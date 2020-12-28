Мар сярысь шыпыртэ бамалысь кыз?

Выжыямы вань бере сыӵе дано Трокай агаймы, Трофим Кузьмич Борисов югдытӥсь, солэн улэмез, ужамез, лэсьтэм ужъёсыз, аслам выжые сярысь тросгес тодэме потӥз.

Т. Борисовлы 120 ар тырмон аре Ижын улӥсь ӵыжы-выжыосыз

люкаськылӥзы Эшъяськон юртэ.

Туспуктэм басьтэмын Раиса Корепановалэн архивысьтыз

Екатериналэн трактэз дурын

Анае, Екатерина Николаевна Чернова, ас валамезъя 1979-тӥ арысен люканы кутскиз Трокай агаймы сярысь газет-журнал бамъёсын потэм материалъёсты. Нош анаелэн Москваын улӥсь агаез, Иван Николаевич Борисов, копировать карыса кельтылӥз архивысь документъёсты, справкаосты, собере соосты вордӥськем гуртаз ыстылӥз. Озьы ог 40 ар ӵоже трос материал люкаськиз. Табере та ужез азинтӥсько мон. Анае туннэ но мынам матысь юрттӥсе луэ.

Трофим Кузьмич Борисов — мынам Коля ӵужатаелэн пичи выныз. Вордӥськиз но будӥз Алнаш ёросысь Кизекгуртын. Со вакытэ гурт шортӥмы кошке вал Екатерининской тракт. Отӥ ортчылӥзы солдатъёс, каторжникъёс, кандальникъёс. Со сюрес вылтӥ ортчыкуз ик, Борисовъёс доры пыре Сарапулысь прокурорлэн воштӥсез Николай Миловидов. Со синйылтэ гур вылысь лыдӟиськыса пукись пияшез. Пайме ӟуч кылын чебер вераськемезлы. Н. Миловидовлы луыса ик Трокайлэн улонэз воксё воштӥське. Солы со Алабгоысь училищее дышетскыны пырыны юрттэ. Собере Трокай йылпумъяз Кузонысь училищеез. Туж потӥз на университетын но дышетскемез. Малпанэз быдэсме: 1912-тӥ арын дышетскыны пыре Санкт-Петербургысь университетэ, лингвистикаен, этнографиен, фольклорен мылысь-кыдысь тунсыкъяське. Вордӥськем палъёсаз бертакуз, пота гуртъёсы, бича вашкала тӥрлыкез но нуэ Петербургысь музее. Кыдёкын улӥсь калыкез тодматэмез потэ вашкала удмурт тӥрлыкен. Озьы ик, калыке потаса, гожъя солдат, сюан, куно пумитан, яратон сярысь кырӟанъёсты но такмакъёсты. Ачиз но кылбуръёс, веросъёс, выжыкылъёс гожъя. 1929-тӥ арын потэ «Песни южных вотяков» книгаез. Та бичетаз ик — вордӥськем гуртэз сярысь такмакъёс.

Но пумен Т. Борисов улонзэ воштыны малпа. Куриськон гожтэ Кузонысь университетэ, 1913-тӥ арын отысь эмъян факультетын дышетскыны кутске. Озьы со удмуртъёс пӧлысь нырысетӥез вылӥ тодон-валанэн эмъясь луиз.

Вал вылын шаермес котыръяз

1918-тӥ арын Алобгоын Трокай Борисовез уездной исполкоме кивалтӥсе быръё, собере — ревкоме председателе. Собере ик «Гудыри» газетлэн нырысетӥ редакторез луэ.

