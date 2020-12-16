Кыӵе сям — сыӵе юртъер. Кыӵе юртъер — сыӵе улон!

Выль ар азьын тросэз рос-прос утялскыны ӧдъяло: куртконо, миськоно, сузяно, пыдлось сэрегъёсысь тузонэз ӵушылоно, кулэтэм арбериосты куяно…

Коркадэс яратӥськоды ке, эн люкалэ силё.

Туспуктӥз Максим Егоров

Юртэз, одӥг пол чылк-чылк карыса, луэ ӝикыт возьыны курадӟытэк, трос дыр но кужым быдтытэк. Оглом вераса, ваньмыз капчи: юртъ-

ерысь вань кулэтэм котырез сэрпалтоно, нош кулэ арбериосты асьсэлэн «шонер» интыосазы возёно. Котькуд арбери мед улоз отын, кытын со кулэ: сое капчиен шедьтыны но интыяз поныны мед луоз.

Вань котырез нимаз-нимаз люконо: дӥськут, книгаос, документъёс, пӧртэм арбериос но сюлэмлы дуно кузьымъёс-синпельёс. Дӥсь-

кутэз утялтон понна сое нырысь быдэс коркась одӥг интые люкано. Котькудзэ кие кутылыса, юано: «Шумпоттэ-а со монэ?» Уг ке — со жуг-жаг. Кулэтэм дӥсез куштоно, солы тау шуыса — вань арбериосты гажаны кулэ. Кылем дӥсез, ӝикыт куасалляса, ваньзэ комодэ тыроно. Инты но трос кулэ ӧвӧл, дӥсез но капчиен шедьтыны луэ.

Вань кулэтэм бумагаосты: вуж журналъёсты-газетъёсты, дышетскон вакытысь кылем тетрадьёсты-блокнотъёсты — куштоно. Коркан книга но трос луыны кулэ ӧвӧл — сюлэмлы туж дуно ог 30 книгаос тырмозы. Книга лыдӟытэк туж кемалась

кылле ке, тӥ сое ноку уд лыдӟе, соин со тӥледлы кулэ ӧвӧл. Жалятэк сэрпалтоно тэк кыллись арбериосты — коробкаосты, валантэм шнуръёсты, тӥяськем телефонъёсты, кыжмем шудонъёсты…

Бардак медаз берытскы шуыса, арбериосты жаляно ӧвӧл. Огкутскемен утялскон улонэз но воштэ. Юртъердэс яратӥськоды ке, эн люкалэ силё. Ӝикыт коркан капчигес шоканы, малпаськыны, астэ валаны.

Коркаез ӝикыт но чылкыт возён пумысен таӵе дэмланъёсын мон тодматски, Япониысь Мари Кондолэсь «Магическая уборка» книгазэ (6+) лыдӟыса. Книгаез лисъякум, валай, макем секыт луоз авторлэсь ӵектонъёссэ быдэстыны гуртын улӥсьёслы. Бадӟым юртъерын ваньмызлы инты вань кадь, ваньзэ кельтэм потэ — «куке но кулэ луоз али» шуыса. Озьы жуг-жаг комнатаысь кошке чуланэ, балконэ, мурӝолэ, гараже — но кылле отын аръёсын, тузон люкаса. Вань мукет могӟетъёс но. Огпол мамаеным вуж куашкам канаез куштыны ӧдъям но — мемеймы адӟиз, интыяз берыктытӥз. Ма, аслым но секыт котыреным люкиськыны. Кыӵе ке но арбери шоры учкыкум, малы ке но потэ, сотэк улэме уз луы шуыса. Сое интыяз понӥсько но, со озьы ик кылле — вуоно утялскытозь.

Ангелина Снигирёва