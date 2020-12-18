Паймымонэз — котырамы

«Удмуртия» издательствоысь дизайнер, суредась Валентин СЕМЁНОВ книгаосты дасян бордын тырше 5 ар пала гинэ. Но солэн туспуктэмъёсыныз, суредъёсыныз поттэм изданиос, нылпиослы ӝӧк выл шудонъёс устоен лыдъямын Россиын ортчылӥсь уно конкурсъёсын. Тани туэ но издательстволэн книгаосыз 7 дипломен пусъемын Москваын калыккуспо ярмарка улсын ортчем конкурсъёсын. «Читающий мир» фестивальын «Удмуртская народная кухня» но «Секреты удмуртских мастеров» книгаоссы вормисе потэмын пӧртэм номинациосын.

В. Семёнов

Инкуазьлы матын

— Вордӥськи мон Эгра черкогуртын удмурт семьяын, — вера Валентин Семёнов. — Та вакытэ но отын ик улӥсько. Луиз озьы: улӥсько гуртын, ужасько Ижын дистанционной амалэн. Малпасько, творчествоен вырись муртлы та ӵапак иназ. Огнад кылиськод, пуш дуннеяд выйиськод, син азяд кылдӥсь образъёсты суредъёс, туспуктэмъёс пыр возьматӥськод, книгаослэн туссы бордын гань-гань ужаськод. Гуртын мыным туж яра. Котырам — чебер инкуазь, чылкыт омыр, коркае сьӧрын ик — тэль. Ваньмон дырме отын ортчытъяны яратӥсько.

Мыным песятаелэсь нимзэ сётӥллям. Со Быдӟым оже ветлэмын, пыдаз осколокен бертэмын, чутыса ветлӥз. Пусъемын Мужество орденэн. Куддыр сюлэм оломар луэ: улэп луысал на ке, ӵош пуксьыса, ма сярысь но ӧй вераськысалмы…

Озьы луыса кошкиз: кӧня ке ар талэсь азьло анай-атае Иже улыны выжизы, нош мон Эграла атай юртам улыны кыли. Атае Юрий Валентинович егит дыръяз тыршемын Эграысь леспромхозын, та вакытэ ужа мувӧй кыскон удысын. Нош Вера Васильевна анае ужа санэпидемстанциын. Выжымы потэмын Дэбес ёросысь, Уйвай гурт котырысь. Куке но, велосипедам пуксьыса, одно ортчо ай со ёростӥ, бырем гуртъёслэн бервылъёстӥзы.

Художник

— Выжыямы суредаськисьёс ӧвӧл. Но анае — туж творческой адями. Кыӵе гинэ киужен уг выры со! Ачиз ик чертёж суреда, киуж пӧрмытэ. 90-тӥ аръёсы ми сузэреным самой тузӥесь вал — анаймы милемыз йырысенымы пыдозямы дӥсялляз. Малпасько, мыным солэсь пыӵаз творчествое кыстӥськон мылкыд.

Тодӥсько на, 7 арес дыръям анай-атае монэ эктонъя кружоке гожтӥзы. Огпол, кык пол ветлӥ, нырме кисыръяны кутски: нылъёс пӧлын огнам, керпотӥсько кадь маке… Ӧй мыны ни. Соку анае монэ художественной школае валтӥз. Суредаськемме учкизы, кутӥзы. Таиз сюлмыя луиз. Дышетӥсьме но яратӥ. Со бадӟым талантэн адями — УдГУ-ысь художественно-графической факультетэз йылпумъям мурт, дышетон удысысь дано ужась Андрей Анатольевич Елькин. Со дышетӥз монэ буёлъёсты шӧдыны, улонысь адӟемдэ яке книгаысь лыдӟемдэ суред вылэ выжтыны. Эшшо ке со пыӵатӥз удмурт калыклэсь культуразэ гажан мылкыд. Кылсярысь, лыдӟыны косэ вал «Мифы и легенды удмуртского народа» книгаез, нош отын тодмо суредасьлэн Менсадык Гариповлэн суредъёсыз. Нош тӥ, пе, асьтэос суредалэ, кыӵеен адӟиськоды удмурт мадёнъёсысь геройёсты.

Йӧлэсь скульптураос лэсьтонэн выре

Художественной школаын но, ваньмон дыръям но лэсьтэм суредамъёсме ӵемгес кузьмалляй песянаелы. Соосты борддораз ошылӥз, шуэ вал: мӧзмыкум, пе, соос шоры учкисько но, сюлмын лякыт луэ. Одӥг суредме но вузаме ӧвӧл, кузьманы ке — таиз ӵапак монъя.

