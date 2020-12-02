Операя но балетъя театр учкисьёсты «Травиата» операен пумитаз

Удмуртиын театральной сезон, ӝегаса ке но, усьтӥськиз ик — кема дырлы бушам залъёсы кылем арняе учкисьёс кыстӥськизы. Тросэз театръёс калыкез премьераосын пумитало. Ижысь Операя но балетъя театр но выль постановкаеныз тодматӥз. «Травиата» опера (16+) чиль-валь кисьтаськись улонлэсь мыддорин палзэ возьматэ.

«Травиата» операысь суред

Туспуктӥз М. Егоров

Италиысь Джузеппе Верди крезьгурчилэн «Травиата» операез гожтэмын, француз гожъяськисьлэн Александр Покчи-Дюмалэн «Дама с камелиями» романэз вылэ пыкиськыса (либреттолэн авторез — Италиысь режиссёр Франческо Пьяве). «Травиатаез» нырысьсэ возьматӥзы 1853-тӥ арын Венециын. Соку калыклы ӧз яра «юрӟым сямъёсты» возьматӥсь постановка. Но улӥе усем нылкышно — секыт висёнэн курадӟись куртизанка — сярысь произведение (la traviata калгись, йыромем шуэмез возьматэ) пумен вылӥе ӝутскиз но дуннеысь самой тодмо опера луиз.

Ижысь Операя но балетъя театрын «Травиата» нырысьсэ пуктэмын вал 1988-тӥ арын. Выль постановкаез дасяз Удмуртиысь искусство удысысь дано ужась Николай Маркелов. Режиссёр верамъя, та опера капчи ӧвӧл: артистъёслэсь котькуд выроссэс, ветлэмзэс миллиметрен лыдъяно луиз.

«Травиата» операысь суред

Туспуктӥз М. Егоров

2 действиен операез асьсэ кужыменызы, ӧтчам солистъёстэк, пуктӥзы. Виолетталэсь партизэ быдэстэ егит артистка Дина Афанасьева. Валтӥсь партиез быдэстыны солы нырысьсэ оскизы. Артистка верамъя, спектакльлы дасяськыкуз, со трос мукет постановкаосты учкиз. Угось героиняезлэсь воштӥськемзэ возьматыны капчи ӧй вал: солэн шулдыр улоназ яратонэн валче курадӟон пыре, но ӵапак озьы со мукет адямиосты валаны, соос сярысь сюлмаськыны кутске.

Виолетталэн дусымезлэсь, егит воргоронлэсь Альфред Жермонлэсь партизэ быдэстэ артист Виктор Ольхов.

— Мынам герое — огшоры синмаськем воргорон. Виолеттаен йырин тросэз йырзэс ышто, соин Альфердлы яратонэз понна нюръяськоно луэ. Постановкаез дасяськумы, мукет артистъёслэсь адӟем кареме ӧз поты, геройме, литератураез лыдӟыса, валаны выри, — вера В. Ольхов.

19-тӥ даурысь обществолэсь сямъёссэ курлась опера али но ӧз вужмы. Угось со улонлэсь 2 пало луэмзэ возьматэ. Чеберъяськонлэн пушказ кырсез трос, йӧнъяськон сьӧры сьӧлыкъёс ватско, шулдыръяськон чигиськонэз сайя… Спектакльын ваньмыз пиштэ но ворекъя: экто-шудо шукырес люстраос, ширъяло-бергало ӝужытэсь синучконъёс, шулдыръясько-гольтыръясько чебер дӥсяськем адямиос — валамон, та пиштӥсь дунне, векчи пияла кадь, туж капчиен пырдоз-пазьгиськоз. Сыӵе синпӧртмась дуннеез кылдытӥз Сергей Новиков художник.

«Травиата» операысь суред

Туспуктӥз М. Егоров

Николай Маркелов верамъя, та опера одӥг вакытэн, интыен герӟаськемын ӧвӧл — ваньмыз туж ӝог вошъяське. Шулдыръяськонъёс я Вашкала Грецие вутто, я Испаниез тодэ вайыто, нош пумаз, кулонлэсь матэктэмзэ возьматыса, Венециысь маскаос кылдо. Архетипъёсты улӟытыса, опера чеберлыклэсь кулонзэ но улӟемзэ возьматэ.

Операя но балетъя театрын спектакльёс ортчо, Роспотребнадзорлэсь куронъёссэ лыдэ басьтыса. Ӝыныез интыос буш кылё, учкисьёс куспын вис кельтэмын. Улонын но операын кадь ик луиз: шутэтскон-шулдыръяськон котыртӥ кӧшкемыт висён гожеръя.

Анастасия Шумилова