Наукалэн тӧр шораз — фин-угор кылъёс

Удмурт кун университетлэн «Россия в научном и культурном диалоге» проектэз улсын ноябре но декабре онлайн амалэн ортчылӥзы фин-угор кылъёслы сӥзем пумиськонъёс, ужрадъёс.

Котырес ӝӧк сьӧрын фин-угор кылъёс сярысь кенешизы дышетӥсьёс но студентъёс Туспуктӥз Владимир Чучалин

Та проект радъяськиз Россиысь Просвещениея министерстволэн грантэз чотын. Пумиськонъёс дыръя вераськон мынӥз наукаысь но кылъёсты дышетон методикаысь ужпумъёс сярысь. Удмурт кыллы саклык висъяськиз пермь кылъёслэн историзылы но диалектъёссылы сӥзем симпозиумын, «XXI даурысь егитъёс но наука» семинарын но калыккуспо образовательной салонын. 1986-тӥ арысен ортчылӥсь симпозиум туэ сӥземын вал Борис Гавриловлэн «Произведенiя народной словесности, обряды и повѣрья вотяковъ Казанской и Вятской губернiй» книгаез потэм дырысен 140 ар тырмонлы. Та симпозиум улсын ик егитъёслэн семинарзы ортчиз. Татын ӟуч, удмурт, англи но мадьяр кылъёсын докладъёс чузъяськизы, егит тодосчиос пермь кылъёсты эскеремзы сярысь мадизы.

Образованилы сӥзем салонын — татчы пыриськизы Финляндиысь, Венгриысь, Эстониысь, Австриысь, Словакиысь, Швециысь но Россиысь пӧртэм улосъёсысь специалистъёс — кенешон мынӥз кылэз дышетонысь азьмынӥсь амалъёс, выль технологиос сярысь. Татын ик финно-угроведенилэн туала югдурез сярысь вераськизы. Нимысьтыз вебинар дыръя Финляндиысь но Венгриысь вузъёсысь дышетӥсьёс тодматӥзы удмурт кылэз дышетон амалъёсынызы. Али Европаын удмурт кылэз дышетонъя кӧня ке центр вань, УдГУ кусып возе Венгриысь Сегедысь но Будапештысь Этвёш Лоранд нимо университетъёсын, Финляндиысь Хельсинки но Турку каръёсысь вузъёсын.

УдГУ-лэн ректорез Галина Мерзлякова верамъя, 1931-тӥ арысен — соку институтын усьтэмын вал ӟуч но удмурт кылъёсъя кафедраос — вуз луэ удмурт кылэз дышетонъя но утёнъя огез бадӟымез центр. Ог 20 ар ӵоже университетын ортчыло удмурт кыллы но лулчеберетлы сӥзем гужем школаос, отчы вуыло Европаысь, Уйпал но Лымшор Америкаысь, Азиысь но Африкаысь студентъёс. УдГУ Россиысь 4 вузъёс пӧлы пыре, кытын мадьяр кылэз дышето, пусйиз Москваысь Мадьяр культурая центрлэн кивалтӥсез Анита Хедьи.

Калыккуспо проектъёсы пыриськыса, кунгож сьӧрысь специалистъёсын кусып возьыса, егитъёс вамышто Иван Тараканов, Валентин Кельмаков, тодосчиослэн мытэм сюрестӥзы. Тае пусйиз УдГУ-ысь калыкен кусып возёнъя управленилэн кивалтӥсез Мария Безносова. Со осконзэ вераз: проектэ пыриськем студентъёслэн азьланяз но мылкыдзы луоз финно-угроведение удысын ужаны.

Юлия Ардашева