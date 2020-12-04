Нылпи понна юрттэт йылоз

Куиньмо нылпи ваем семьяослы, улон интызы пичи ке, Удмурт Элькунлэн бюджетысьтыз субсидия висъяське. Туэ 3 семьялы 5,5 миллион манет тыр юрттэт сётӥськиз.

Шаерамы огдыре 3 но солэсь тросгес нылпи вайись семьяослы субсидия висъянъя программа 2006-тӥ арысен ужа. Та дыр ӵоже оглом 37 семьялы 63,7 миллион манет тыр юрттэт вуиз. Ваньзы соос юртъер басьтыны пӧрмытӥзы. Ужъя но калыкез улон-вылонын утён политикая министр Татьяна Чуракова пусъемъя, 2018-тӥ арын 3 куиньмоос вордскизы, 2019-тӥ арын — 5 куиньмоос. Туэ 3 куиньмоос вордӥськемын ни. Ижысь семьялы улон условиоссэс умоятон вылысь висъяськиз 2 миллион 915 сюрс манет. Та уксёен соос вуоно арын февралёзь юрт басьтыны кулэ.

Эгра ёросысь семья но алигес Ижын квартира басьтӥз. Соослы 1 миллион 273 сюрс манет сётӥськиз.

— Гуртын улӥсьёслы 2 поллы ӧжытгес субсидия сё­тӥське, но ми таизлы но туж шумпотӥськомы, — вера трос нылпиё анай Анастасия Стрелкова. — Чутырын анаймылэн юртъераз улӥськомы, 1 липет улын 9 кузя. Трос кузя одӥг ласянь ёркыт, но мукет ласянь, капчи но. Бадӟымез нылмы 3,5 арес ни ке но, со сьӧры ялан ветлоно. Куиньмоосмылы 1 арес но 6 толэзь луоз ни. Выжыосамы кыктоос вордскылӥзы, нош тамында вайисьёсыз ӧй вал ай. Табере ваньзэс­ты будэтыны кулэ. Школае мынон азязы Иже выжыны малпаськомы.

Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов ӵек­тэмъя 2021-тӥ арысен юрттэт висъяськоз трос нылпи вайись мукет семьяослы но. 1-тӥ январьысен 3-тӥ, 4-тӥ, 5-тӥ… нылпи вайисьёслы улон условиоссэс умоятон вылысь юрт пуктыны я ипотекалы первоначальной взнослы сётӥськоз 240 сюрс манет. Вуоно арын 300 сыӵе семьялы 75 миллион манет чакламын.

Елена Сараматова