7-тӥ классын аслым шуи: суредаськись луо! Тунсыко: ай 1-тӥ классын дышетӥсьмы бумага вылэ гожтыны курем вылэм, бадӟым будыса, кин луэммы потэ. Мон та сярысь вунэтӥ вал ни. Но дышетӥсьмы гожъямъёсмес утьыса возем, школаез йылпумъякумы, бумага кесэгъёсмес сётъяз. Усьтӥсько но, отын гожтэмын — художник!

Эшшо одӥг сям анаелэсь пыӵаз на — дуннеез котыръян. Мон но, Александра сузэре но пичиесь на, нош солэн 2 нылпиен сюрес вылэ потыны кӧберанэз ӧй вал. Кытчы гинэ ӧм вуылэ! Шуисько ук, 4 сэргын пукыса, дарт (вдохновение) ыше, кужым быре. Нош выль интыосты адӟыса, мылкыд ӝутске, йыр сайкытгес ужаны кутске. Дуннеез котыръянлэн ӟеч палыз вань на: аслэсьтыд вордскем палъёстэ эшшо но золгес дунъяны кутскиськод, мӧзмиськод.

Табере ачим но анае кадь: кузпалы 8 толэзь секытэн вал, ми кутӥм но Пермь улосысь Урал гурезьёсы ширтӥм. Собере Марк пимылы 10 толэзь тырмыса вуттӥз-а, ӧз-а, сое тыбыр сьӧрамы ныпъяса, Сьӧд зарезь котырысь гурезьёсы тубамы…

Яратэ вал вылын ворттылыны

Горд бус

— Школа бере Удмурт кун университетысь искусствоосъя но дизайнъя факультетэ пыри, тодон-валан дуннее выйи.

2-тӥ курсысен милемыз дышетыны кутскиз Александр Васильевич Фертиков — СССР-ысь печатья отличник, Удмурт Республикалэн Кун премиезлэн лауреатэз, тодмо суредаськись но дизайнер. Тодам кылиз сое нырысьсэ адӟеме: пельпумозяз тӧдьы йырсиё, тушо, очкиен. Малпай соку, вот кыӵеесь луо вылэм зэмос художникъёс! Со дышетӥз милемыз книгалэн тусыз бордын ужаны, тодматӥз графической дизайнлэн аспӧр­тэмлыкъёсыныз.

3-тӥ курсын тодон-валанъёсме эскероно кариськи Ижысь одӥгаз типографиын. Малпасько, киме но волято, кӧня ке коньдон но потто. Визиткаос, плакатъёс суредаллямы, пӧртэм логотипъёс кылдытъямы.

Ӵап соку А. Фертиков мыным шуэ: быгатонлыкъёстэ йӧногес ужын эскерыны дыр вуиз ни. Басьтӥськы ай, пе, уж борды! «Удмуртия» издательствоысь мыным заказ вуттӥз — суредано, пе, Удмуртиысь калык писательлэн Егор Загребинлэн «Лебеди моего детства» книгаезлэсь вылбамзэ. Мон шумпотыса уж борды басьтӥськи. Нырысь ик, валамон, гожтэмезлэн пуштросэныз тодматски. Малпаськи, малпаськи но, син азям инкуазь суред пуксиз: инвис вадьсын гордалэс бус пӧлын мырдэм адскись писпуос. Суредай, Егор Егоровичлы возьматӥ. Со ушъяз, озьы мынам суредэ книгаезлэн вылбамаз пуксиз.

Адӟе вал шумпотэмме, куке мон та книгаез нырысьсэ киям кутӥ! Вылбамзэ усьтӥ, учкисько: книгаез дасясьёс пӧлын мынам фамилие! Та книга 1 сюрс экземплярен потӥз, малпасько, сомында адями ведь сое кияз кутоз, учкоз, лыдӟоз! Библиотекаям таиз — нырысетӥез книгае — тӧршор интыын, шуыны луоз.

5-тӥ курсын А. Фертиков ик ӵектӥз: кутсконо, пе, вал шаерысьтымы котькуд ёросэн, городэн тодматӥсь сериез дасян борды. Мыным нош ик тунсыко потӥз. Озьы Вотка ёрослы сӥзем книгалэсь макетсэ дасяй, кӧня ке экземплярен поттӥ. Таиз дипломной уже луиз. Нялтас вераса, факультетамы дипломзэс нимаз книгаен поттыса утемъёс пӧлын мон кыкетӥез. Ёросъёслы но городъёслы сӥзем серия потӥз 2011-тӥ арын «Неизведанными тропами Удмуртии» нимаз книгаен. Отын котькуд ёрослэн, городлэн картаез пуктэмын, пусъемын тужгес учкымон интыосыз — «ДаУР» проектын выллем.

