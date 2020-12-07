Малы туно-пелёос дортӥ ветлоно ӧвӧл

Улоназы шуг-секытъёс кылдо ке, кылсярысь, висьыны усё ке, куд-огез, черке лыктэм интые, мыно тунаськисьёс, пелляськисьёс доры. Озьы, Инмарез палэнтыса, эмъяськонние вуо…

Черке вуон сюресэз котькудӥзлэн аслаз.

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ

Кудпала вамыштоно?

Священной гожтэмысь тодӥськомы: куке Денница, Инмарлэн самой матысь ангелэз, Солы пумит кариськиз, архангел Михаил, вань Ин кужымъёсын огазе кариськыса, сое вормиз: Денницаез но ваньзэс, кин соин ӵош вал, адэ интыяз. Соин ик тодӥськомы, Инмар но вань, сатана но вань. Но Инмар тырше, адями жоб кужымъёслэсь мед утиськоз но ас дыраз эксэйлыказ мед сюроз шуыса.

Маин христианство мукет осконъёслэсь висъяське? Асьме православиын тужгес но кулэез — яратон. Со сярысь мон котьку вераны тыршисько. Апостол Павел но шуиз вал: адями улонысь ваньзэ тодӥз ке но, яратонэз ӧз луы ке, со тодонлыкез — огшоры пу гырлы жугем кадь гинэ. Адями ваньбурзэ куанер улӥсьёслы сётъяса быдтӥз ке но, шуэ со, яратонэз ӧз луы ке, нокыӵе пайдаез уз луы. Асьмелэн осконмы герӟаськемын яратонэн. Но Инмар котькудмылы сётэ быръён, кытчы мыныны. Веранэз ӧвӧл, Солэн кужмыз ваньмес сьӧлыктэм карыны тырмоз. Но ачиз кужмысь кариз ке, соку со яратон уг луы ни, соин ик Со озьы ик яратыса асьмелэсь дораз лыктэммес возьма. Кыӵе сюрестӥ мыномы — Инмар доры-а яке кескич сатана пала-а — асьмелы быръёно. Инмар валэктэ: Со доры лыктыса, улоно луоз пуктэм курон-косонъёсъя (заповедьёсъя).

Но котькуд адямилэн кыӵе ке но лябез вань. Адями, шуом, визьмо, но вылтӥяськись, сямыз юн кадь ке но — вина юыны кариське. Со лябъёсмес Инмарлы пумит вырись кужымъёс соку ик адӟо. Сатана ведь ангел луыса трос дауръёс ӵоже Инмарен артэ улэмын, соин ик асьмеды, дунне вылын ӧжыт улэмъёсты, солы алданы туж капчи. Асьмемыз Инмар уте ке но, быръён сётэ, кылзӥськымтэмы понна Со жоб кужымъёслы киултыны попущение сётэ. Озьы Со лэсьтэ, мед валатскомы шуыса. Адями уго, ачиз адӟытэк-шӧдытэк, номырлы но уг оскы.

Священной гожтэмъёсын но верамын, Инмар ачиз но валэктэ, тунаськись-пелляськисьёс доры эн ветлэ шуыса. Нокинлы сётэмын ӧвӧл азьлань улонэз тодыны. Солэн кулэез но ӧвӧл. Но адями, Инмарлэсь кылзӥськытэк, тунаськись доры нош но нош мынэ. Со озьы Инмарлэсь куштӥське! Нош сопал дуннеысь кужымъёс малпанъёсыз но сьӧлыкъёсыз пыр адямиез лушкемак киултыны быгато. Со тунаськисьёс, экстрасенсъёс, ведӥнъёс ваньзы кусып возё жобъёсын. Сыӵе муртъёс доры мыныса, адями но жоб кужымъёсын соглаш кариське. Соос малпало, азьланез сярысь тодозы, бурмозы шуыса. Но Инмарлэсь озьы куштӥськон асьмелы ик уродэн берытске.