Трофим Борисовлэн кичӧлтэмез улсын 1920-тӥ арын инвожо толэзе Сарапулын удмурт коммунистъёслэн конференцизы ортче. Отын Трокай агаймы Удмурт автономной область кылдытон сярысь ужпум ӝутэ. Шуисьёс вал: али асьмелэн кадръёсмы ӧвӧл. 25 мурт автономия понна кизэ ӝутэ, 27 мурт пумит луэ. Та ужез вуоно арлы кельтыны косӥсьёс вал. Нош Т. Борисов аслэсьтыз кариз, валэктӥз люкаськем калыклы, малы автономия кулэ. Шуиз: «Удмуртъёслэсь синъёссэс усьтоно, кема ини изиськомы. Та бадӟым ужпум удмурт калыклэн историяз ноку но ӧй вал на. Сое быдэстыса, асьмеос калыклэсь мылкыдзэ империалистической но граждан ожъёсын сэрен куашкам хозяйствомес ӝутонэ, улон-вылонэз умоятонэ, культуразэ будэтонэ ӟечгес ӧръяны юрттомы. Кадръёсмы ӧвӧл шуыса пукыны уг яра. Соос шедёзы удмурт калык пӧлысь ик». (Та чуръёс басьтэмын С. Шихаревлэн «Трокай» очеркысьтыз.)

Т. Борисовез тросэз валазы, дурбасьтӥзы. Москвае автономия кылдытон сярысь кенешыны 3 делегатъёсты бырйизы: Трокай Борисовез, Иосиф Наговицынэз, Гаврил Гусевез. Удмуртилэн кунлык басьтэм нуналэз — 1920-тӥ арын 4-тӥ шуркынмонэ.

Т. Борисов ас киыныз ик лэсьтэ шаермылэсь картазэ — вал вылэ пуксьыса, котыртэ вань ёросъёсты. Шуо, В. Ленин но паймем Т. Борисовлэн та ужезлы.

Семья кылдытыны Трокай агаймы ӧз дырты. Вань лул-сюлэмзэ, дырзэ жалятэк сӥзиз ужезлы, яратоно удмурт калыкезлы. 34 аресаз гинэ, 1925-тӥ арын, Александра Морозоваен кузпалъяськизы. Вордӥськизы 2 нылъёссы. Атайзы нылъёсызлы Роза но Клара ним понӥз. Но семьялэн шудэз кема ӧз кыстӥськы: Т. Борисовез юнме шорысь янгыше уськытӥзы.

Т. Борисовлэсь нимзэ реабилитировать карон борды ас вакытаз басьтӥськиз анаелэн агаез Иван Борисов, солэн гожтэтъёсысьтыз трос выльзэ тодӥсько. Кылсярысь, 1940-тӥ арын гожтэ, кызьы Трокай агаеныз Москваын берлозэ пумиськылӥз. Агаез солы аслэсьтыз пальтозэ кузьмаса кельтэм. Ӧй вал угось Иван Николаевичлэн шуныт дӥськутэз, со вакытэ дышетскиз мединститутын. Кема аръёслы син азяз кылем ӝужыт мугоро, ас бордаз кыскись чебер воргорон. Таӵе адямиез номыр но уз вормы кадь потэм Иван Николаевичлы: тюрьма но, ссылка но.

2 но ӝыны ар ортчыса, 1943-тӥ арын 4-тӥ инвожое, Трофим Борисов быре. Солэн нимысьтыз шаез ӧвӧл. Казахстанысь Ян-Шахтинскын конц-

лагерьын пукисьёсты заводын свинецен ужатӥзы. Секыт ужлэсь но сютэм улонлэсь быремъёсты нюк улысь огъя шае согылӥзы. 50 ар ортчыса, та интые пурысь гранитлэсь синпелет пуктӥзы.

4 тодосчиос но трос мукетъёсыз

Семейной архивамы ӵужатаелэн пиосызлэн гожтэтъёссы трос. Соос пӧлысь тужгес но дуноез — Коля ӵужатаелы гожтэт. Читаын службазэ нуись Кузьма пиез атаезлэсь юа: «Иворез вань-а, ӧвӧл-а Трошалэн? Кытын солэн кышноез?» Гожтэт гожтэмын 1943-тӥ арын 12-тӥ мае, басьтэмын 1943-тӥ арын 4-тӥ июне — та сярысь конверт вылын пусйыса кельтэмын. Соку ӵужатае но, Кузьма пиез но ӧз но малпалэ, та нуналэ кыдёкын Казахстан музъем вылын Трошалэн сюлмыз йыгаськемысь дугдӥз шуыса.

