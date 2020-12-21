Перепеч сиё… библиотекаын!

Туала нылпиос лыдӟиськыны уг ярато ни, книгаосты воштӥзы гаджетъёс. Но Пичи Пурга ёросысь Вуж Мӧнья гуртысь библиотекаысь пиналъёс уг бырыло.

Соосты татчы кыскон вылысь библиотекалэн кивал­тӥ­сез Ольга Кузьмина вылысьтыз вылаз пӧртэм ужрадъёс ортчытъя. Огезлэсь пӧр­тэм мукетыз тунсыко но нылпиос понна пайдаё: викторинаос, дано нуналъёсты тодэ ваёнъёс, шудонъёс, конкурсъёс, удмурт калык сиёнъёсты пӧранъя мастер-классъёс. Котькудӥзлы Ольга Спиридоновна нимаз адӟытон дася.

— Кемалась ик ӧвӧл радъямы пуныослы сӥзем «Дог-шоу» ужрадмес, — вера О. Кузьмина. — Тӧр шор куно вал Ижысь Чапа нимо пуны — Эльза кузёез шутэтскон нуналъёсы Вуж Мӧньяла ӵа­пак бертэм вылэм. Пиналъёс Эльзаез паймыса кылзӥзы, кызьы городын пуныез коркаосазы возё, кызьы утялто. Гуртын таӵеезлы дышемын ӧвӧл. Нылпиос та ужрадлы пуныоссэс суредаса вайизы, кин но со кылбур но пӧр­мы­тӥз. Паськыт пусйимы Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмонэз: «Удмуртия — доре мынам» ужрадмы, эсьмаса, арня ӵоже кыстӥськиз. Клубмылэн азбараз — кызьпуос пӧлын — гур пуктэмын, отын нуналлы быдэ пӧртэм классъёсысь нылпиосты зыретэн табанен куноятӥмы, кыр­ӟа­мы-верамы, удмурт калык шудонъёсты тодамы вайимы. Со сяна, клубын ужасьёсын ӵош ик вуылӥмы гуртысь огазеяськонъёсын, предприятиосын тыршисьёс доры. Зэмос концерт возьматӥмы, Удмуртилэн историез сярысь мадимы, кунлык басьтонлэсь пуштроссэ валэктӥмы. Нылпи садысь тэшкылиосын удмурт калык шудонъёсын шу­дӥм.

Покчиослы сяна, библиотека саклык висъя бадӟым классъёсысь пиналъёслы но: валэкто наркотикъёслэсь кышкытлыксэс, урод сямъёслэсь ало.

Гуртысь арлыдоослэсь но улонзэс тунсыко кароно. Кӧня ке ар ӵоже ини библиотекае люкаськыло «Ӵыдонтэм пумиськонъёс» клубе ветлӥсьёс. Соос понна пӧртэм ужрадъёс ортчыло. Гуртоос киужен выро, кырӟало-экто, куное ӧтем тодмо адямиосын кенешо.

— Пандемиен йырин куд-ог ужрадъёсмес берлолы кельтоно луиз ке но, мӧзмыса ум пукиське, — шуэ О. Кузьмина. — Тани кемалась ик ӧвӧл онлайн амалэн ортчем этнографической диктантэз 64 мурт гожтыны мылкыд кариз. Тамында ӧй вал на. Пӧлазы 80-лэсь ятыр балл люкамъёс но вань.

Вуж Мӧньяысь библиотека кылдэмын 1936-тӥ арын — лыдӟиськонлы пичи гинэ сэрег чакламын вылэм. Быдӟым ож вылтӥ со ворсаськымтэ: гуртоос отчы люкаськылӥллям войнаысь иворъёс сярысь тодыны. Озьы 84 ар ӵоже ини библиотека ас котыраз калыкез люка, огазея но сюлэмъёссэс шунтэ.

Елена Тугашова