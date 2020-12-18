Лукыр-лакыр улон

Эгра ёросысь Устье-Люк гурт нюлэс пушкы ватскемын. Улӥсьёсыз но татын чиньыен лыдъямон. Уноез — пал кылем но кышнояськылымтэ пиосмуртъёс. Ваньзы понна, муш мумы сямен, сюлмаськыса улэ Галина Русских.

700-ысь кылиз 28

Галина Русских 50 арлэсь кема Устье-Люкын улэ ни. Со 25 ар фельдшер луыса ужаз, бӧрысь 17 ар пала гурт поселениен кивалтӥз, татын но калык понна сюлмаськиз, котькыӵе юанэн нырысь ик со доры лыктылӥзы. Ма, али но, пенсие потэмез бере, устье-люкъёс Галина Филимоновна дӥне ик лыкто, эмъюм юаса, визь-нод курыса.

— Ачим мон Эгра ёросысь Сепожын вордӥськемын, — веранзэ кутске Галина Филимоновна. — Глазовысь мед-

училищеез йылпумъяме бере распределениея Устье-Люке келязы. Татын улон юн интересной вал, мае гинэ адӟыны ӧз кылды. 1970-тӥ аръёсы татчы лыктыкум, улӥсез 700 муртлэсь трос вал ай, али 28 адями сяна ӧвӧл ни. Татын торф поттон предприятие ужаз, со ик ужасьёсызлы баракъёс лэсьтыса сётылӥз, 2 магазинмы, столовоймы, клубмы — котьмамы ныр уламы вал. Нянь пыжыса, сиён дасяса, корка пуктыса, ваньзэ дасьсэ сётылӥзы. Озьы калыкмы азьтэмскиз, ноку но ӧз дышылы хозяйство нуыны, бакча возьыны. Соин али но тани коркаосмы но щитовоесь гинэ, ваньзы лукыр-лакыресь ни, нокинлэн тупатъяны, выльдыны мылыз уг поты. Лэсьтӥськонэз, хозяйствоез валась наж-наж воргоронъёсмы но ӧвӧл. Эгралан нылы улэ, аслам но отын коркае пуктэмын ни, но кузпалы татысь уг кошкы. Соин татын ик нуналъёсме ортчытӥсько ни.

Г. Русских

Гуртамы 1 ученикмы вань на, соин сюресмес возё на. Нош азьвыл торф нуллӥсь бадӟым машинаос ульча шорын адямилэсь ӝужыт

колеяос кельтылӥзы. Мукет гуртъёсын милемыз Лозо шур вамен выж гинэ герӟалляз. Сое но арлы быдэ бадӟым ву сьӧраз нуылӥз. Тапал ярдураз пинал вайиськом вал, нош сопал ярдурын «скорой» возьмаса сылӥз. Висись муртэ кӧня пол шур кузя моторной пыжен Зураозь нуллэме вань. Али малпасько но юзыр-кезьыр луисько: шур ма пасьта ӧръяськылӥз, лодкаям спасательной кругез но ӧй вал ук, нош вуэ усьысалмы ке?! Егит дыръя не кышкан, не маран ӧй вал-а, мар-а.

Ву дуре… флягаен

Но аръёс ортчемъя торф поттон предприятие пытсаськиз, адямиос уж ӧвӧлэн гуртысь кошкыны ӧдъязы. Озьы медпункт но мукет социальной юртъёс пытсамын вал. Галина Филимоновнаез

гурт администрацилы

кивалтӥсе бырйизы. Та ныпъетэз со 17 арлэсь трос ас вылаз нуиз.

— Поселенилы кивалтӥсе бырйизы но, опеть киысьтым телефон ӧз усьылы, — веранзэ азьланьтэ кышномурт. — Кытын мар луиз, тодытэк медам кыль шуыса. Ужаны кутскыкум, поселениямы улӥсез 1 сюрс 260 вал, нош кошкыкум 470 адями сяна ӧз кыльы ни.

Устье-Люкысь 28 мурт пӧлысь 6-ез колхозын тырше, огез Лозолюкысь пельмен поттон предприятиын ужа, одӥг егит семьязы вань на, кылемъёсыз — мӧйыос, шоро-куспо арлыдъем шол-шол огназы кылем пиосмуртъёс. Кин ке ужаны выре ик, мукетъёсыз, секыт улон вылэ чӧлскыса, ӟенелик борды кырмиськемын.

Наговицынъёслэн семьязы

Туспуктӥз Маским Егоров

Но вань умой семьяос но. Ольга Афанасьева 3 кузя пиосыныз колхозын тыршо: гужемзэ ю тысь куасьто, толалтэ кладовщикын ужало, пудо утялто. Дина Наговицыналэн 3 пиналъёсыз, картэз колхозын тырше.

— Гуртын мӧзмыны дыр ӧвӧл. Тани водопроводмы ӧвӧл, ву нуллӥськом башняысь яке ошмесысь вашкала сямен — карнанэн но флягаен. Пичи пиналъёс вань бере, ӵем мисьтаськоно луэ, мунчое но пырем потэ, — шуэ кышномурт.

Озьы ӝожтӥськытэк но югдурзэс воштыны тыршытэк, уло устье-люкъёс.

Муш мумы

Галина Филимоновна 2012-тӥ арын, 62 арессэ тырмытыса, ужысьтыз кошкиз. Но тэк пуконэз уг тоды — гуртоосыз дышем сямъя котькыӵе куронэн, муген со дӥне вамышто.

— Быгатэмея юрттыны вырисько, оло, кинлы ке яра, кинлы ке уг, — шуэ кышномурт. — Тани коммунальной услугаосъя переплатаоссы туж тросэн люкаськемын, уноез сверить карыны уг валало, каждоезлэсь счётчикезлэсь лыдпусъёссэ гожтоно, нуоно. Куддыръя акыльтӥсько ик, но кытчы пырод, кӧты берытске но, опеть люкасько, мынӥсько. Гуртамы рос-прос сотовой связьмы ӧвӧл. Соин ик стационарной телефон кема возьыса улӥ, быдэс гуртлы одӥг ке но мед луоз шуыса. Туэ гинэ гудыръям-чилекъям бере линиямы маиз ке сутӥськиз но — телефонтэк кылимы.

Ву нулло таӵе башняысь

Туспуктӥз Маским Егоров

Озьы ик Галина Филимоновна гуртоослы эмъюмъёсын но туж юрттӥське. Ярам коть, «скорой» ӧтиськом ке, вуэ, шуо устье-люкъёс. Соин ик пенсия сётъян нуналэ Галина Филимоновна, кинлы кыӵе подова кулэ, список гожъя, басьтыса вае но люкылэ. Праздникъёс дыръя но калыксэ люканы, шулдыртыны тырше, куд-ог дыръя маке пыжиське но ульчаетӥ ортчисьёсты утялтэ.

Мукет сюлмаськонъёс борды ватсасько на кыр пӧйшуръёс, соос гуртоосты нерад карыса возё. Тани Галина Русскихлэсь курегъёссэ ӟичы нуэм.

Ангелина Снигирёва