Людмила нылы дышетскиз Удмурт кун университетысь историяя факультетын. 1993-тӥ арын, 3-тӥ курсысен, Трокай агаймы сярысь курсовой уж гожтӥз. Со вал нырысетӥез таӵе уж. Т. Борисовез реабилитировать каремзы бере 4 ар гинэ ортчемын вал, соин ик со сярысь соку трос тодӥсь ӧй вал на. Людмилалэсь ужзэ вылӥ дунъязы, кандидат уж но гожтыны ӵектӥзы. Угось куд-огез соку кылымтэзэ но кылӥзы, туж паймизы. Табере шара вераськом ни: калыкмылэн батыр пиез, Трокай Борисов, вань улонзэ сӥзиз асьме кунмес кылдытонлы. Со кужмо но кышкасьтэм адями вал, зэмлык понна, ассэ жалятэк, нюръяськиз. 52 ар улытозяз, 17 ар дышетскиз, 12 ар эмчи луыса ужаз. Но солэн ӟеч ужъёсыз кылизы дауръёслы.

Туймы шур сьӧрысь бамалысь бусы шорын 1900-тӥ аръёсысен одӥг гинэ вож кыз сылэ. Вазен та интыын нюлэс вылэм. Борисов Павол, Коля но Максим агай-вынъёслэн (Трокайлэн агайёсызлэн) семьяоссы йылӥзы — гырыны, кизьыны бусы кулэ луиз. Ӵош люкаськыса, асьсэлы бусы тазатӥзы, анаязы одӥг вож кызэз кельтӥзы. Со кыз али ке но сылэ.

Мон туж данъяськисько ас выжыеным. Пушъетмы шедьтэмын 1749-тӥ арысен. Т. Борисовлэн вал 19 племянникъёсыз, 18 племянницаосыз. Туннэ пӧлысьтызы огез гинэ, мынам анае, улэ на вордӥськем гуртаз. Солы 87 арес. Трофим Кузьмичлэн агайёсыз но соослэн нылпиоссы секыт сюресэз ортчизы ке но, котьку ӟеч улонлы оскыса улӥзы. Арысь аре выжымы пушъе но пушъе. Та дыре Ижкарын гинэ Трокай выжыос 150-лэсь трос уло, пӧртэм удысъёсын ужало. Выжыямы вань юристъёс но вуз карисьёс, заводын но колхозын ужасьёс, инженеръёс но лэсьтӥськисьёс, тросгес дышетӥсьёс но эмчиос. Трофим Кузьмичлэн Клара нылыз но эмчи вал, 43 ар ужаз терапевт луыса. Нош солэн Наталья нылыз улэ но ужа Москваын пинь йӧнатон удысын, эмъян службаысь майор.

Людмила Христолюбова тодосчилэн «Учёные Удмуртии» книгаяз, Трофим Борисов сяна, выжыысьтымы эшшо 3 мурт пыртэмын. Алексей Борисов — тодосчи-агроном, дышетскемын Москваысь гурт хозяйствоя академиын, Быдӟым войнае пыриськемын но «За отвагу» медален пусъемын. Владимир Борисов — финансист, трос аръёс ӵоже ужаз СССР-ысь Министръёслэн Советсылэн кивалтӥсезлэн Алексей Косыгинлэн советникез луыса. Галина Тимофеевна Живаева — история наукаосъя кандидат, та вакытэ улэ Москваын.

Раиса КОРЕПАНОВА. Алнаш ёрос, Удмур Кизекгурт