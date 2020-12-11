Мелэз воштэ экран

Удмурт кылъя вань учебникъёс тупало Просвещениея министерстволэн куронъёсызлы — табере ваньмыз соос пыремын федерал перечене.

Удмурт учебникъёсты кылдытон но эскерон бордын ужамъёс:

Пичи Пурга ёросысь Выль Мӧнья школаысь удмурт кылъя дышетӥсь Л. Воронцова,

Дышетон удысысь йӧс­калык ужпумъёсты эскеронъя институтлэн кивалтӥсез Н. Ураськина, Дэри ёросысь Вылӥ Женвай школаысь покчиосты дышетӥсь Л. Кузнецова.

Туспуктӥз Максим Егоров

3 ар куспын — 18 учебник

Кылем арняе Удмуртиын ортчем «Вордскем кыллэн дышетон сӧзнэтын интыез: туала вакытэз но азинскемез» калыккуспо конференциын вераськиз Россиысь Анай кылъёсты азинтонъя институтлэн директорез Лариса Маршева. Ки­­вал­тӥсь пусйиз: Россиын 66 выжыысь калыкъёс анай кылзэс дышето. Со вакытэ ик 38 кылэз дышетонъя учебникъёс но программаос ӧз пыре федерал перечене. Таӵе шумпотонэз вань 8 выжы калыклэн гинэ: адыгей, бигер, башкир, чуваш но куд-ог мукетъёсызлэн. Табере пӧлазы пыриз удмурт кыл но.

Дышетон удысысь йӧс­ка­лык ужпумъёсты эскеронъя институтлэн ки­вал­тӥ­сез Надежда Ураськина верамъя, 2018-тӥ арын федерал перечене пыризы покчи классъёслы чаклам учебникъёс. Нош туэ дышетонъя но методикая кенешез ортчизы 5-тӥ-11-тӥ классъ­ёс­лы чаклам учебникъёс, соосты дэмлазы пыртыны федерал перечене.

— Ми та удысын азьпалтӥм вань фин-угор улосъёсты. Федерал перечене пырон возьматэ милесьтым ужмес но, огъя командаен тыршеммес но. Кылсярысь, мукет улосъёсын ӧвӧл дышетон удысысь йӧс­калык ужпумъёсты эскерись институтъёссы. Отын, шуом, 1 учебник гожто, 3 ар вис каро. Собере выльысь та уж борды кутсконо. Озьы секыт. Нош ми учебникъёс бордын котькуд нунал ужаськом, школаосын кусып тупатӥськом, экспериментъёс радъяськом, — вера Надежда Ураськина.

Вераны кулэ, та бадӟым уж 3 ар куспын быдэстэмын. Табере ваньмыз 18 учебникъёс тупало вань куронъёслы. Котькуд класслы дасямын нимысьтыз комплект. Отчы пыро дышетон программа, учебник, дышетӥсьлы методикая пособие но электрон учебник.

Выль сямен

Та вакытэ электрон учебникъёсты пӧртэм кунъёсын пӧртэм сямен куто. Кылсярысь, Лымшор Кореяын 2012-тӥ арысен печатлам учебникъёссэс воштӥзы ни электрон формалы. Россиез верано ке, асьмелэн 2011-тӥ арысен экспериментъёс ортчытыны ӧдъязы 9 улосысь 38 школаосын.

Нош удмурт кылъя но литературая учебник дасясь­ёс понна электрон формат выль, лэсьтылымтэ маке вал. Но туннэ паймымон уж вуттэмын. Кылсярысь, удмурт кылъя занятиосын нылпиос тренажёръёсын ужаны быгато. Шуом, ды­ше­тӥсь сётэ грамматикая упражнение, отын букваос усьылэмын, пиналъёс соосты пуктылыны кулэ. Вань аудиоужъёс. Нылпи быгатэ ас понназ текстэз кылзыны но диктант, изложение гожтыны. Та выллем выль­дӥсь­конъ­ёс лачак.

