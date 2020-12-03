Пиналъёс отын ни, асьмеос татын ай

Туала дышетон удыс син куспын выльдӥське. Пиналъёслэсь тодон-валан люкан мылкыдзэс ӝуто «Кванториум», «Точка роста» центръёсын. Та нуналъёсы Ижын кылдӥз на «IT-куб». Таяз нылпиос тросгес саклык висъялозы программирование удыслы.

Ижысь София Олейник, Дарья Морозова но Данил Бобылев пӧртэм школаосын дышетско. «Кванториумын» тодматскыса, берло 8 толэзьзэ соос огъя проект бордын ужало, огъя мылкыдын уло. Пиналъёс кылдытӥзы «визьмо коркалы» чаклам FINKA проект. Та уженызы нылпиос Россиысь проектъёслэн RUKAMI конкурсазы финалэ потӥзы.

— «Визьмо корка» кадь проектъёс кунгож сьӧрын зол вӧл­ме­мын ни. Асьмелэн — ичигес. Ми асьмелэсь изобретенимес тунсыкогес но дунтэмгес каримы. Кылсярысь, «визьмо коркаен» кивалтыны луэ, вераса яке текст гожтыса. Шуом, тӥ дорысьтыды кошкиды, нош укноосты усьтыса кельтэмын. Со вакытэ МЧС ивортэ, зол тӧласькоз шуыса. Приложениез усьтыса, солы верано гинэ, укноез мед ворсалоз шуыса, — изобретенизы сярысь вера София Олейник.

— «Визьмо корка» системаосты кылдытӥсьёс ӵемысь кыӵе ке фирмаен огкыл тупато — соослэсь гинэ датчикъёссэс яке механизмъёссэс ӵекто. Ми мукет сямен малпаськом:

адями коть Китайысь датчикъёс мед басьтоз, нош милям «визьмо коркамы» коть­ку­дӥ­ныз ужаны быгатоз, — ватса Данил Бобылев.

Нялтас вераса, пиналъёслэн изобретенизылэн дуныз 18 сюрс манет. Эшшо ог 7 сюрс манет кулэ луоз на пӧртэм датчикъёслы но механизмъёслы. FINKA проектлы синмаськиз «IT-куб» центрез усьтонэ вуэм Тӧро Александр Бречалов но.

— Туннэ мон адӟисько, макем кыдёке кошкизы ни туала нылпиос. Пиналъёс отын ни, нош асьмеос татын на. Соин ик цифровой тодон-валанэн гер­ӟась­кем дышетонлы бад­ӟым саклык висъяське. «IT-куб» юрттоз будыны но асьсэлы кельшымон удыс бырйыны IT удыслы синмаськись пиналъёслы, — вераз Александр Бречалов.

Выль центр интыяськемын Ижысь Устинов ёросын, выль юртлэн нырысетӥ этажаз. Соин ик дышетскон интылэн туала дизайнэз. Татын дунтэк дышетскыны быгатозы 400 нылпиос. Соослы тодон-валан сётыны чакламын 10 удысъя.

Уката пусйымонэз — нылпиосын ужалозы кужмо парт­­нёръёс: Яндекс.Лицей, IT-школа Самсунг, Кодвардс, 1С-ИжТиСи но мукетъёсыз. «IT-куб» центрлэн директо­рез Оксана Щелчкова верамъя, кин ке дась программаос­ты кужмоятыны ӵек­­тэ, мукетъёсыз выль кейсъёсын лыкто. Али оскыны шуг кадь: вормозы-а университетын дышетоно программаосты школьникъёс? Нош «IT-куб» центрын тодон-валан люканы быгатозы ни, 8 аресысен кутскыса. Покчиос дышетскозы, компьютер шудонъёс но приложениос лэсьтыса. Нош пыр-поч тодон-валан сётыны чакламын 14 аресысен пиналъёслы.

Ижын сяна, таӵе центръёс усь­тӥськозы на Воткинскын, Сарапулын но Глазовын. Али «IT-куб» ортче лицензированиез. Декабрь ӵоже татчы гож­тӥсь­кыны быгатозы ватсаса тодон-валан басьтыны чаклам навигатор пыр. «IT-куб» центр осъёссэ усьтоз экскурсиослы но. Татчы ветлыны быгатоз ог 1 сюрс 500 пинал.

Елена Скворцова