэ.

Тракторист

— Армиысь бертӥ но пайми: гуртамы сельсовет кылдэм, отын ужа физкультураен дышетӥсе. Школалэн кивалтӥсез со интые ужаны ӧте вал, дышетскеме ӧвӧл шуыса, пиналъёс доры мыныны ӧй дӥсьты. Соку дышетӥсе вераз: котькыӵе удысэз бырйы, спортэ ик вуод. Туж шонер верам вылэм.

Бадӟым классъёсын дышетскыкумы, тракторист-машинистлэсь правозэ басьтӥмы вал, гужемъёссэ комбайнёрлэн юрттӥсез луыса ужамы. Армиысь бертыса, азинскись колхозмес адӟыса, пиосын вераськимы дэмен колхозэ кыльыны. Вылаз ик, колхозын ужасьёслы соку выль квартираос пуктыло вал. Ужам сяна, сельхозинститутын дышетсконме заочно амалэн азинтӥ.

Семья

Озьы 4 ар тракторист луыса ужай. Дышетӥсьёсы гинэ паймылӥзы, тон, пе, умой дышетскид ук, малы тракторен ужаськод? Нош мыным со уж туж кельше вал. Син азяды пуктэ ай: бусы кузя огдыре 12-13 трактор ортче, сыӵе суредэз адӟыса, сюлмы ик шумпотылӥз. Трактористлэн ужез данын вал, ӵемысь передовикын ветлӥ.

Соку ик кузпалъяськи. Гуртысьтымы школае Вуж Мӧнья гуртысь егит дышетӥсь Галина Семёновна вуиз. Синмаськимы, 1985-тӥ арын сюан ортчытӥмы. Йӧнолэсь но йӧно воргорон, эмеспи кадь потӥсько вал аслым, нош сюанчиослэсь лушкем вераськемзэс кылӥ: ма, та Галимы трактористэз сяна карт но шедьтымтэ шат? Малпаськонэ уси.

Сельсоветэн кивалтӥсь

— Сюанмы берегес ик монэ гуртысь комсомол огазеяськонэн кивалтӥсе пуктӥзы. Гуртын улон шулдыр вал: ужамы но шулдыръяськимы дэмен. Танцплощадка, клуб борды кафе, югдытӥськись куас сюрес егитъёсын веме карыса лэсьтӥмы. Усто ужасьёсты путёвкаен пӧртэм городъёсы но кунгож сьӧры ысъяллямы, колхозэ вуись выль техникаез азьветлӥсьёслы сётылӥмы. Озьы гуртысьтымы егит водительёслэн коллективзы 2 ар ӵоже шаерысьтымы устоез вал. Ӝытъёсы клубын шулдыр, самодеятельной композитор Виталий Шоркин юрттэмен, ансамбль кылдытӥмы но сьӧр гуртъёстӥ концертъёс пуктылыса ветлӥмы.

Огпол гуртамы Ижысь «Урожай» огазеяськонысь кивалтӥсьёс вуылӥзы. Ужаммылы паймизы, кошкон азязы физкультураен дышетӥсь луэмед уг поты-а шуыса юазы. Мынам со сюлэм висёнэ вал бере, чик малпаськытэк, «потэ» шуи. Сельхозинститутме ӝыныё куштыса, Чайковский городысь физкультурая институтэ мынӥ. Отчы вуи но пайми: дышетскыны мылкыд карисьёс 1 интые 4 кузя. Со конкурсэз ортчи. 5 ар заочно амалэн дышетскытозям, монэ сельсоветэ ужаны басьтӥзы. Армиысь бертэме бере ик гурт калык депутатэ бырйиз вал ини. Та ныпъетэз 2012-тӥ арозь нуи. Та вакытэ ик кыкетӥ вылӥ образование басьтӥ.

