Матысь но кыдёкысь удмуртъёс дорын
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Михаил Атаманов-Эграпи писательлэн выль книгаез потӥз. «От Вятки и Камы до Оби и Енисея — путь неблизкий» книгае (6+) пыртэмын тодосчилэн экспедициосын гожъям дневникъёсыcьтыз люкетъёс.
1970-тӥ-1980-тӥ аръёсы Михаил Гаврилович трос экспедициосы поталляз. Удмуртиысь пӧртэм ёросъёсы сяна, Киров но Пермь улосъёсы, Татарстанэ, Сибире удмуртъёс дӥне вуылӥз. Озьы удмуртъёслэн улон-вылонзы сярысь бадӟым материал люказ. Тодосчи гожтыса кельтӥз инты но адями нимъёсты, мадёсъёсты, визькылъёсты, мадиськонъёсты, пӧртэм сям-йылолъёсын герӟаськем кырӟанъёсты. Озьы ик книгаын пусйыса кельтэмын пӧртэм интыосысь удмуртъёслэн вераськетъёссылэн аспӧртэмлыкъёссы. Шуом, нуналъёс но пӧртэм интыосысь удмуртъёслэн пӧртэм сямен нималлясько. Озьы Грак ёросысь Вуж Эгра гуртын четвергез каймугурт шуылӥллям, пятницаез — гракбазар, субботаез — базарнал. Та нимъёсын но вашкалаосмылэн улон-вылонзы сярысь тодон-валан кылемын.
Туж тунсыко тодматскыны Сибирьысь (Красноярск улосысь Бирилюсской, Большеулуйской ёросъёсысь, Томск улосысь Чаинской ёросысь) удмуртъёслэн улон-вылонэнызы. Сибире вуылэмезлы сӥзем дневниказ автор пыртэ инкуазь суредъёсты, сюрес вылысь учыръёсты.
Книгаын вашкала сюжетъёс но пумиськыло. Кылсярысь, Кез ёросысь информант вашкала ӵыжы-выжыосызлэсь горд ошпилэн пытьыез кузя мынэмзы сярысь вера. Тодосчи та выллем мадёсъёслы валэктон сётэ.
Удмуртъёс сярысь 800 баме люкам материал табере уз ни ышы, пыраклы кылёз. Книгаез лыдӟыса, малпаськод: кӧня эшшо узырлыксэс удмуртъёс ышто, пересьёс улонысь кошкемен.
Анастасия Шумилова
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