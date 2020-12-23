Малы кей лушкем выре,

яке Мар ватске кыл пушкын

Историяя, кылъя но литературая Удмурт институтысь лингвист, филология наукаосъя кандидат Татьяна Душенкова лингвокультурология удысын тырше: эскере, кызьы удмуртъёслэн дунне шоры учконзы, сямзы удмурт кылэ пыӵамын. Алигес тодосчилэн 2 монографиез потӥз: «Эмоциосфера удмуртской языковой картины мира» (12+) но «Ключевые понятия удмуртской языковой картины мира» (12+).

Мар со концепт?

— Адямиос юаллясько — кызьы 2 книга огдыре поттӥд? Мон та темаен кемалась вырисько ини. Материалэ трос люкаськиз, тани 2 книгалы тырмиз. Но пӧртэм мугъёсын нокызьы но ӧй быгатылы соосты радъяны-поттыны, — вера Татьяна Рудольфовна. — УдГУ-ысь удмурт филология факультетын дышетскыкум, этнографилы сӥзем туж трос литература лыдӟи. Этнографъёс удмуртъёслэн сыӵе я таӵе луэмзы сярысь гожъяло. Мыным со тунсыко потӥз. Аспирантураын эскери, кызьы фразеологизмъёс пыр пӧртэм мылкыдъёс (эмоциос) возьматӥсько. Нош удмуртъёслэсь дунне шоры кыл ласянь учконзэс (языковая картина мира) концептъёс пыр усьтыны выри ини, институтын ужакум.

Концептъёс — туж тунсыко тема. Котькуд калыклэн вань дунне сярысь, ачиз калык сярысь валатонъёсыз, валанъёсыз. Соос люкасько кыл пушкын. Тани «удмурт сям» шуиськомы — мон возьматыны тыршисько, кызьы со «удмурт сям» кыл пушкы пыӵамын. Удмурт культураысь куд-ог валатонъёс (востэм, дыг, вожъяськон, чидан но мукет) калыкмы сярысь мифъёс сямен пыӵамын. Нош мукет валатонъёс вылэ пыкиськыса (каллен, марым, керпотон, кӧбер но мукет), адями ассэ йӧскадь возьыны тырше.

Когнитивной лингвистикаын, лингвокультурологиын, этнолингвистикаын концепт шоры пӧртэмгес сямен учко. Нырысь мыным туж юрттӥзы Екатеринбургысь тодосчиослэн Ю. Казаринлэн но Л. Бабенколэн ужъёссы. Со дырысен трос книгаос лыдӟи, мае ке но аслым басьтӥ, огазеяй.

Аспирантура бере институтэ вуэме бере мыным туж тунсыко вал концептъёсын вырыны. Соку со тема тодосчиос пӧлын вӧлмемын вал. Берлогес концептъёс ваньзылы акыльтӥзы. Но мынам та темалэсь куштӥськеме ӧз поты — сюлэм кыскиз бере, ма карод. Собере удмуртъёслэсь нокин но соосты ӧз эскеры на, угось тодосчиосмы ӧжыт — котькудӥз аслэсьтыз ӧрзэ нуэ. Та книгаосы пушкытӥм поттэмын, шуыны луоз. Али концептъёс борды тодосчиос калленэн берытско ини, ватысагес ке но.

Архивын но кема кыллизы куд-ог ужъёсы. Собере институтысьтымы тодосчи Татьяна Владыкина шуиз: огазея но потты. Мон со рукописьёсты ӝутӥ, огазеяны быгатӥ. Туж зол ӝутказ монэ Татьяна Григорьевна. Солэн ӵектонъёсызъя книгаосме тупатъяй. Солы бадӟым тау.

Каллен улӥськомы…

— Тросэз лингвокультурологъёс фразеологизмъёсты эскеро, малы ке шуоно соос пушкын вашкала тодон-валанъёс, образъёс, символъёс, архетипъёс, реалиос, вужмем кылъёс умой кылемын, — вера тодосчи. — Адямилэсь мылкыдзэ возьматӥсь кылъёс (эмотивъёс) пӧртэм образъёсын, соматизмъёсын (мугор люкетъёс), эвфемизмъёсын (лэзьыны верамтэ кылэз воштӥсь веран) но герӟаськемын луыны быгато. Эмоциосфераез эскерыку, удмурт кылэз мукет кылъёсын ӵошатӥсько. Шуом, удмуртъёс лушкем кей шуо, кейлэсь лушкем выремзэ возьматыса. Нош ӟучъёслэн бледная моль шуэмзы вань — татын азьпала потэ буёл, кейлэн адскисьтэм, бездыт луэмез.

Куддыръя малпаськод: таиз веран таин герӟаське­мын, дыр. Нош эскерыса воксё мукет пала вуиськод. Тани, шуом, суй-пыд юскиськиз веран. Трос юалляськи, ваньмыз сямен филологъёс шуизы: со, пе, валэн герӟаськемын. Валэз юско. Но вань на таӵе веран: куазь юскиськиз (урод луиз). Мылкыд нош юнгес герӟаськемын инкуазен. Та значенизэ шедьтӥ Трокай Борисовлэн кыллюкамысьтыз. Пумен та кыллэн 2 формаосыз тупаллям, омонимъёс луиллям. 2008-тӥ арын поттэм удмурт-ӟуч словарьын но одӥг словарной статьяе пыртэмын, нош соос нимаз луыны кулэ.