Дышетӥсеныз, эшеныз М. Бектугановен

1990-тӥ аръёс тросэз понна секытэн сётскизы, нош мыным ужаны кельше вал. Гуртамы радиоузел ужаз, ӵукналы быдэ гуртоосты выль иворъёсын тодматылӥмы, вордскем нуналъёсынызы ӟечкылаллямы. Сельсоветамы 3 гурт пыре вал. Кылсярысь, Аксакпочинкаын 10 ар ӵоже нокин ӧз улы ни вал, 1993-тӥ арын гуртлэсь нуналзэ ортчытӥмы. Ужрадэ люкаськемъёс огкылысь шуизы: гуртмылы бырыны ум сётэ. Озьы гурт выльысь улӟиз, калык пуктӥськыны кутскиз, сюрес лэсьтӥмы, Быдӟым оже пыриськемъёслы синпелет но нылпи площадка пуктӥмы.

Сельсоветын 22 ар ужай. Со дыр ӵоже гуртъёсамы чагыр эстӥськон вуиз, асфальт сюрес кылдӥз. Колхозэн кивалтӥсьёсмы ялан вошъяськылӥзы ке но, котькудӥныз огкыл шедьтыны тыршимы. Шумпотӥсько, Аксакшур но Пуро гуртъёсысь колхозъёсты утьыны быгатӥмы. Нимысьтыз саклык висъялляй спортэз азинтонлы. Сельсоветысьтымы 25 пала спортсменъёс ёрослэсь данзэ Гурт шудонъёсын утьылӥзы. 3 ар ӵоже гуртамы автомотогонкаос ортчытъямы. Дорамы Ижысь но Набережные Челныысь спортсменъёс вуылӥзы. Шумпотӥсько, гуртоос культуралы но пумен дышизы, ульча шоры жуг-жаг куясьёс быризы.

Спортэз азинтӥсь

— 2011-тӥ арын ёросысьтымы Пугачёво черкогуртын пуштылон учыръёс вал. Со вакытэ ик мынам улонам воштӥськонъёс ортчизы. Монэ ужаны ӧтизы ёрос администрациысь дышетонъя управлениен кивалтыны, оскытӥзы, Аксакшур гуртэ школа пуктозы шуыса. Жаль, туэ вуж школамес кесязы, нош выльзэ ку пуктозы, тодмо ӧвӧл.

Озьы мон ар но ӝынылы йыромылӥ дышетон удысэ. Та удысын ӵапак воштӥськонъёс ортчизы. Тросаз гуртъёсын школа-садъёсты выльдӥзы-тупатъязы. Ёросысь дышетон удысын ужасьёсын туннэ но шуныт кусып возиськомы.

Нош малы сокем ӝог кошки та удысысь? Урод сямы вань: котыръяса вераны уг быгатӥськы, мае малпасько, шонерак верано кожасько. Нэнэймы но шуэ вал: адямиез вӧсь эн кары, лякыт вераськы но ӟечъяськыса эн улы. Ачим но шӧдӥ, та удыс мынам ӧвӧл шуыса, сюлмы ялан эрике куриськылӥз, мукет интыын асме утчаме потӥз. Ас вакытаз ужбергатон гочатӥз, но спорт бордаз золгес кыскиз.

Кияса ёрос мыным туж тодмо: быръёнъя округмы Киясае пыре вал. Черкогуртын Гурт шудонъёс ортчыны кулэ вал, уд-а лыкты шуыса ӧтизы но, мон соглаш кариськи. Табере 6-тӥ арзэ Киясаын ужасько. Асме весяк спортын шӧдӥсько вал бере, та удыс туж матын потэ. Ёрос центрын выль стадион но хоккеен шудон инты вань, 10 школаосын туала спортзалъёс ужало. Азьланяз роллерен нискылан сюрес лэсьтыны, тир усьтыны, биатлонэн вырыны малпаськомы. Со понна инты дасямын, ыбылӥськон установкаос басьтэмын ни.

Ужаны тыршисько гурт поселениосын, 18 амалъя спартакиада ортчытӥськомы. Озьы ик силовой структураосын но администрациын ужасьёс куспын ӵошатсконъёс радъялляськомы, инвалидъёсын ужаськомы. Пенсионеръёсмы туэ Удмуртиысь арлыдоослэн спартакиадаязы вормисьёс луизы. Будӥсь спортсменъёсын ужаны тыршиськомы. Тросэз спортъя институтэ дышетскыны пыро. Тол амалъёсты ке учконо, умой ужало Подгорной но Уддяди поселениосын, куас сюресъёссы татын котьку вольыт мычемын. Кыӵе ке ӵошатсконъёс радъяськомы ке, соосты одно ик ёросысьтымы дано адямиослы сӥзиськомы. Ужрадэ бӧлякъёссэс ӧтиськомы, нимысьтыз стенд лэсьтӥськомы, люкаськем калыклы дано адями сярысь вераськомы. Жаляса верано, мукет ёросъёсын сямен ик, куасэн бызьылонъя тренеръёсмы уг тырмо.

