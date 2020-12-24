Кылзэс гажаны кутско калыке потаса

Ижысь Эшъяськон юртын «Пичи чеберайёс но батыръёс» конкурслы йылпумъян ортчиз. Элькун сцена вылысен устолыксэс возьматӥзы уйпал, лымшор, шор ёросъёсысь но городъёсысь вормисе потэм нылашъёс, пияшъёс.

Кез ёросысь Александрово нылпи садысь воспитатель Н. Волоскова М. Ворончихина но А. Белослудцев нылпиосын

Туспуктӥз Ангелина Снигирёва

50 устоосыз

«Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонлэн бурд улаз нылпиослэн быгатонлыксэс возьматонъя ужрад 13-тӥзэ радъяськиз ни. Туэ конкурс пандемиен йырин онлайн амалэн ортчсиз.

— Сюлмаськиськом вал, пыриськисьёс луозы меда, вазиськон гожтыны но арня пала гинэ дыр сётэмын вал. Но куриськонъёс вылысьтыз вылаз вуыны ӧдъязы, оглом 170 нылпи сад вазиськиз, — вера огазеяськонлэн кивалтӥсез Елена Миннигараева.

Озьы та конкурсын быгатонлыксэс возьматӥзы 300-лэсь трос пиналъёс. Оглом 1 сюрслэсь трос видеоужъёс вуизы! Нылпиос быгатэмзэс 3 пӧртэм амалъя возьматӥзы: асьсэ сярысь веразы, удмурт кылын кылбур лыдӟизы яке кырӟан быдэстӥзы, кыӵе ке вашкала арбери сярысь удмурт сямен мадизы.

Вань вуэм ужъёсты дунъяз нимысьтыз быръем жюри: нылпи садын ужасьёс, журналистъёс, анайёс. Уйпал, лымшор, шор ёросъёсысь но городъёсысь нылпиосты нимаз дунъязы. Дунъяку бадӟым саклык висъяськиз пиналлэн удмурт кылын чылкыт вераськыны быгатэмезлы. Озьы ик, лыдэ басьтӥськиз, макем валаса со дӥсямын, быгатыса возе ассэ сцена вылын, пӧрмытэ-а аслэсьтыз тодэмзэ лад-лад вераны. Озьы «Пичи чеберай но батыр» нимын пусъемын 8 пинал. Уйпал ёросъёсысь пиналъёс пӧлын вормизы Кез ёросысь Александрово нылпи садысь Мирослава Ворончихина но Артём Белослудцев. Шор ёросъёсысь устоосыз луизы Шаркан ёросысь Кыква нылпи садысь Маргарита Шуматбаева но Александр Тимошкин, лымшор ёросъёс пӧлын висъяськизы Алнаш черкогуртысь «Берёзка» нылпи садысь Виктория Хохрякова но Денис Постников, городысь садикъёс пӧлын вормизы К. Герд нимо гимназиысь Алеся Андреева но Тимур Рахимов. Эшшо 42 пинал пӧртэм номинациосын — «Визьнодӥ», «Мусокай», «Визьпог», «Шӧртчи», «Мусокай» но мукет — пусъемын.

К. Герд нимо нылпи садысь Алеся Андреева но Тимур Рахимов

Туспуктӥз: А. Снигирева

Микрофонлэсь уг кышкало

Вормисьёсты данъязы Ижысь Эшъяськон юртын. Соос понна яркыт программа дасямын вал. Элькун ужрадэ лыктэм пиналъёс тунсыко номеръёссэс возьматӥзы. Артём Белослудцев вань учкисьёсты аслыз синмаськытӥз Герман Ходыревлэсь «Колоша» кылбурзэ вань сюлмысьтыз лыдӟеменыз, Мирослава Ворончихина — Олып гуртэз сярысь кырӟан быдэстэменыз.

Александрово нылпи садысь воспитатель Надежда Волоскова верамъя, нылпиосын та фестивале арлы быдэ пырисько, ӵемысь вормисьёс пӧлы шедё.

— Туэ ужрад онлайн амалэн ортчиз шуыса, нылпиослы капчигес вал, соос валаса но ӧз вуттылэ кадь элькун ужрадлы дасяськемзэс. Артём но Мирослава ялан сцена вылын: я со гуртын ортчись ужрад, я ёросын, котькытчы пыриськыны тыршиськом. Соин ик соос сценалэсь, трос калыклэсь, микрофонлэсь уг кышкало. Бадӟым тау шуисько анай-атайёссылы, семья пушкын анай кылэз гажан ӧй луысал ке, садикын но пиналъёсын удмурт кылын ужаны секыт луысал.

Мирослава нылынызы ужрадэ лыктӥзы анай-атаез, Ирина но Игорь Ворончихинъёс. Кузпалъёс «Дружба» колхозын тыршо бухгалтер но тракторист луыса.

«Пичи чеберайёс но батыръёс» ужрадэ лыктэм нылпиос

Туспуктӥз А. Снигирева

— Надежда Владимировна воспитательмы фестивале пыриськыны ӵектӥз но, ми, кема малпаськытэк, соглаш луимы, — вераз Ирина Ворончихина. — Пиналъёсты калыке поттылоно, озьы удмурт кылэз дышетон мылкыдзы но золгес луоз. Видеоын зыбка вашкала арбери сярысь верамы. Мирославамылы та люкетэз дасяны юрттӥз Александрово школаысь удмурт кылъя дышетӥсь Нина Лекомцева. Та секытэз но тунсыкоез задание вал. Нылпиос гинэ ӧвӧл, ми но вашкала арбериос, соослэн кызьы нимаськемзы сярысь трос выльзэ тодӥм. Нылмылы но, милемлы но туж яраз фестивале пыриськыны.

Ужрадэз йылпумъяса, вань нылпиос таукаронъёсын но кузьымъёсын пусъемын вал. Матэктӥсь Выль арен покчиосты ӟечкылаз Тол бабай, ваньзы ӵошен соос кыз котыртӥ бергазы, кырӟазы.

Ангелина Снигирёва