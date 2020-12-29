Лыдӟе нылпиостылы

Суредаз Татьяна Немцева

Тепловоз Василий ВАНЮШЕВ Ту-ту-ту! Тук-тук-тук! Пуксьы, чаль вӧзам, Митрук! Вож ке но, ӧвӧл мон ӟоз, Вал нерге мон — Тепловоз. Ту-ту-ту! Тук-тук-тук! Чидатскы, ӧжытак пук! Огрече тысьёс выллем ик, Вагонам пуксе калык. Экеос но апайёс! Кенакъёс, иськавынъёс! Чаклаське — Ворсаське ӧс! Усьтӥськоз со табере — Ижкаре вуэм бере. Дор Елена МИННИГАРАЕВА — Мар меда сыӵе со — дор? — Мемейлэсь юаз Егор. — Дор — Удмурт улос, шаер, Музъеммы, кудӥз чебер. Дор — со вордӥськем гуртэд, Анаед но атаед. Дор — капка азьысь палэзь, Нюлэскысь ческыт эмезь. Дор — со гурт пумысь ошмес, Дор бурдъя, шунтэ ваньмес! Шумпотэ пичи Егор: Соку тон но, мемей, — ДОР! Лобась кресло Лидия НЯНЬКИНА Ой, висё та пиньёсы, Пиньёсы-марӟанъёсы! Но уг мын мон эмъюртэ, Коть нош кӧня тӥ ёртэ! — Ӵуказе мыном, пие, — Анае мыным шуэ. — Лобась кресло отын вань, Я уллань со, я выллань! Лобась креслоос сярысь Кылӥсько воксё нырысь. Ветлоно ик эмъюртэ, Креслоын лобам потэ! Мон мынӥ но, врач апай: Я, ымдэ, пе, усьты ай! Врач апай, усьто, соглаш, — Кылзӥськись ик мон пияш! Ческыт, пе, шу Лидия ЧЕРНОВА Бер сӥзьыл но, уть, шупу Емышен узыр. Сад пӧлын, оло, тылпу — Палёмод укыр. Син куспын нош шупуэд Буш кылиз но шуш. Куноям ни шушыед: Туж ческыт, пе, шу. Зынкакы Татьяна ЧЕРНОВА Нош таиз — уф-ф-ф! — зынкакы. Та но тунсыко маке. Кытӥ ке со ортчылэ — «Аромат» зын вӧлдылэ. Яратэ эмезь вӧлез, Нош емыш кисьмаз вылез — Со татын луэ кузё. Только чакласькы — усёз Эмезед пӧлы, соку — Ӧч-ӧч-а-а! — Ньылоныд уз ни гоча. Пельтӥд кыскалоз Галина РОМАНОВА Зор улысь коӵышпизэ Колимы корка пыртэ. Чур-гожо кот тыбырзэ Маялля но тышкаське: — Зор ултӥ шат гольык пыд Тон сямен ветло? Анаед тани пельтӥд Кыскалоз одно. Яке висьыны усёд — Вот соку тодод! Ужась Пари Любовь ТИХОНОВА Лулӟылэ тыршись Пари: — Уф, пӧсяй, котьма кари: Бекыртӥ аръян ведра, Ӵушалтӥ выжез дыраз, Утялски коркан, пырски — Песяе кадь куасалски. Пешка Виктор ШИБАНОВ Мон Пешня, шуо на — Пешка. Сиёно ке монэ, кӧш кадь. Но озьы но тушмонэ Жалятэк сие монэ. Азьлань, азьлань вамышъясько, Тушмон радэ чуртнаськисько. Вӧшлэн пумаз мон дыртӥсько — Ферзь пӧрмыны мон турттӥсько. Ар Владимир ВЛАДЫКИН Туливить-туливить! Татарвить-татарвить! Тюр-р, тюри! Тюр-р, тюри! Ку-ку, ки-ку! Ку-ку, ку-кы! Куать табань, куать табань! Юг-югак! Чильк но вальк! Юг-югак! Чильк но вальк! Лачыр-лачыр-тачырак! Тычыр-тачыр-дымбырак! Ӵаш-ш-ш! Кичи-вачи, кичи-вачи-кабачи! Кичи-вачи, кичи-вачи-кабачи! Кыштыр-куаштыр. Лусьтыр-ласьтыр. Курлы-ӟечлу, курлы-ӟечлу! Тём-тём. Тяп-тяп. Нюпыр-няпыр. Шим-шим. Ӟиль-ли-рик! Ӟиль-ли-рик! Кыжыр-куажыр. Кар! Кар-р! Котьма кар! Гань-гань. Юг-юг. Вальк-вальк. Чили-вали-дарали. Чили-били-дамдарали! Шиу-шу-у-у! Ӟырт-тарс! Ӟырт-тарс! Ыш-ыш-ыш! Ӟукыр-ӟакыр! Ӟуик-ӟуик! Пинь-пинь! Пинь-пинь! Кап-кап-капи. Кап-кап-капи. Сульып-сальып. Жильыр-р-р. Жальыр-р-р. Тяп-тяп. Ӧч-ӧч. Туливить-туливить.