Кунам ӟазег

— «Удмуртия» издательствоен кусыпъёсы нуналмысь юнмазы. Нырысь-валысь нылпиослы сӥзем векчи книгаос бордын ужай, бӧрысь — бадӟымъёсызгес борды басьтӥськи ни. Киы нуналмысь воляз. Ӟечгес шӧдыны кутски, кыӵе суред я туспуктэм мургес возьматоз книгалэсь пуштроссэ. Басьтом тани «Удмурты. Тайна тамги» сериез. Вылбамаз пуктыны малпай кыӵе ке вашкала удмурт воршудлэсь пуссэ. Кытысь сое шедьтод на, утиськемын ӧвӧл ни ук. Гараже сьӧрысь шедьтӥ вуж пуэз. Вылаз кытын-отын губи но потэмын ни. Сое сузяй, куасьтӥ, тӥрен пус пуктӥ. Собере кема дыр ӵоже солэсь туспуктэмзэ лэсьтыны выри на. Ваньзэ чаклано вал: югытлэсь усемзэ, туспуктэмлэсь ӟечлыксэ но уно мукетсэ. Нялтас вераса, «Удмурты. Тайна тамги» книгамы тужгес данъямез, шуыны луоз: уно пӧртэм конкурсъёсын со усто но тунсыко изданиос пӧлы пыртэмын.

Нош берло ужъёсы пӧлын — «Удмуртская народная кухня» книга. Издательствомы 2016-тӥ арысен пыриськылэ ни Москваын ортчылӥсь калыккуспо книжной ярмаркае. Отчы лыктӥсьёс милемлы трос пол вазиськылӥзы: ӧвӧл-а, пе, удмурт калык сиёнлы сӥзем изданиосты, кузьымлы басьтысалмы… Зэм, азьвыл поттэмъёсыз вань, но соос кузьымлы тупась альбом кадь лэсьтэмын ӧй вал на. Ярмарка дыръя учкыса потӥм мукет улосъёслэсь сиён пӧран изданиоссэс. Чечен калыклэсь чакласа потӥ: рецептъёсыз чебер гожтэмын, бумагаез но, дизайнэз но ӟеч, но туспуктэмъёсыз ӧвӧл. Малпай, кызьы сиён пӧранэз фотоостэк возьматод? Шумпотымон, издательствомы «Удмуртская народная кухня» альбомез поттӥз кылем арлэн пумаз. Со яркыт туспуктэмъёсын, ӟеч бумага вылын, 112 бамъем.

Книгалэн вылбамыз

Со бордын ужай арлэсь кема. Нырысь ик юан кылдӥз вал: кытысь шедьтоно удмурт сиёнъёслэсь туспуктэмъёссэс, кин соосты пӧралоз? Малпасько, малы бен та ужез ас вылам басьтонтэм? Нялтас вераса, семьяямы ӵемгес пӧраськылӥз атае. Олеся кузпалэлы пӧраськон мылкыды сярысь верай, со соглаш кариськиз. Озьы альбоме шедем вань сиёнъёсты соин ӵош пӧрамы, нянь но асьмеос пыжылӥмы. Сиён пӧраськом, сое ӝӧк вылэ пуктӥськом — сӥятозяз туспуктэм лэсьтыны вуттоно! Сӥяны вуттэ ке, фенэн шунтӥськом, нош ик котыртӥз фотоаппаратэн бызьылӥськом — сиён али гинэ гурысь потэм кадь мед адскоз. Кузпалылэн та пумысен огпол но ӝожтӥськемез ӧвӧл. Пӧраськыны сиён-юон но басьтоно-шедьтоно, 2 аресаз мынӥсь нылпимес но чаклано вал ке но. Тау солы монэ валамез, мылкыдме бурдъямез понна.

