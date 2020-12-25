«Милям ваньмыз азьпалан али»

Ижысь Эшъяськон юртын 16-тӥ толсуре ортчем «Чеберинка» вожвылъяськонэ пыриськизы 14 мусо но быгатӥсь удмурт дыдыос.

Вормисьёс А. Шумилова, С. Снигирёва, Д. Головизнина

Туспуктӥз Максим Егоров

Пичи чеберайёс возьматӥзы кибашлы, шумприч, визьмо луэмзэс, сцена вылын асьсэды чебер возьыны, кырӟаны-вераны быгатэмзэс. Котькудӥз учкисьёсты но жюриез асэныз тодматӥз: кин кылбур лыдӟиз, кин кырӟаз, кин азьвыл дасям серемес видео возьматӥз. Бӧрысь дыдыос яратоно удмурт выжыкылъёсынызы тодматӥзы, сцена вылтӥ удмурт дэремъёсын поръязы. Шӧдӥськиз, макем тыршиллям нылашъёслэн анай-атайёссы, ёросъёсысь юрттӥськисьёссы.

Вал визь сынан люкет но — нылъёс понна со туж секытэн сётӥськиз. Кин ке юанъёслы валэктонзэ, азьвыл дышетэм кылбурез кадь, ӝог вераса куштӥз, мукетыз кышкаменыз мырдэм одӥг-кык кыл вераз… Та конкурсын ик шӧдӥськиз, куд-огез удмурт кылэз умой-умой уг тодо шуыса.

Залын озьы ик радъямын вал пичи чеберайёслэн киужъёсынызы адӟытон. Нылъёс керттӥсько, чильпасько, пу чеберъяло, мозаика бичало, суредасько, пыжисько, ыж гонэз гындо… Валамон: дыдыос асьсэлы чебер пирдан дасяны быгатозы.

6-9 аресъемъёс пӧлын вормисе потӥз Дарья Головизнина (Якшур-Бӧдья ёрос). Со шумприч но кышкасьтэм луэменыз синмаськытӥз. Дарья Татьяна анаез сьӧры кыстӥське — анаез «Чеберай» вожвылъяськонэ пыриськиз. Сцена вылын соку Дарья но анаез дӥньын вал — быдэс семьяенызы крезен шудӥзы. Туж синмаськымон нылаш, жаляса верано, удмурт кылын уг вераськы — вала гинэ. Но удмурт кылэз дышетыны нылаш кылзэ сётэм ини. 10-13 аресъемъёс пӧлын «Чеберай» номинациын вормиз Анна Шумилова (Можга ёрос). Жингрес куараё, мыло-кыдо, сценалэсь курдасьтэм нылашез, оскиськом, азьланяз но вормонъёс витёзы. Анналы нимысьтыз приз кузьмаз «Мынам Удмуртие» телерадиокомпаниысь журналист Ольга Фархутдинова. Аняен ӵош клип лэсьтозы, сое «Шудон корка» передачаын возьматозы. Нош 14-16 аресъемъёс пӧлын «Чеберинка» ним басьтӥз Софья Снигирёва (Вавож ёрос). Пинал кызьпу кадь веськрес, мусо, азьветлӥсь нылаш удмурт лулчеберетэз но ӟеч тодэ ини.

Мукет нылъёс но пӧртэм номинациосын пусъемын вал. Юлиана Гаврилова (Пичи Пурга ёрос) «Мусокай» луиз. Та номинациын ик пусъемын Анна Русских (Балезино ёрос) но Юлия Главатских (Ижкар). «Дыдыкайёс» луизы Диана Данилова (Дэри), Диана Корнилова (Кизнер ёрос) но Вероника Широбокова (Шаркан ёрос). «Устокай» номинациын пусъемын Ульяна Васильева (Ува), Карина Максимова (Можга ёрос) но Валерия Шкляева (Шаркан ёрос). Нош «Визьмокайёс» луизы Алёна Афанасьева (Можга ёрос) но Валерия Гордеева (Грак ёрос).

«Чеберинкаез» «Чебераен» ӵошатытэк ӧйлась — кыксэ ик радъяз Ксения Широбокова. Жаляса верано, удмурт шӧмыз «Чеберинкаын» ӧжытгес вал. Ужрадэз нуисьёс удмурт кылзэс шер потталлязы. Мусо нылашъёс но удмурт луэмзэс возьматыны туж тыршизы ке но, шӧдске: удмурт лулчеберет пушказы умой-умой пыӵамын ӧвӧл али. Сое арлыд будэмъя, улыса-вылыса гинэ валаны луэ, дыр. Покчи чеберайёс пушкы удмуртлык одно ик пыӵалоз ай, кылзэс гинэ медаз вунэтэ (яке мед дышетозы). Кызьы шуиз Можга ёросысь Поршур черкогуртысь Карина Максимова, ачиз сярысь кылбурзэ лыдӟыкуз: милемлы ваньмызлы дышетсконо, милям ваньмыз азьпалан али.

Виктория Крамова