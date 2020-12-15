Правительстволэн Тӧроезлэн нырысетӥ воштӥсез луиз Константин Сунцов
Related Articles
Солэн кандидатуразэ туннэ сессиязы юнматӥзы Кун Кенешысь депутатъёс.
Удмуртилэн Тӧроезлэн Александр Бречаловлэн Указэзъя Константин Сунцов туэ ноябрь пумысен Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсезлэсь ужзэ быдэсъя ни. Отчыозь со Удмуртиез азинтонъя корпорациен кивалтӥз.
Депутатъёс азьын К. Сунцов вераз ачиз, ужез сярысь, элькунмылэсь экономиказэ кызьы юнматон пумысен малпанъёссэ шараяз.
Куара сётон лушкемен ортчиз. 41 депутат кандидатуразэ умоен лыдъяз, 11-эз пумит кариськиз.
Вакчияк:
Константин Андреевич Сунцов вордскиз 1981-тӥ арын Ижын. Йылпумъяз Ижысь техникая кун университетэз, дышетскиз «Финансы и кредит» специальностья.
2004-тӥ — 2008-тӥ аръёсы кивалтӥз «Ижсталь» огазеяськонысь коньдонэз чакланъя бюроен;
2009-тӥ — 2014-тӥ аръёсы «СМК», «СМК-Феликс» огазеяськонъёсын кивалтӥсьлэн воштӥсез луыса ужаз;
2016-тӥ —2018-тӥ аръёсы «Арсенал» огазеяськонэн кивалтӥз;
2018-тӥ арын Удмуртилэн Тӧроезлэн инвестициосъя советникез луиз, Иж администрацилэн йырызлэн инвеститциосъя воштӥсез вал.
2018-тӥ арын декабрьысен кивалтӥз Удмуртиез азинтонъя корпорациен.
Элина Кумачёва
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment