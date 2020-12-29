Марлы нодъялозы Удмуртиысь педагогъёс?

Удмуртие вуылӥз Россиысь просвещениея министрлэн воштӥсез Виктор Басюк. Эскерыса потӥз дышетӥсьёсты дасянъя но анай кылэз дышетонъя югдурез.

Нырысь ик Виктор Басюк вуылӥз Глазовысь педагогикая институтэ. Та вуз Удмуртиысь огез арлыдоез – 81 ар талэсь азьло усьтэмын. Та аръёс ӵоже татын дасямын уно сюрс дышетӥсьёс. Соос, Удмуртиын сяна, ужало кунгож сьӧрын но. Вузлэн ректорез Янина Чиговская-Назарова вераз пединститутлэн проектъёсыз но пыӵам сямъёсыз сярысь.

— Милемлы туж кулэ валаны, кызьы радъяське дышетӥсьёсты дасян. Соин ӵош лыдэ басьтӥськом, Удмуртиын анай кылэз дышетон но радъяське шуыса. Россилэн Президентэз азьланезлы ужпум пуктӥз, асьме тодон-валан сётон удысмы дуннеысь 10 устоосыз пӧлы мед пыроз шуыса. Соин дышетон удыслэсь ӟечлыксэ ӝутоно. Та ужпумлэн шорсюлмыз — дышетӥсь. Соин туннэ педагогъёсты азинтонъя сыӵе система радъяно, со мед юрттоз дышетӥсьлы аслаз профессияз будыны. Мон туж шумпотӥ, республикаысь пичи городын — Глазовын — сыӵе кужмо вуз вань шуыса, — вераз Виктор Басюк.

Анай кылэз дышетонэн герӟаськем ужпумъёсъя кенешон ортчиз Ижысь К. Герд нимо гимназиын. Шоркарын удмурт гимназия 26 талэсь азьло кылдытэмын. Нылпиосты анай кыллы дышетон радъямын нылпи садысен ик – со понна гимназилэн бурд улаз 2 нылпи сад огазеямын. Ӵапак отын кутске удмурт культураен но кылэн тодматскон пӧртэм ужрадъёс дыръя. Директор Татьяна Волкова вераз, кызьы радъямын удмурт кыллы дышетон. Урокъёсын сяна, анай кылэз куто пӧртэм ужрадъёсын.

— Анай кылэз дышетон нырысь ик герӟаськемын мумы-бубыосын. Россиысь Просвещениея министерство татын номыр карын уз быгаты. Анай-атайёс малпало: родной кыл чотын ӟучсэ бырйизы ке, соку та урокын нылпиос быгатозы ватсаса дасяськыны ӟуч кылъя ЕГЭ-лы. Ми валэктӥськом, со озьы ӧвӧл шуыса. Милям правомы ӧвӧл кужмысь косыны. Соин кенешиськом, вераськом: анай кылэз дышетон нылпиез куанергес уг кары. Верано ке гимназиез, нылпиос ӟуч кылъя ЕГЭ-ез туж ӟеч сёто. Милям берло 3 ар ӵоже шоро-куспо баллмы 76-77 вылын возиське, — шуэ гимназилэн кивалтӥсез Татьяна Волкова.





Дышетон удысысь йӧскалык ужпумъёсты эскеронъя институтэн кивалтӥсь Надежда Ураськина тунсыкъяськиз, ку Просвещениея министерство поттоз удмурт учебникъёсты федерал перечене пыртон сярысь приказэз. Уго нимысьтыз экспертизаез ортчем бере удмурт кылъя 5-тӥ-11-тӥ классъёслы чаклам учебникъёсты дэмламын федерал перечене пыртыны. Виктор Басюк оскытӥз, матысь дыре таӵе приказ луоз шуыса. Вылӥ кивалтӥсь учкиз Дышетон удысысь йӧскалык ужпумъёсты эскеронъя институтлэсь поттэм учебникъёссэ но пособиоссэ.

— Учебник гожтыны авторъёсты нокытын уг дышето. Ми сюлэмшугъяськиськом егит специалистъёсты дышетон ласянь, уго соос понна нокыӵе курсъёс чакламын ӧвӧл, — мылкыдзэ вераз Надежда Ураськина.

Виктор Басюклы таӵе ӵектон кельшиз, сыӵе курсъёс сярысь малпаськоно, шуиз, дышетонэз радъяны луысал, пе, Москваын яке Санкт-Петербургын. Туннэ нуналлы тая трос тодон-валан люкамын МГУ-ын.

Россиысь просвещениея министрлэн воштӥсез Виктор Басюк:

— Удмуртиын анай кылэз дышетон удысын азинсконъёс вань. Дасямын учебникъёс но дышетон программаос. Россиысь ваньмыз калыкъёс уг на быгато ушъяськыны таӵе луонлыкъёсынызы. Соин таизлы Удмуртиысь педагогъёслэсь дышетскыны кулэ.

Елена Скворцова

Туспуктэмъёс: медиацентр «Рос-прос»