Мелэз воштэ экран
Related Articles
Удмурт кылъя вань учебникъёс тупало Просвещениея министерстволэн куронъёсызлы — табере ваньмыз соос пыремын федерал перечене.
3 ар куспын — 18 учебник
Кылем арняе Удмуртиын ортчем «Вордскем кыллэн дышетон сӧзнэтын интыез: туала вакытэз но азинскемез» калыккуспо конференциын вераськиз Россиысь Анай кылъёсты азинтонъя институтлэн директорез Лариса Маршева. Кивалтӥсь пусйиз: Россиын 66 выжыысь калыкъёс анай кылзэс дышето. Со вакытэ ик 38 кылэз дышетонъя учебникъёс но программаос ӧз пыре федерал перечене. Таӵе шумпотонэз вань 8 выжы калыклэн гинэ: адыгей, бигер, башкир, чуваш но куд-ог мукетъёсызлэн. Табере пӧлазы пыриз удмурт кыл но.
Дышетон удысысь йӧскалык ужпумъёсты эскеронъя институтлэн кивалтӥсез Надежда Ураськина верамъя, 2018-тӥ арын федерал перечене пыризы покчи классъёслы чаклам учебникъёс. Нош туэ дышетонъя но методикая кенешез ортчизы 5-тӥ-11-тӥ классъёслы чаклам учебникъёс, соосты дэмлазы пыртыны федерал перечене.
— Ми та удысын азьпалтӥм вань фин-угор улосъёсты. Федерал перечене пырон возьматэ милесьтым ужмес но, огъя командаен тыршеммес но. Кылсярысь, мукет улосъёсын ӧвӧл дышетон удысысь йӧскалык ужпумъёсты эскерись институтъёссы. Отын, шуом, 1 учебник гожто, 3 ар вис каро. Собере выльысь та уж борды кутсконо. Озьы секыт. Нош ми учебникъёс бордын котькуд нунал ужаськом, школаосын кусып тупатӥськом, экспериментъёс радъяськом, — вера Надежда Ураськина.
Вераны кулэ, та бадӟым уж 3 ар куспын быдэстэмын. Табере ваньмыз 18 учебникъёс тупало вань куронъёслы. Котькуд класслы дасямын нимысьтыз комплект. Отчы пыро дышетон программа, учебник, дышетӥсьлы методикая пособие но электрон учебник.
Выль сямен
Та вакытэ электрон учебникъёсты пӧртэм кунъёсын пӧртэм сямен куто. Кылсярысь, Лымшор Кореяын 2012-тӥ арысен печатлам учебникъёссэс воштӥзы ни электрон формалы. Россиез верано ке, асьмелэн 2011-тӥ арысен экспериментъёс ортчытыны ӧдъязы 9 улосысь 38 школаосын.
Нош удмурт кылъя но литературая учебник дасясьёс понна электрон формат выль, лэсьтылымтэ маке вал. Но туннэ паймымон уж вуттэмын. Кылсярысь, удмурт кылъя занятиосын нылпиос тренажёръёсын ужаны быгато. Шуом, дышетӥсь сётэ грамматикая упражнение, отын букваос усьылэмын, пиналъёс соосты пуктылыны кулэ. Вань аудиоужъёс. Нылпи быгатэ ас понназ текстэз кылзыны но диктант, изложение гожтыны. Та выллем выльдӥськонъёс лачак.
— Берло 2 ар ӵоже та 5-тӥ-11-тӥ классъёслы дасям учебникъёсын ужаны эскеризы 18 школаын. Отчы 19 дышетӥсьёс пыриськизы. Нырысь-валысь шугъяськонъёссы вал: быгатомы-а, вормомы-а шуыса сюлмаськизы. Та школаосты ми инновационной площадкаос шуимы. Татын радъям семинаръёс, шара урокъёс, ог-оген кенешонъёс юрттӥзы пуктэм ужпумъёсты ӟеч быдэстыны. Ваньзэ чакласа-учкыса, вераны быгатӥськом, уроклэн кыӵе люкетаз ӟечгес луоз выжыны электрон формае, кыӵе пайдаез но кужымез электрон учебниклэн, — шуэ Дышетон удысысь йӧскалык ужпумъёсты эскеронъя институтысь ужась Юлия Байтерякова.
Алнаш ёросысь 5 школа электрон учебникъёсты эскерон бордын ужаз. Кузёбай гуртысь школаын 9-тӥ классысь дышетскисьёс быгатӥзы выль сямен тодон-валан басьтыны. Аслаз ужан опытэз сярысь вераз удмурт кылъя дышетӥсь Марина Никонова:
— Та учебниклы луыса урокъёс тунсыкогес но пайдаёгес ортчо. Электрон формат быдэсак тупа печатлам учебниклы. Соин уроклы дасяськон трослы капчигес луиз. Малы? Ки улын дась материал. Мелэн доска вылэ гожъяськем интые, луэ возьматыны схемаосты но таблицаосты. Аудиоужъёс урокез шулдырто. Куд-ог нылпиос, соосты «визуал» шуиськом, иворез адӟыса-лыдӟыса йыразы кельто. Соос понна вань туспуктэмъёс, видео, текстъёс. Нош макем юртто педагоглы тестъёс. Таӵе уж пыр дунъяны луэ, валаз-а пинал темаез, кытын со шугъяське но мукетсэ.
Норма — 30 минут
Дэри ёросысь Шор Постол школаысь удмурт кылъя дышетӥсь Надежда Кабанова вожъяськыса учкылӥз электрон учебникъёсыз эскеронэ пыриськись педагогъёс шоры. Уго выль амалэз уже кутон понна классын интерактивной доска луыны кулэ. Но дышетӥсь ӧз куалекты: ӝыны ар ӵоже ноутбукен ужаз. Собере выль интерактивной доска басьтӥзы.
Надежда Васильевна ужаны дышетскон вылысь вуылӥз Дэри ёросысь Изгурт школае — отын электрон учебникъёсты эскерыны вазьгес кутскизы, озьы ик республикаын ортчылӥсь семинаръёсы пыриськылӥз.
— Озьы ке но, ужаны кутскыса, юанъёс кылдо вылэм, соос тросгес герӟаськемын учебниклэн технической люкетэныз, — пусъе Надежда Кабанова. — Урокын задание сётэмлэсь азьло дышетӥсь нырысь ачиз ваньзэ рос-прос эскерыны кулэ, тужгес но тренажёръёсыз, пиналъёслэн шугъяськонъёссы медаз кылдэ шуыса.
СанПинлэн нормаосызъя электрон учебникез кутыны лэземын 30 минут ӵоже. Соин куддыръя нылпиослэн верамзы потэ: малы эшшо печатлам учебникез нуллыны косӥськоды. Соослы дышетӥсь валэктэ: урокын таиз но, соиз но кулэ.
— Электрон учебникъёсын ужаны быгатэменыды ушъяське мукет педагогъёс, анай-атайёс азьын. Ваньзы мед тодозы но мед адӟозы, удмурт кылъя но таӵе паймымон учебникъёс вань шуыса, — ватса Надежда Кабанова.
Удмуртиысь Дышетонъя но наукая министерстволэн ивортэмезъя, шаерысьтымы 191 школаын удмурт кылэз предметэз сямен дышето. Электрон учебникъёслэсь демо-версиоссэс шедьтыны луоз udmniino.ru сайтысь. Бӧрысь та учебникъёсты интыялозы «Удмурт кылдунне» порталэ но.
Елена СКВОРЦОВА
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment