Пудолэн но сямыз вань

Шаерамы вал вордӥсьёс нуналысь нуналэ кулэсмо — пудоез воштӥз техника. Озьы ке но сое утялтӥсьёс вань на. Кылсярысь, Ува ёросысь «Дружба» хозяйствоысь зоотехник Людмила Семёнова валъёслы синмаськемын.

— Мон 30 ар валъёс котырын бергасько ни, — вера Людмила Ивановна. — Хозяйствоямы 2 выжы: тяжеловоз но рысак. Сямъёссы висъясько. Тяжеловоз лачмыт, ужась, шыпыт. Рысак пӧзись виро, гидын я котыртэмын кема сылӥз ке, ӧсъёсты тӥяса но, эрике потыны быгатоз — солы ворттылон кулэ. Соин но адямиос тяжеловоз шорыгес учкыло, сое доразы вордыны окто. Но берло дыре шаерамы вал вордӥсьёс кулэсмо. Ӵемысь та чебер пудоез Самара, Киров, Свердловск, Омск, Курган палъёсысь юало. Отын валъёсты ярато, трос вордо. Асьмеос сӥльызлы дышымтэ. Кумыссэ юыны ым уг пыры. Гуртысьтымы огез воргорон вал йӧл кыскыны кутскиз вал, кумыс лэсьто шуыса. Адямиос юыны уг дӥсьто. Малпам ужез ӧз пӧрмы. Нош одӥг вал нунал ӵоже ог 10 литр йӧл сётыны быгатэ. Сое 2-3 часлы быдэ кысконо, котькуд кыскемлы быдэ ог 2 литр йӧлзэ сётэ. Трос кыскыны уг яра: чуньыез пичи кылёз. Нош йӧлыз пайдаё, нылкышнолэн йӧлызлы кельше.

Людмила Семёнова валъёссэ нуналлы быдэ веша. Конюхъёс пудоез ӵем сынало. Усись гонзы сынатэк мугорзэс лыдытэ, пудоос борддор борды зыраськыны, музъем вылын погылляськыны ӧдъяло.

— Вал таза мед улоз шуыса, сое нуналаз 3 пол сюдыны тыршиськомы. 1 йырлы 12 килограмм чебер турын, 5-6 килограмм сезьы кулэ. Туж ярато улмоез. Мукет бакча сиёнъёсты но емышъёсты чакласькыса сюдоно. Огпол конюхмы ӵужкушман ваем — аллергия кутскыса, валъёслэн мугоразы яраос кылдӥзы. Турын но трос сётъяны уг яра — кӧтсы тордэ. Кӧттырымоназы ву люктатэк но, ӝушсы висьыны ӧдъя. Соин ик сюдон азьын ву сётыса умойгес. Кӧня юэмез потэ, мед юоз. 50 литр но юыны быгато. Вал сиськемысь дугдӥз ке, озьыен, кытӥыз ке но висе. Черлакузы йырзэс ошо, погыллясько, жум луо.

Людмила Ивановна пусъемъя, вал вордыны малпасьёслы чуньы басьтыны кулэ. 6 толэзьскын коблалэсь чуньызэ люко ни. Со дыр куспын чуньы муминыз ӵош турын но, сезьы но сиыны дыше. Сыӵе пичи дыръяз басьтэм пудо адями борды капчиен дыше, пуны кадь оскымон эш луэ. Зэм, вал пӧлын но вал вань. Кин ке ужась будэ, кин ке азьтэмъяськись луэ, воксё адями кадь ик, шуэ нылкышно. Пудо 28-40 арозь улэ. Гидын 1 валлы 3 метр пасьталаен но 4 метр кузьдалаен инты тырмыт. Но животэз лумбыт пытсэтын возьыны уг яра. Ялан гидын возем вал чуньыяны уг быгаты, шуэ зоотехник.

— Валэз ӵемгес инкуазе поттано. Эшшо умойгес луоз ужатыса. Вал угось вашкала дырысен ужаны дышемын. Ужась вал чуньы но капчиен вае. Но воксё жуммытозяз курадӟытыны уг яра. Вылтыртӥз пӧсям ву ваське, секытэн шока ке, озьыен, жадемын, солы шутэтскыны сётоно. Секыт йӧтӥз ке, выдоз но кулоз. Пӧсям валэз соку ик люктаны уг лэзё — пыдъёсыз дугдо.

Людмила Семёнова оске, шаерамы вал вордӥсьёс луозы на шуыса.

Елена Сараматова