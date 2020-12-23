Матысь но кыдёкысь удмуртъёс дорын

Михаил Атаманов-Эграпи писательлэн выль книгаез потӥз. «От Вятки и Камы до Оби и Енисея — путь неблизкий» книгае (6+) пыртэмын тодосчилэн экспедициосын гожъям дневникъёсыcьтыз люкетъёс.

1970-тӥ-1980-тӥ аръёсы Михаил Гаврилович трос экспедициосы поталляз. Удмуртиысь пӧртэм ёросъёсы сяна, Киров но Пермь улосъёсы, Татарстанэ, Сибире удмуртъёс дӥне вуылӥз. Озьы удмуртъёслэн улон-вылонзы сярысь бадӟым материал люказ. Тодосчи гожтыса кельтӥз инты но адями нимъёсты, мадёсъёсты, визькылъёсты, мадиськонъёсты, пӧртэм сям-йылолъёсын гер­ӟась­кем кырӟанъёсты. Озьы ик книгаын пусйыса кельтэмын пӧр­тэм интыосысь удмуртъёслэн вераськетъёссылэн ас­пӧр­тэм­лыкъёссы. Шуом, нуналъёс но пӧртэм интыосысь удмуртъёслэн пӧртэм сямен нималлясько. Озьы Грак ёросысь Вуж Эгра гуртын четвергез каймугурт шуылӥллям, пятницаез — гракбазар, субботаез — базарнал. Та нимъёсын но вашкалаосмылэн улон-вылонзы сярысь тодон-валан кылемын.

Туж тунсыко тодматскыны Сибирьысь (Красноярск улосысь Бирилюсской, Большеулуйской ёросъёсысь, Томск улосысь Чаинской ёросысь) удмуртъёслэн улон-вылонэнызы. Сибире вуылэмезлы сӥ­зем дневниказ автор пыртэ инкуазь суредъёсты, сюрес вылысь учыръёсты.

Книгаын вашкала сюжетъёс но пумиськыло. Кылсярысь, Кез ёросысь информант вашкала ӵы­жы-выжыосызлэсь горд ошпилэн пытьыез кузя мынэмзы сярысь вера. Тодосчи та выллем мадёсъёслы валэктон сётэ.

Удмуртъёс сярысь 800 баме люкам материал табере уз ни ышы, пыраклы кылёз. Книгаез лыдӟыса, малпаськод: кӧня эшшо узырлыксэс удмуртъёс ышто, пересьёс улонысь кошкемен.

Анастасия Шумилова