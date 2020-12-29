«Льӧль малпанъёсын кыз» акция улсын Выль ар котырын шаерысьтымы 600 пала нылпиос, ветеранъёс кузьымъёс басьтозы
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Выль ар азьын секыт югдуре шедем семьяосысь, дышетсконын, спортын асьсэдыз ӟеч возьматӥсь, быгатӥсь нылпиос но Быдӟым ожысь ветеранъёс куронъёссэс гожтӥзы. Соос Выль ар кызъёсы ошылэмын вал. Вылӥ кивалтӥсьёс, депутатъёс, интыосысь кивалтӥсьёс соосты зэматон борды басьтӥськизы.
Алнаш ёросысь депутатъёс ёрос школаосысь 15 пиналъёсты шумпоттӥзы. Покчиосызлы тюбингъёс кузьмазы, нош бадӟымъёсыз басьтӥзы портативной аккумуляторъёс.
Табере гужемлэсь вуэмзэ чидатэк вите ни Пичи Пурга ёросысь 11 аресъем Елизар Моторин. Та нуналъёсы пияшлы велосипед кузьмаз тазалыкез утёнъя министр Георгий Щербак. Елизарлэн анаез Елена Васильевна ёрос больницаысь медсестра, нош пандемия кутскон вакытэ со юрттӥськиз Дэри ёрос больницаысь ковид-центрын.
Елизар пичи ке но, спортын вормонъёсыз трос ни. Со шашкиосъя мастере кандидат. «5»-лы гинэ дышетске, школаын но ёросын ортчылӥсь мероприятиосы пыриське.
Сьӧлта ёросын но туэ малпазы адӟем карымон нылпиосты дунъяны.
— Выль ар котырын Гопгурт, Выль Мӧнья, Сьӧлта школаосысь 16 нылпиос кузьымъёс басьтозы, — вера ёрос Депутатъёслэн Кенешысьтызы Вера Кузнецова. — Та пиналъёс ӟеч дышетско, спортэн выро, крезьгурен тунсыкъясько. Нылпиос кин мар курыса гожтӥзы: огез — гантели, мукетыз — «Ижсталь» клублэсь шарфсэ, портативной аккумулятор но мукет.
Коньки но куас Кун Кенешысь депутатлэсь Елена Дербиловалэсь басьтӥзы Ижкарысь 15 но 11 аресъем Диляра но Матвей Вишняковъёс. Нылпиослэн анайзы улонысь кошкиз но, соосты бордазы басьтӥз анайзылэн эшез Татьяна Андреева. Озьы 4 нылпиен семья 2 муртлы йылӥз.
Дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова сяська керттэт, шуныт шобрет но валес котыр кузьмаз Камбаркаысь ветеранлы Закия Мирзаяновалы. Кышномуртлы вуоно арын феврале 100 арес тырмоз. Со ёросын нырысь ик «Анайлэн данэз» гадьпусэн данъямын вал.
Мирзаянов кузпалъёс 5 нылпи будэтӥзы. Бадӟымез, Расих Мирзаянович, подполковник, танковой батальонлэн командирез. Кыкетӥез, Фанис Мирзаянович, лётчик. Фаяс Мирзаянович, военной вертолётчик, подполковник, Афганистан ожез ортчемын. Разиф Мирзаянович, Удмуртиысь дано журналист, Камбарка ёросысь историк-архивистъёслэн огазеяськонэнызы кивалтэ. Анися Мирзаяновна, анаезлэсь вань ӟеч сямъёссэ басьтӥз, кузпалыныз – офицер-ракетчикен — служба нуыса, быдэс Россиез ортчизы.
Закия Мирзаяновна, арлыдыз шоры учкытэк, газет-журналъёсты лыдӟе, телевизор учке, телефон пыр матысь кусып возе нылпиосыныз, нунокъёсыныз но правнукъёсыныз, таосыз солэн 31 ини.
Ангелина Снигирёва
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