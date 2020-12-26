Кыӵе луоз 2120-тӥ ар?

Арлы быдэ 100-лэсь трос таланто удмурт пиналъёс шутэтско «Шундыкар» лагерьын. Туэ коронавирусэн сэрен сменаез выжтоно луиз. Нырысьсэ лагерь толалтэ ортчоз.

Пиналъёс «Шундыкаре» толалтэ но мыныны дась

Туспуктӥз Максим Егоров

Гужемез воштӥз тол

Гужем ик радъяськем вож­вылъяськонын вормем пиналъёсты 3-тӥ-11-тӥ январе пумиталоз «Оранжевое настроение» лагерь.

— Лагерьмес гудырикошконэ ортчытыны малпаськомы вал, — вераз «Шунды» огазеяськонлэн тӧроез, «Шундыкар» лагерьлэн кивалтӥсез Алина Чернова, — но, асьтэос тодӥськоды, коронавирус улонмес туж воштӥз. «Шундыкарлэн» аслаз базаез, юртэз ӧвӧл бере, ми котькуд ар бадӟым лагерьёсы куриськиськомы, соос шумпотыса милемыз куто. Но таяз гужеме лагерьёс мукет сямен ужазы, азязы чурыт куронъёс пуктӥзы — нылпиослэсь тазалыксэс утён понна рециркуляторъёс пуктылоно, дистанциез чакласа, ужрадъёсты ортчытоно луиз но мукет… Соин ик тросэз лагерьёс гужем ӧз усьтӥське, вань куронъёсты дырыз дыръя быдэстыны ӧз быгатэ. Нош усьтӥськемъёсыз милемыз, куноосты, ӧз пумиталэ ни, выль сямен ужзэс радъяса, асьсэлэн пиналъёссылы но инты тырмемысь дугдӥз.

«Шундыкар» 1993-тӥ арысен ортчылӥз, нокыӵе вис ӧз карылы. Соин ик радъясьёс туж сюлмаськизы, лэзёзы-а туэ лагерь усьтыны.

— Али ми выль улонлы дышимы ни, сменамес тол каникулъёсы ортчытыны дӥсьтӥмы, — вераз Алина Чернова. — Валамон, программамес но куазья тупатъяны тыршимы, мед пиналъёслы но, вожатойёслы но, дышетӥсьёслы но ужаны капчи луоз, номыр медаз люкеты.

Трос емыш кисьмалоз

Пиналъёс кезьытлэсь уг кышкало, соос лӧптэмын, угось льӧль малпанзы, кӧня ке бергес ке но, быдэсмоз — «Шундыкар» луоз! Пичи Пурга ёросысь Брангуртысь 9-тӥ классын дышетскись Алина Петрова, бадӟым конкурс пыр ортчыса, «Суредаськон» отрядэ шедиз.

— Мон 3-4 ар талэсь азьло суредаськыны кутски, — вераз Алина, — адӟи «Шундыкарын» но талы дышето шуыса. Лагере вуылэм пиналъёсын мадиськи, соос туж бурдъяськыса «Шундыкар» сярысь вераллязы, отын туж умой шуылӥзы. Заявкаме дасяй, келяй. Туж сюлмаськи — кутозы-а, уз-а. Нош куке списокысь аслэсьтым нимме адӟи, шумпотонме ватэме ӧз луы ни! Чидатэк возьмасько, ку «Шундыкар» дуннеен тодматско.

Сыӵе ик бурдъяськем мылкыдзы «Шундыкарысь» дышетӥсьёслэн. «Шулдыр ӝыт» ансамбльысь артистка Эльвира Панченко «Шундыкарен» 2000-тӥ арын ик тодматскем, соку татчы «Фольклор» отрядэ шедем.

— Сцена вылын огнам кырӟаны туж кышкасько вал, — тодаз вае Эльвира, — кӧня ке будыса, лагере «Эстрада» отрядэ ветлыны кутски но асме ворми, «Шундыкар» мыным удмурт сцена вылэ потыны юрттӥз. Лагерьын туж тунсыко вал! Мынам али но занятиосысь тетрадьёсы кылемын. «Шундыкар» сярысь шунытэсь тодэ ваёнъёсы: эшъёс, лӧптэм мылкыд, выль тодон-валан!

Эльвира кырӟась нылпиосты визьнодалоз, солэн потэ возьматэмез, кызьы профессиональной коллектив ужаны кулэ. Пиналъёс пӧртэм шӧмо кырӟанъёсты быдэстозы.

Мукет дышетӥсьёс но тунсыко ужъёсын паймытъяны медо. Кылсярысь, «Литература» отряд кылбурчиен Богдан Анфиногеновен ӵош удмурт кылэ берыктоз вакчи метръем мультфильмез, «Информационной технологиос» отрядысь пиналъёс программистэн Григорий Григорьевен малпалозы смартфонъёсы шудон, «Кибашлы» отряд пуэн ужанъя мастерен Василий Широбоковен пыжкрезьёс лэсьтоз… Оглом уж нуиськоз 11 ӧръя.

Льӧль малпанъёс быдэсмо

Лагерёзь 2 арня но ӧз кыльы ни. Туж огыр-бугыр мылкыдзы вожатойёслэн, угось трос уж лэсьтыны вуттоно на.

— Мон та дырозь «Шундыкарын» шутэтскылӥ гинэ, — вераз «Дӥськут дизайн» отрядлэн вожатоез, Можга карысь «Шунды» ёзэтлэн кивалтӥсез Карина Шарипова, — котьку но вожатойёс син азям супергеройёс кадь пуксьылӥзы, пичи тютюпи кадь шоразы учкылӥ. Соос интыын луыны — льӧль малпанэ вал. Тани туэ со быдэсмиз, туж шумпотӥсько таӵе луонлыклы. Кышкасько но, угось со бадӟым кыл кутон, астэ жалятэк ужано, пиналъёс понна тыршоно. Но, оскисько, ваньмыз пӧрмоз шуыса!

2020-тӥ арын Удмуртия 100 ар тырмонзэ пусйиз, соин ик «шундыкаръёс» та темаез палэнтӥ ортчыны ӧз быгатэ. Сменаез солы сӥзьыны малпазы.

— Кема малпаськимы, кызьы пиналъёсты историен но тодматоно, мӧзмыны но ӧвӧл сётоно, — вераз Алина Чернова, — асьмелэн йырамы юан кылдӥз: мар вал 100 ар талэсь азьло, ми тодӥськомы, нош мар меда луоз, эшшо 100 ар ортчыса, 2120-тӥ арын?

Лагерьлэн нырысетӥ нуналаз ик «Шундыкар» экипаж 2120-тӥ аре шонтоз но отысь улон-вылонэн тодматскоз. Кыӵе со луоз, нылпиос ӝоген тодозы.

Мария Емельянова