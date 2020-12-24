Кызьы удмурт дэрем Москвае вуиз

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 24 декабря, 2020 16:42

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Мон Кузебай Герд нимо гимназиын нылпиосты гожъяськыны но вотэс бамъёсты нуыны дышетӥсько.

Н. Клабукова Москваысь Горд площадьын
Фото: Анжела Поздеева

Сӥзьыл Межэтнической журналистикая школае ветлыны кутски. Куинь толэзьлы студент луи, валай, кызьы пӧртэм калыкъёс но конфессиос сярысь шонер гожъяно. Лекциос, тодосчиосын пумиськонъёс, онлайн-конференциос тодон-валанме узырмытӥзы.

Кемалась ик ӧвӧл Москваын радъяськиз этнической но региональной СМИ-ослэн медиафорумзы. Милемыз отчы школамылэн ужез сярысь вераны келязы. Малпай: вашкала удмурт дэремен мыноно но удмурт калык кырӟан, эктон быдэстоно.

Ужрадмы ортчиз Россиысь Общественной палатаын.

Шаерамы удмурт дэремен али нокинэ уд паймыты ни, нош отын адямиос чабизы, туспуктӥзы, юалляськизы, мар, пе, гадяды ошемын, чыртывесе шоры учкыса.

— Мон воксё абдрай! Макем чебер дӥськутты! — вераз Якутиысь Кюннэй Игнатьева. — Табере туж потэ Удмуртие мынэме, калыкеныды но культураеныды тодматскеме.

— Яркыт горд буёл соку ик бордаз кыскиз, — вераз Дагестанысь Магомед Омаров, — тодэме потэ, мар сярысь верало дӥськуттылэн буёлъёсыз.

Медиафорумын трос споръяськимы туала журналистика сярысь. Вакчи дыр куспын эшъяськимы, вераськимы, азьланяз но кусыпмес ум ыштэ шуыса. Мылкыды бурдъяськиз, этножурналистикалы пиналъёсты но дышетэме потэ. Кунамы сомында калыкъёс уло ук! Ваньзылэн аспӧртэм кылзы, сямъёссы.

Межэтнической школае ветлэме аслэсьтым калыкме, лулчеберетме золгес яратыны, дунъяны но гажаны дышетӥз.

Наталья КЛАБУКОВА

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 24 декабря, 2020 16:42
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