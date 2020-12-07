Наука огазея

Удмурт кун университетын бадӟым проект улонэ пыӵа: асьме дышетӥсьёс но студентъёс Испаниысь, Венгриысь, Финляндиысь вузъёс понна онлайн ортчыто «Калыккуспо научной форумез».

Удмурт кун университетысь историкъёслы дышетскись студентъёс

Туспуктӥз Владимир Чучалин

— Та Россиысь бадӟым программалэн оглюкетэз, — вераз кылосбур наукаосъя кандидат Дмитрий Ефремов. — Университетъёс пӧртэм амалъёсын тодмато кунэнымы, татын улӥсь калыкъёсын, кунгож сьӧрысь студентъёслэн но дышетӥсьёслэн Россия сярысь валанзы мед будоз шуыса.

Аслаз проектаз Удмурт кун университет саклык висъя ӟуч но удмурт кылъёсты дышетонлы. Котькуд кун понна, отысь вузъёсын кенешыса, нимаз программа кылдытэмын.

Кылсярысь, Венгриысь Лоранд Этвёш нимо университетын октябрьлэн пумаз ортчытӥзы социологилы но политологилы сӥзем конференция. Докладъёсты, онлайн-платформаосы куриськон келяса, кылзыны луиз. Нош 3-тӥ но 4-тӥ декабре фин-угор кылъёслэн перм вайзылы (коми-зырян, коми-пермяк но удмурт кылъёслы) сӥзем симпозиум но туала наука сярысь семинаръёс радъяськозы. Отын вераськозы асьме но кунгож сьӧрысь дышетӥсьёс, студентъёс.

— Европалы туж тунсыко пото фин-угор кылъёс, — вераз Дмитрий Ефремов, — тужгес но — Венгрилы, Финляндилы, Эстонилы. Отысь 200-250 пала студентъёс лекциосты кылзӥськыны, асьсэос

докладэн вераськыны мылкыд каризы. Нош та проект улсын ик Испаниысь Гранадской университетэн ӵош ортчытэм курсъёсамы (соос ортчизы 25-тӥ-27-тӥ ноябре) 1 сюрслэсь ятыр адями пыриськиз. Татын тросгес вераськимы ӟуч кылэз дышетон сярысь. Шараям методикаос Европаысь ӟуч кылъя дышетӥсьёслы туж тунсыко потӥзы.

Форум онлайн амалэн ортче

Туспуктӥз Владимир Чучалин

Калыккуспо проектэз университетмы йылпумъялоз финъёсын ӵош. Финляндиын ужалоз аспӧртэм «Образовательной салон», дышетон удысэз котыр ласянь эскерозы 7-тӥ-9-тӥ декабре. Форумез 4 кун гинэ радъя ке но, отчы пыриськыны дуннелэн котькыӵе сэрегысьтыз луэ — онлайн амал ӧсъёсты усьтэ.

Таӵе научной конференциослэн пайдазы бадӟым: дышетӥсьёс быгато асэстыны тунсыко дышетон методикаосты, нош студентъёс — тодыны, кызьы уло кунгож сьӧрысь эшъёссы, кыӵе эскеронъёс ортчыто. Озьы вылӥ образованилэн ӟечлыкез будэ.

Мария Емельянова