Паспорт басьтӥзы

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 23 декабря, 2020 10:37

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Бадӟым классъёсын дышетскись 39 нылъёслы но пиослы сӥё-дано сётэмын Россилэн кунмуртэзлэн паспортэз.

Та пиналъёс — устоосыз пӧлысь устоосыз: умой дышетско, мыло-кыдо пырисько ужрадъёсы, спортэн эшъясько, олимпиадаосын вормонъёс басьтыло. Ужрад юромо тупатэмын вал 12-тӥ декабрьлы — Россилэн Конституциезлэн нуналэзлы.

Нылпиосты ӟечкылазы но паспортъёс сётӥзы ёрослэн йырыз Сергей Юрин но Россиысь МВД-лэн Пичи Пурга ёзысьтыз миграцияя ужпумъёсъя отделэн кивалтӥсь Юлия Михайлова. Соос веразы, макем бадӟым дуныз паспортлэн.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 23 декабря, 2020 10:37
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