Концептъёсты эскерыкум, ваньзэ пушкытӥм поттылӥ. Улонысь кыӵе ке учыръёсы шедьылыку, маке тунсыкозэ синйылтыку-кылыку, малпаськод: тае эскеро ай. Шуом, огпол ульчаысь кылӥ: бускельмы нылзэ тышкаське. Ныллэн кияз гипс понэмын, анаез кесяське: «Ой, удалтымтэ нылпи!» Та кылэз учконо, малпасько. «Удалтэм», «удалтымтэ» кылъёс удмуртъёслэсь «шуд» валатон шоры учкемзэс возьмато.

Кыӵе ке фразеологизмез эскерыны кутскыса, этнографъёслэсь верамзэс учкиськод, соин герӟаськем кылъёсты эскериськод, фольклорысь текст шеде ке, туж шумпотоно — со туж узыр материал сётэ. Экспедициосы ӧй ветлы шуыса, жалясько. Калыкен вераськыса, трос выльзэ тодоно. Тани огпол Кудымкарын пленарной доклад лэсьтӥ каллен но марым кылъёс сярысь. Соос удмуртлы возьмато, кызьы астэ возьыны кулэ (регуляторы поведения). Мыным сомында тунсыко юанъёс сётӥзы, ватсэтъёс веразы. Книгаям будэтыса пыртӥ. Тани каллен кыл туж тунсыко. Удмуртлэсь юало ке: кыӵе ужъёсыд? — со одно ик «каллен» шуоз. Син медаз усьы-а, мар-а шуыса. Нош Западысь туала культура кылэз воштэ. Али шуозы ини: ваньмыз умой.

Кыл туж ӝог воштӥське. Огпол кыӵе ке фольклорной текстэз лыдӟыкум, отысь ӧсьсэ уг берыкты веранэз пумитай. Мар со ӧсьсэ? Кыллюкамъёсты бугыръяса, Трокай Борисовлэсь шедьтӥ: ӧсь — со месть. Али пунэмзэ берыкто ини. Но пунэм «долг» шуэмез возьматэ, нош ӧсь — со йыркур, туж урод маке. Со кылэз вераськонамы ум ни кутӥське, нош фразеологизмын со кылемын. Удмурт кылэ со булгар кылысь пыремын.

Котькуд калыклэн аслаз сямыз вань. Малы ми сыӵеесь? Милемыз улон сыӵе кариз. Шуом, возьдаськон сярысь трос гожъямын (со культураысь огез сценарий луэ), художественной литературае но со пыриз. Самой яркытэз образ, конешно, Ашальчи Окилэн кылбураз. Но туэ пиналъёс воксё мукетэсь. Со туж умой, малы ке шуоно улон но воштӥське. Ачид ӧд воштӥськы ке, туала улонлэн ӧраз уд пыры. Соин ик мыным но шуизы вал: та книгаосты ӝоггес поттоно, соос али кулэ, собере вужмозы. Калык но воштӥськоз ини. Мон ёзъёс, азьло поколение, валало на та концептъёсты, оло, та книгаос соослы асьсэзыз валаны но юрттозы. Нош пиналъёслэн мукет ини дунне шоры учконзы. Кыл воштӥське, куд-ог тодон-валан но соин валче кошке.

Шыр но колобок

— Али культурной кодъёс бордын ужасько, — вера Татьяна Душенкова. — Кылысь но чеберлыко литератураысь зооморфной но вегетативной кодъёсты эскереме потэ. Фразеологизмъёсын туж трос пудо-животъёсын, будосъёсын герӟаськем образъёс. Удмуртъёс пӧйшурасьёс вал, улоназы пӧйшуръёс бадӟым инты басьтӥзы. Шуом, коньы. Со пӧйшур гинэ ӧвӧл, со Кылдысинэн герӟаськемын, коньы куэз воршуд кудыын возьылӥзы. Коньдонэн но герӟаськемын, турын-куар нимъёсы но пыремын. Электриклэсь юбо йылэ тубон тӥрлыксэ ӟучъёс «кошки» нимало, нош асьмелэн со «коньы гижы» нимаське.

Шыр сярысь но бадӟым материал люкай ини. Та пӧйшур пӧртэм веранъёсын пумиськылэ. Музъемын гудӥськемез сое хтонической маке каре (со музъемлэн кужыменыз, сопал дуннеен герӟаськемын). Шыр пыриське дуннеез кылдытонэ но, пиньын но герӟаськемын — усем пинез удмуртъёс пунылы яке шырлы сёто вал. Омонимъёсыз но вань: шыр (мыт) — со валъёслэн висёнзы. Туж трос материал шедьтыса, малпаськод: а кызьы со ваньмыз герӟаськемын? Ваньзэ-ваньзэ бичаськод, пӧртэм сямен люкылӥськод, ачид материалэ медам выйы шуыса.

Асьмелы пичиысен калык выжыкылъёсты мадё. Пинал вераськыны но уг быгаты ай, нош, шуом, «Колобок» выжыкылэз тодэ ини. Филология наукаосъя доктор Марина Пименова — со концептъёсты эскере — шуэ: та выжыкылэз асьмелы быдэсак уг верало, со бадӟымгес луыны кулэ. Отын, пе, славян мифологиысь 12 созвездие возьматэмын, нош колобок — со Шунды. Вань «пӧйшуръёс» пыр ортчыса, со «ӟичы» дӥнёзь вуэ.

Выжыкылъёсын, фразеологизмъёсын трос тодон-валан ватскыса кылемын. Со пушкамы пыре, йырамы культурной кодъёс уло. Кылын со ваньмыз-ваньмыз вань. Сэрттыны-пертчыны гинэ быгатоно.

Анастасия Шумилова