Туспуктэмъёсты лэсьтыкум, лыдэ басьтӥ тазэ: медаз луэ ресторанын кадь арбериос, шуом, дуно но тузӥ тусьтыос, луыны кулэ — удмурт пужыё ӵушкон, дэра ӝӧккышет. Быдэс издательствоен утчамы та арбериосты, гуртоослэсь курылӥмы. Тумошо учыр луиз пыжем ӟазеген. Со милемлы Алнаш палъёсысь келямын вал. Мон кие вуытозь, со олокӧня холодильникъёсын воземын вылэм ни. Ми сое пыжоно кариськимы асьме духовкаямы. Но со отчы ӧз тэры. Вазиськимы Эгра ёросысь Сундур гуртысь сиён пӧран цехе. Ӟазегмы сокем кунамын вылэм ни: кӧш зын вӧлскем быдэс юртазы. Бӧрысь верало мыным: укноосмес, пе, кӧня ке нунал ӵоже усьтыса возим. Озьы тӥни пыжем ӟазегмы пунымылы гинэ сиыны яраз…

Та альбом вакчи дыр ӵоже калык пӧлы вӧлмиз. Туэ сӥзьыл Рязаньын ортчем «Читающий мир» конкурсын издательствомылэн та альбомез устоосыз пӧлы пыртэмын, монэ дипломен пусйизы. Быдэстэм ужед калыклы яра ке, кин талы уз шумпоты!

Издательствомы арлы быдэ пыриське пӧртэм конкурсъёсы, книгаослы сӥзем адӟытонъёсы. Берло дыре шӧдӥське: калык тунсыкъяськыны кутскемын национальной изданиосын. Мукет улосъёслэн издательствоосынызы ӵошатоно ке, асьме дорын поттэмъёсыз азьпал радын — яркытэсь, кие кутымонэсь, туала куронъёслы тупасесь.

Семьяеныз лапак сюрес вылын

Пасяськем питран

— Суредась, малпасько, утчаськись но котырысьтыз выльзэ адӟыны быгатӥсь луыны кулэ. Сотэк суредъёсыд, туспуктэмъёсыд бездытэсь, огвыллемесь луозы. Художественной шӧдондэ эшшо но муромытон бордын ужано. Соин ик мон одӥг интыям пукыны уг яратӥськы. Кӧня ке ар талэсь азьло, кылсярысь, велосипедэн 1 сюрс 300 иськем ортчи Балкан полуостровысь кунъёстӥ. Эшшо ке тыбыр сьӧрам секыт ныпъет, сюрес вылын кулэ луись арбериосын. Велосипедэз тупатъяны но быгатӥсько. Огпол великсэ тупатъяны курыса, дорам вуиз Россилэн велоспортъя сборнойысьтыз нылкышно. Техникаез тупатъян но мон понна творчество. Эшшо туж яратӥсько ӝужыт гурезьысь куасъёсын нискыланы, шур вылтӥ байдаркаен уяны, вал вылын ворттылыны.

Машинае кылдэм бере сюрес вылысь уг пыраськы. Тужгес но яра бырон калэ вуэм гуртъёстӥ ортчыны, туспуктэмъёс лэсьтыны,

отын улӥсьёсын вераськыны. Тодам кылиз Сьӧлта ёросысь Андреевцы гуртэ вуылэме. Отчы шедён понна Кильмезь шур вамен лэйкась выж вылтӥ потоно. Улӥсез 1-2 коркан гинэ. Отын ик сылэ одӥг кортӵогтэк но лэсьтэм пу черк. Со 1911-тӥ арын ӝутэмын. Тани-тани куашкалоз, быроз. Туспуктэмъёс лэсьтӥ, черклэн тусыз коть архивам кылёз, кыӵе ке книга дасяны яралоз. Зэмзэ вераса, улонмы туж ӝог воштӥське. Соин ик туспуктӥсьлы ялан сюлмаськоно архивзэ выльдон, узырмытон сярысь…

Сюрес вылэ нылпиен но потыны уг кышкало

Удмуртиетӥ тазьы ворттылонъя ик кузпалэным но тодматски: со улэ вылэм Эгра черкогуртам ик — коркаосмы кыдёкын ик ӧвӧл. Луиз озьы: ёросъёстӥ ворттылонъям машинаелэн питраназ вай пырем, мырдэм вуи Эграозь. Пыри техникаез тупатъян сервисэ. Пумитам муспотон нылаш потӥз, пӧсь чай ӵектӥз — сюрес вылын кынмемме адӟиз, лэся. Та ик луиз тодматскеммы. Семья кылдытӥм, пимы вордскиз, ӝоген солы 2 арес тырмоз. Кузпалы дышетскемезъя экономист, азьланяз та удысын тыршыны малпа.

Ог 4 ар талэсь азьло йӧлэсь скульптураос лэсьтыны кутски. Ачим кадь мыло-кыдо адямиосын ӵош кариськыса, Йӧвылэсултон дыръя Лозо шур вылын синпелетъёс лэсьяськом. Кылем арын Эгра черкогуртамы йӧ скульптураослы сӥзем фестивале пыриськи. Туэ но, малпасько, палэнэ уг кыльы.

Елена Никитина