— Берло 2 ар ӵоже та 5-тӥ-11-тӥ классъёслы дасям учебникъёсын ужаны эскеризы 18 школаын. Отчы 19 дышетӥсь­ёс пыриськизы. Нырысь-валысь шугъяськонъёссы вал: быгатомы-а, вормомы-а шуыса сюлмаськизы. Та школаосты ми инновационной площадкаос шуимы. Татын радъям семинаръёс, шара урокъёс, ог-оген кенешонъёс юрт­тӥ­зы пуктэм ужпумъёсты ӟеч быдэстыны. Ваньзэ чакласа-учкыса, вераны быгатӥськом, уроклэн кы­ӵе люкетаз ӟечгес луоз выжыны электрон формае, кыӵе пайдаез но кужымез электрон учебниклэн, — шуэ Дышетон удысысь йӧскалык ужпумъёсты эскеронъя институтысь ужась Юлия Байтерякова.

Алнаш ёросысь 5 школа электрон учебникъёсты эскерон бордын ужаз. Кузёбай гуртысь школаын 9-тӥ классысь дышетскисьёс быгатӥзы выль сямен тодон-валан басьтыны. Аслаз ужан опытэз сярысь вераз удмурт кылъя дышетӥсь Марина Никонова:

— Та учебниклы луыса урокъёс тунсыкогес но пайдаёгес ортчо. Электрон формат быдэсак тупа печатлам учебниклы. Соин уроклы дасяськон трослы капчигес луиз. Малы? Ки улын дась материал. Мелэн доска вылэ гожъяськем интые, луэ возьматыны схемаосты но таблицаосты. Аудиоужъёс урокез шулдырто. Куд-ог нылпиос, соосты «визуал» шуиськом, иворез адӟыса-лыдӟыса йыразы кельто. Соос понна вань туспуктэмъёс, видео, текстъёс. Нош макем юртто педагоглы тестъёс. Таӵе уж пыр дунъяны луэ, валаз-а пинал темаез, кытын со шугъяське но мукетсэ.

Норма — 30 минут

Дэри ёросысь Шор Постол школаысь удмурт кылъя ды­ше­тӥсь Надежда Кабанова вожъяськыса учкылӥз электрон учебникъёсыз эскеронэ пыриськись педагогъёс шоры. Уго выль амалэз уже кутон понна классын интерактивной доска луыны кулэ. Но ды­ше­тӥсь ӧз куалекты: ӝыны ар ӵо­же ноутбукен ужаз. Собере выль интерактивной доска басьтӥзы.

Надежда Васильевна ужаны дышетскон вылысь вуылӥз Дэри ёросысь Изгурт школае — отын электрон учебникъёсты эскерыны вазьгес кутс­ки­зы, озьы ик республикаын ортчылӥсь семинаръёсы пы­рись­кы­лӥз.

— Озьы ке но, ужаны кутскыса, юанъёс кылдо вылэм, соос тросгес герӟаськемын учебниклэн технической люкетэныз, — пусъе Надежда Кабанова. — Урокын задание сё­тэм­лэсь азьло дышетӥсь нырысь ачиз ваньзэ рос-прос эскерыны кулэ, тужгес но тренажёръёсыз, пиналъёслэн шугъ­яськонъёссы медаз кылдэ шуыса.

СанПинлэн нормаосызъя электрон учебникез кутыны лэземын 30 минут ӵоже. Соин куддыръя нылпиослэн верамзы потэ: малы эшшо печатлам учебникез нуллыны ко­сӥсь­ко­ды. Соослы дышетӥсь валэктэ: урокын таиз но, соиз но кулэ.

— Электрон учебникъ­ёсын ужаны быгатэменыды ушъяське мукет педагогъёс, анай-атайёс азьын. Ваньзы мед тодозы но мед ад­ӟо­зы, удмурт кылъя но таӵе паймымон учебникъёс вань шуыса, — ватса Надежда Кабанова.

Удмуртиысь Дышетонъя но наукая министерстволэн ивортэмезъя, шаерысьтымы 191 школаын удмурт кылэз предметэз сямен дышето. Электрон учебникъёслэсь демо-версиоссэс шедьтыны луоз udmniino.ru сайтысь. Бӧ­рысь та учебникъёсты интыялозы «Удмурт кылдунне» порталэ но.

Елена СКВОРЦОВА