Шедьыны капчи — потыны шуг

Исповеде лыктыса, кӧня мурт вераз ини экстрасенсъёс доры ветлэмзы бере психбольницае шедемзы сярысь. Малы ке шуоно, урод кужымъёсын герӟаськыса, соослэн йырзы сураськиз. Сыӵеосты, больницае интыятэк, эмъяны но уг ни быгато. Маиз паймымон, сыӵе адямиос трос! Кӧня верамын: эн лэсьтэ, эн мынэ, но соос вылтӥяськыса, мон ачим тодӥсько, мар карыны шуыса, ас сяменызы каро.

Конечно, пӧлазы вань зол висисьёс, кудъёсыз, врачъёс дортӥ ветлыса, жадемын ини но уг тодо, мар кароно на. Но экстрасенсъёс доры ветлонлэн пайдаез ӧвӧл. Соос бере кӧня ке дырлы, оло, капчи луэ ик, но висёнъёс выльысь берытско. Озьы ветлыса, адями аслэсьтыз лулзэ вуза кадь луэ ини. Сьӧсьёсын, жобъёсын одӥг кылысь кариськыса, со Инмарлы пумит султэ. Сьӧсьёс доры шедьыны капчи, но соос дорысь потыны туж шуг. Адями вӧсяськыны но, черке но лыктыны уг быгаты ни. Сыӵеос асьсэос верало, ведӥн доры ветлэмзы бере черке пыремзы уг луы ни шуыса. Мылкыдзы вань, вӧсяськемзы но потэ — черк доры вуо, но пыремзы уг луы, обросэз чупамзы потэ — уг быгато. Кыӵе ке валантэм кужым сыӵеосты святыня бордысь палэнтэ, куштэ, сэрпалтэ. Адямиос верало соиз сярысь но: тунаськись доры ветлэмез бере, шуом, кышномуртлэн изьыкуз кин ке вӧзаз выдэ, кӧшкемаса солэн уйёссэ но кӧламез уг луы. Со туж кышкыт.

Адямилы лэсьтэм янгышезлэсь куштӥськыны туж шуг. Лыдӟиськом ук асьмеос Евангелиысь но: одӥг беслэсь адями куштӥське ке, со борды мукетъёсыз сьӧсьёс лякисько. Соин ик кышкыт озьы вырыны.

Веднаськонэз но мукет со выллем урод ужъёсыз алдаса верало, со волшебство шуыса. Кинофильмъёсыз но учкиськомы ке, Гарри Поттерез ик, кылсярысь: отын адямиез дышето, пӧртмаськонлэн номыр уродэз ӧвӧл шуыса. Но волшебство со сыӵе ик жобъёсын герӟаськемын, озьыен, со но Инмарлэсь палэнтӥськон.

Но Инмар котькудмес яратэ бере, Со асьмелы луонлык сётэ ас дораз лыктыны. Вань Инкужымъёс, шуом, кылчинмы (ангел-хранительмы), святойёс, святыняос, черк — ваньзы асьмелы юртто. Соин ик шуге-леке шедем адямилы одно ик тыршоно черке лыктыны но причастие басьтыны. Самой кулэез — причастие басьтон. Инмар ачиз шуиз: со гинэ утиськыны быгатоз, кин сиёз мынэсьтым мугорме но юоз мынэсьтым вирме. Соин ик жоб кужымъёслэсь асьмеос утиськыны быгатомы, черке лыктыса, исповеде пырыса, сьӧлыкъёсмылэсь куштӥськыны тыршыса, причастие басьтыса но Инмарлэсь курон-косонъёссэ быдэсъяса гинэ. Адями тодыны кулэ: Инмарлэсь кужмо нокин ӧвӧл. Инмар асьмемыз яратэ, Инмар асьмемыз уте. Инмар асьмелы чукиндыриськыкумы аслэсьтыз кылчинзэ сётэ. Соин ик Инмартэк утиськон ӧвӧл.



Протоиерей Павел ГРИГОРЬЕВ