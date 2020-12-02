Макем мур зымозы?

Удмурт крезьгуро дуннеез узырмыто уно проектъёс. Та нуналъёсы Ижысь «Арт-резиденциын» ужаны кутскиз «Мурдала» лаборатория. Маиныз со мукетъёсызлэсь висъяське?

Удмурт крезьгурез азинтон сярысь кенешон

Туспуктӥз Руслан Хисамутдинов

Дуннеен мертаськоно

«Мурдалалэсь» ужзэ мытыса, 4-тӥ шуркынмонэ вань мылкыд карисьёс люкаськизы туала удмурт кырӟан, эстрада сярысь кенешыны. Тема шоры котыр ласянь учкизы, угось залын пукизы егит артистъёс но, соосты кылзӥсьёс но, удмурт кылэз тодӥсьтэмъёс но.

Кыӵе шуг-секытъёсын пумисько удмурт кылын кырӟась егитъёс? Кызьы кырӟан пыр азинтоно культурамес но кылмес? Вераськон ӵапак та юанъёс котырын мынӥз.

Туж вӧлмемын малпан, удмурт кылын кырӟаса, артист аудиторизэ сюбегатэ шуыса. Сое удмуртъёс гинэ кылзозы, пе, Россиын тодмо луон понна кулэ ӟуч кырӟанъёс гожъяны. Талы пумит луиз кырӟась Светлана Зайцева:

— Англи кылын кырӟанъёсты быдэс дунне кылзэ, — вазиз Света. — Ми англи кылэз, школаын дышетыса но, ӟеч ум тодӥське, но кырӟанъёссэс яратӥськомы. Творчестводэ азинтыны анай кыл уз люкеты.

Таин соглаш луиз журналист Мария Галеева. Кылем арын со фин-угор блогеръёсын ӵош фин школаосын туала удмурт культура сярысь мадиз.

— Пиналъёслы bobolenin группалэсь клипсэ возьма­тӥмы, — вераз Мария, — школьникъёс куаныса ик сое учкизы, соосты дотово паймытӥз таӵе туала музыка. Кунъёсын, кытын, англи сяна, асьсэ кылзы вань на, дунъяло мукет калыкъёслэсь крезьгурзэс.

Унозэ егит артистъёсты сюлмаськытэ мукетыз но — кырӟан гожтон понна ӟеч аранжировщик кулэ. Асьмелэн эстрадаямы унозэ аранжировкаосты лэсьто «Эктоника» проектлэн ёзчиез Владислав Горжак но кырӟась Иван Котельников. Соин ик тросэз удмурт кырӟанъёс огвыллемесь, Влад но Иван тусо, пӧрмо. Туала крезьгур пӧрмытыны Алексей Пикулев (MORT) но юрттэ. Но сцена вылэ али гинэ вамыш лэсьтӥсь мурт уз но дӥсьты шонерак «эктоникаослы» яке Алексейлы вазиськыны, нош соос дӥне сяна, кин доры мынод? Ӧйтӧд…

Со сяна, ичи фестивальёс, кытын егит муртъёс быгато­зы творчествозэс возьматыны. Радиое но кырӟандэ капчиен уд чуртна. Кызьы, иське, ачид сярысь шара верано, калыкез аслад концертъёсад люкано?

— Кенешонэз кылзыса, шӧдӥське удмурт артистлэн психологиез: кутсконо пичиен-пичиен, азьло монэ мед кылзозы гуртам, собере — ёросам, удалтӥз ке, Ижын но кыӵе ке концертын сцена вылэ потано… — вераз «Арт-резиденцилэн» кивалтӥсез Азалина Закирова. — Мыным потэ, таӵе малпанъёсын кыдёке уд кошкы. Уждэ кутскыку ик, быдэс дуннеен мертаськоно, кунгож сьӧры потыны малпано, соку вамышъёс но сэзесьгес, бадӟымесьгес луозы.

Экспериментъёс — лабораториын Кенешонын шараяськем шуг-секытъёсты вормыны юрттозы «Мурдала» лабораториын.

— Туэ «Кубыз» фестивалез радъякум, валай, дась артистэз шедьтыса, сое сцена вылэ «мын но кырӟа» шуыса поттыны — тырмыт ӧвӧл, — вераз «Мурдала» лабораторилэн кураторез Дарали Лели. — Кулэ артистъёсын ужаны, образзэс, репертуарзэс кылдытыны, твор­чествозэс калык пӧлы вӧлмытыны.

«Мурдалае» ӧтё крезьгуро инструментъёсын шудӥсь, удмурт кылын кырӟась, пӧртэм жанръёсты гажась егитъёсты. Ваньмызлы, кинлы тунсыко потэ удмурт музыка, татын инты шедёз. Лабораториын пӧртэм экспериментъёс ортчытъяны луоз.

«Мурдала» ӝыны ар ӵо­же ужалоз. Егитъёс быгатонлыкъёссэс будэтозы, кыр­ӟанъёссэс тузӥгес карозы. Та дыр куспын тодмо артистъёсын пумиськонъёс но мастер-классъёс радъяськозы.

Дарали Лели

— Умой луысал, бордамы, кырӟасьёс сяна, крезьгурчиос но, звукорежиссёръёс но итӥськысалзы ке, — вераз Дарали Лели. — Озьы ке но артистъёс асьсэос кулэ образзы бордын ужаны, асьсэлэсь ӧрзэс шедьтыны. Лабораториын уз луэ озьы я тызьы кар шуисьёс. Ваньмыз ачиз артист бордысь потоз.

«Мурдалаын» кисьмам емышен тодматскыны луоз гужем Ижын NOVART фестивальын. Яркыт, аспӧртэм кырӟасьёс творчествозэс калык азьын возьматозы.

Мария Емельянова