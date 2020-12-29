Лыдӟе нылпиостылы

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 29 декабря, 2020 13:57
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Суредаз Татьяна Немцева
Тепловоз
Василий ВАНЮШЕВ

Ту-ту-ту!
Тук-тук-тук!
Пуксьы, чаль вӧзам, Митрук!
Вож ке но, ӧвӧл мон ӟоз,
Вал нерге мон —
Тепловоз.

Ту-ту-ту!
Тук-тук-тук!
Чидатскы, ӧжытак пук!
Огрече тысьёс выллем ик,
Вагонам пуксе калык.

Экеос но апайёс!
Кенакъёс, иськавынъёс!
Чаклаське —
Ворсаське ӧс!
Усьтӥськоз со табере —
Ижкаре вуэм бере.


Дор
Елена МИННИГАРАЕВА

— Мар меда сыӵе со — дор? —
Мемейлэсь юаз Егор.
— Дор — Удмурт улос, шаер,
Музъеммы, кудӥз чебер.
Дор — со вордӥськем гуртэд,
Анаед но атаед.
Дор — капка азьысь палэзь,
Нюлэскысь ческыт эмезь.
Дор — со гурт пумысь ошмес,
Дор бурдъя, шунтэ ваньмес!
Шумпотэ пичи Егор:
Соку тон но, мемей, — ДОР!


Лобась кресло
Лидия НЯНЬКИНА

Ой, висё та пиньёсы,
Пиньёсы-марӟанъёсы!
Но уг мын мон эмъюртэ,
Коть нош кӧня тӥ ёртэ!

— Ӵуказе мыном, пие, —
Анае мыным шуэ. —
Лобась кресло отын вань,
Я уллань со, я выллань!

Лобась креслоос сярысь
Кылӥсько воксё нырысь.
Ветлоно ик эмъюртэ,
Креслоын лобам потэ!

Мон мынӥ но, врач апай:
Я, ымдэ, пе, усьты ай!
Врач апай, усьто, соглаш, —
Кылзӥськись ик мон пияш!

Ческыт, пе, шу
Лидия ЧЕРНОВА

Бер сӥзьыл но, уть, шупу
Емышен узыр.
Сад пӧлын, оло, тылпу —
Палёмод укыр.
Син куспын нош шупуэд
Буш кылиз но шуш.
Куноям ни шушыед:
Туж ческыт, пе, шу.

Зынкакы
Татьяна ЧЕРНОВА

Нош таиз — уф-ф-ф! — зынкакы.
Та но тунсыко маке.
Кытӥ ке со ортчылэ —
«Аромат» зын вӧлдылэ.
Яратэ эмезь вӧлез,
Нош емыш кисьмаз вылез —
Со татын луэ кузё.
Только чакласькы — усёз
Эмезед пӧлы, соку —
Ӧч-ӧч-а-а! —
Ньылоныд уз ни гоча.


Пельтӥд кыскалоз
Галина РОМАНОВА

Зор улысь коӵышпизэ
Колимы корка пыртэ.
Чур-гожо кот тыбырзэ
Маялля но тышкаське:
— Зор ултӥ шат гольык пыд
Тон сямен ветло?
Анаед тани пельтӥд
Кыскалоз одно.
Яке висьыны усёд —
Вот соку тодод!


Ужась Пари
Любовь ТИХОНОВА

Лулӟылэ тыршись Пари:
— Уф, пӧсяй, котьма кари:
Бекыртӥ аръян ведра,
Ӵушалтӥ выжез дыраз,
Утялски коркан, пырски —
Песяе кадь куасалски.


Пешка
Виктор ШИБАНОВ

Мон Пешня, шуо на — Пешка.
Сиёно ке монэ, кӧш кадь.
Но озьы но тушмонэ
Жалятэк сие монэ.

Азьлань, азьлань вамышъясько,
Тушмон радэ чуртнаськисько.
Вӧшлэн пумаз мон дыртӥсько —
Ферзь пӧрмыны мон турттӥсько.


Ар
Владимир ВЛАДЫКИН

Туливить-туливить!
Татарвить-татарвить!
Тюр-р, тюри!
Тюр-р, тюри!
Ку-ку, ки-ку! Ку-ку, ку-кы!
Куать табань, куать табань!
Юг-югак! Чильк но вальк!
Юг-югак! Чильк но вальк!
Лачыр-лачыр-тачырак!
Тычыр-тачыр-дымбырак!
Ӵаш-ш-ш!
Кичи-вачи, кичи-вачи-кабачи!
Кичи-вачи, кичи-вачи-кабачи!
Кыштыр-куаштыр.
Лусьтыр-ласьтыр.
Курлы-ӟечлу, курлы-ӟечлу!
Тём-тём.
Тяп-тяп.
Нюпыр-няпыр.
Шим-шим.
Ӟиль-ли-рик!
Ӟиль-ли-рик!
Кыжыр-куажыр.
Кар! Кар-р! Котьма кар!
Гань-гань.
Юг-юг.
Вальк-вальк.
Чили-вали-дарали.
Чили-били-дамдарали!
Шиу-шу-у-у!
Ӟырт-тарс! Ӟырт-тарс!
Ыш-ыш-ыш!
Ӟукыр-ӟакыр!
Ӟуик-ӟуик!
Пинь-пинь! Пинь-пинь!
Кап-кап-капи. Кап-кап-капи.
Сульып-сальып.
Жильыр-р-р.
Жальыр-р-р.
Тяп-тяп. Ӧч-ӧч.
Туливить-туливить.
Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 29 декабря, 2020 13:57
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