Галина кузпалыныз

2018-тӥ арын Киясаын гужем Гурт шудонъёс ортчизы, солэсь азьвыл «Удмурт дунне» газетлэн кубокез понна куасэн бызьылонъя ӵошатскон ортчытӥмы. Трос ёросъёсысь спортсменъёс Киясае нырысьсэ вуылӥзы, калыклы татын туж кельшиз. Гурт шудонъёс дыръя но шуныт кыл верасьёс трос вал.

5-тӥ арзэ шаерысьтымы Городкиен шудонъя федерацилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез луисько. Выль проектъёс бордын ужаськомы. Та дырозь городкиен шудылӥзы воргоронъёс гинэ. Туэ нырысьсэ пыриськизы семьяос, кыкетӥ арзэ — нылкышно командаос. Уженымы москваос но тунсыкъяськизы ни. Удмуртиысь федерацимы Россиын азьветлӥсьёс пӧлын луэ. Шаермылэн шальыен шудонъя командаяз, мон сяна, Эгра, Глазов но Кизнер ёросъёсысь спортсменъёс пыро на. Нош талэсь азьвыл городки шоры ӧй но учкылы — куасэн бызьылӥ, кивалтӥсьёс пӧлын ыбылӥськи. Нош табере городки туж кельше, спортъя мастере кандидатлэсь куронзэ быдэстӥ ни.

Кылбурчи

— Яратӥсько кылбураны. Егитысен ик 4 чуръем кылбуръёс малпалляй. Вакчи шаржъёс но пӧрмытылӥ. Кылбур шуэмысь, 50 аресам аслым кузьым лэсьтӥ, кылбуръёсын сборник поттыса. Люба апаелэн (Любовь Тихонова кылбурчи — авт.) «Удмурт нылкышно» кылбурез вань, нош мынам — «Удмурт воргорон». Кыкез но кырӟанлы пӧрмемын. Куд-огез малпало, лэся, мон понна апае гожъяське шуыса. Шонер верано ке, кылбуръёсме со сборникен потэмзы бере гинэ адӟиз. Котыръяса, чеберъяса вераськыны уг быгатӥськы бере, кылбур чуръёсын но со шӧдӥське. «Ачим лэсьто, ачим малпало, ачим верало, ачим ик куректо» кылбуре но вань.

Галина Семёновна кузпалэным Влад но Анжелика пиналъёсмес вордӥмы, вылӥ образование сётӥмы. Табере 2 внукъёсмы будо. Пиналъёсмы пичи дыръя семьяен спортъя ӵошатсконъёсы пыриськылӥмы, нош табере — кузпалэным ӵош Гурт шудонъёсы.

Эшъёсыныз Глазовын Гурт шудонъёс дыръя

Аръёс ортчо, куддыръя жаляса малпаллясько гурт удысъя институтме куспетӥ куштэмме. Школазэ азвесь медален йылпумъям пие но мынэсьтым малпанме быдэстӥз, сельхозинститутэз йылпумъяз. Туала улонын котьма вань, ужаны-дышетскыны мылкыдыд гинэ мед луоз. Кӧня ке ар талэсь азьло аслым шоссе вылтӥ ворттылон велосипед, умой куас, городошной битаос басьтӥ, нош азьло номыре шедьтыны уг луы вал. Пиналъёслы верасько ке, серемзы гинэ потэ. Тросэзлэн спорт инвентарь дуно шуыса ӝожтӥськемзы потэ.

Ӵемысь юало, Кияса яке Пурга мыным матынгес шуыса. Мон — Пургалэн патриотэз, татын вордски но улӥсько, нош Киясаын — кельшымон уже но эшъёсы.

Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА