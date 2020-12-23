Паспорт басьтӥзы
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Бадӟым классъёсын дышетскись 39 нылъёслы но пиослы сӥё-дано сётэмын Россилэн кунмуртэзлэн паспортэз.
Та пиналъёс — устоосыз пӧлысь устоосыз: умой дышетско, мыло-кыдо пырисько ужрадъёсы, спортэн эшъясько, олимпиадаосын вормонъёс басьтыло. Ужрад юромо тупатэмын вал 12-тӥ декабрьлы — Россилэн Конституциезлэн нуналэзлы.
Нылпиосты ӟечкылазы но паспортъёс сётӥзы ёрослэн йырыз Сергей Юрин но Россиысь МВД-лэн Пичи Пурга ёзысьтыз миграцияя ужпумъёсъя отделэн кивалтӥсь Юлия Михайлова. Соос веразы, макем бадӟым дуныз паспортлэн.
УД
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