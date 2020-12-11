Пунэмъёс кекато ке

Д. Михайлова

Валэктон сётэ арбитражной управляющий Дарья Михайлова:

Адямиез банкротэн ялон понна кутӥське внесудебной но судебной амал. Нырысетӥез пыӵаны кутскиз туэ 1-тӥ сентябрьысен: адямилы ассэ банкротэн ялон вылысь МФЦ-е гинэ вазиськоно, тыриськонъёсыз 50 сюрс манетысен 500 сюрс манетозь люкаськемын ке. Таиз амал капчи ке но, адями азе трос куронъёс пуктэмын: нокыӵе доходэз, ваньбурез луыны кулэ ӧвӧл, пытсамтэ кредитъёсызъя судебной приставъёс дорын усьтэм исполнительной листъёсыз но ворсамын мед луозы. Та куронъёсты быдэстыны капчи ӧвӧл, озьыен, тазэ амалэз кутыны быгатэ туж шерез.

Кыкетӥез — судебной — амал пыӵа ини 2002-тӥ арысен. Ӵапак соку кунамы кутэмын вал «Нимаз адямиез банкротэн ялон сярысь» 127 номеро федерал закон. Со дырысен ассэ банкротэн ялыны быгатӥзы но тыриськонъёссылэсь мозмытскизы ни уно сюрс адямиос. Валаськоды, таиз судебной амал бере, банкрот карон сярысь решение кутэ элькунысьтымы Арбитражной суд — ӵапак со эскере коньдонэн, пунэмъёсын герӟаськем ужъёсты.

Нырысь ик вераны кулэ: адямилэн 10 кредитэз ке, банкрот кариськыны уг луы, шуом, 1-2 кредитъя гинэ. Лыдэ басьтӥсько адямилэн вань тыриськонъёсыз: банкысь, микрозайм сётӥсь компаниосысь басьтэм кредитъёсыз, автокредитэз, ипотекаез, озьы ик улон инты понна люкаськем тыриськонъёсыз, пытсамтэ вытъёсыз, тодмоосызлэсь пунэмаськонъёсыз. Но вань ке нылпиосыз понна пытсамтэ алиментъёсыз, кинэ ке сӧсыр каремез понна судлэн решениез но соя тыриськонэз — тазэ адямилы аслыз ик пытсано луоз, Арбитражной суд сое банкротэн ялӥз ке но. Санэ басьтэ: адямилэн улон интыез одӥг гинэ ке, пунэмъёсты пытсаны шуыса сое таланы уг луы. Мукет югдур ипотекая. Дась луэ: квартира банклэн залогаз пыртэмын бере, озьыен, банкрот кариськыкуды, сое талалозы но аукционэ вузаны поттозы. Поттэм уксёен банк адямилэсь ипотеказэ ачиз пытсалоз. Тӥледлы, нылпиостылы нокытын улыны луиз ке но, суд но, банк но та шоры уз учке.

Кыӵе куронъёсты лыдэ басьтоно банкрот кариськыны малпась адямилы? Пунэмъёсыз 300 сюрс манетлэсь ятыр ке, доходэз соосты тырыны уг тырмы ке, кредитъёсызъя просрочка кылдэмын ни ке. Берло 3 ар ӵоже адямилэн луыны кулэ ӧвӧл ваньбурен герӟаськем сделкаосыз. Шуом, машина я корка вузамын-басьтэмын медаз луы. Суд угось эскере, малэсь но кыӵе доход басьтӥз адями берло 3 ар ӵоже, кытчы кариз со уксёзэ, малы кредитъёссэ пытсаны ӧз быгаты. Луэ озьы но: адями банкрот кариськемезлэсь азьвыл машиназэ вуза яке ӵыжы-выжыезлы кузьмано кариське — мултэс ваньбуре, пе, медаз луы, соку суд пыр таланы уз пӧрмы. Но та янгыш вамыш: кинлы машиназэ кузьмаз — солэсь талалозы. Нош вузамын ке вал, кӧня табыш басьтӥз, сомындазэ ик пононо луоз счётаз: та уксёез кошкоз конкурсной массае — тазьы нимаське адямилэн мултэс люкаськись доходэз, со бӧрысь (суд пуктэмъя) люкиське банкъёс-кредиторъёс куспын.

Вераны кулэ: адямиез нунал-арня куспын гинэ банкротэн ялыны уг луы. Процедура кыстӥське ичизэ ӝыны ар: та дыр куспын суд эскере адямилэсь доходъёссэ, ваньбурзэ, зэмзэ ик-а кредитъёссэ пытсаны уг быгаты. Та дыр ӵоже адямилэн вань счётъёсыныз, картаосыныз, ваньбуреныз кузёяське арбитражной управляющий. Сотэк суд адямиез банкротэн ялыны уг быгаты — таӵе курон пуктэмын федерал законын. Управляющийлы вуэ адямилэн уждунэз: отысь со должниклы, иждивенецъёсызлы (вань ке) толэзьлы быдэ висъя улыны тупатэм минимум мында коньдон — котькудӥзлы быдэн. Уждунысьтыз кӧняез кылиз на — таиз но кошке конкурсной массае. Тазьы ӝыны ар ӵоже люкаськем уждунэз но люкиське кредиторъёс куспын.

Арбитражной управляющиез адями ачиз бырйыны быгатэ. Но юмоке медад шеде: банкротствоен вырись компаниос зор бере губи мында кылдэмын. Соос пӧлысь уноез оскыто, юрттозы, тыриськонъёслэсь мозмытозы шуыса, нош асьсэлэн арбитражной управляющийёссы чик ӧвӧл, юристъёссы гинэ — нош таосыз банкротствоя ужъёсты нуыны-чакланы уг быгато. Адями уксёзэ быдтэ, нош процедураез толэзьёсын-аръёсын уг кутскы.

Арбитражной управляющий луыса мон тыршисько ни кӧня ке ар ӵоже. Та дыр куспын тыриськонъёссылэсь мозмытскыны юрттӥ ни уно адямиослы. Соос, зэмзэ но, кытчы кариськыны ӟудэмын вал ни: тыриськонъёссы уно, доходзы ичи, картаоссы-счётъёссы арестовать каремын…

Котькуд учырез мон пыр-поч эскерисько. Дорам лыктэм адямиослы вань сюлмысьтым юрттыны тыршисько. Нырысетӥ визь-кенеш сё-

тӥсько дунтэк.

Телефон пыр вазиське таӵе номеръёсъя: 8-912-440-03-40 яке 23-55-57. Лыктыны быгатӥськоды офисам таӵе адресъя: Ижевск, Красноармейской урам, 125 номеро юрт, 2-тӥ офис.

УД