Ку сиёмы амур но пелядь?

Шаерамы араз 3 сюрс 500 тонна чорыг поттыны чаклало. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство 2021-тӥ-2025-тӥ аръёслы нимысьтыз программа дася. Чорыг вордыны басьтӥськемъёслы висъяськоз субсидия, люкылозы грант.

Шаерамы араз 3 сюрс 500 тонна чорыг вордыны чаклало

Туспуктӥз Елена Сараматова

Туннэ шаерамы чорыг будэтонэн рос-прос выре Вотка ёросысь «Пихтовка» кун предприятие гинэ. Татын арлы быдэ 900-1000 тонна карп потто. Эшшо ог 200-300 тонна фермеръёс сёто на. Чорыг вордон борды басьтӥськыны мылкыд карисьёс вань: «Пихтовкае» дышетскыны, министерствоысь специ­алистъ­ёсын кенешыны пӧр­тэм ёросъёсысь 70 котыр гуртоос вуылӥзы.

— Шаерамы 1 сюрс 188 ӵыпетъёс, 268-эз 5 гектарлэсь бадӟымесь, — шуэ министрлэн воштӥсез Наталья Шавшукова. — Трос сыӵе ӵыпетъёс Алнаш, Дэри, Красногорск, Можга, Сьӧлта, Ува но Якшур-Бӧдья ёросъёсын. Со сяна, 920 ӵыпетъёслэн быдӟалазы 1-ысен 5 гектарозь. Ӵапак таос туж тупало чорыг будэтыны.

Но басьтӥськыны дӥсьтӥ­сез уг сюры. Туэ чорыг вордыны участок кылдытэмын вал, но 8-эз гинэ арендае сётэмын.

Мар дугдытэ гуртоосты? Кенеше люкаськемъёс пусъемъя, мар бордысен кутскыны, документъёс лэсьтыны уг валало. Кылсярысь, Кияса ёросысь Кырыкмас чылкыт шурын чорыг будэтэмзы потэ, но дась бизнес-проектъёс ӧвӧл бере, кудпалласянь басьтӥськыны шугъясько. Кыӵе тӥрлык кулэ луоз, кӧня малёк лэзёно, кӧня тыр усёз ӵыпет лэсьтон — юанъёс лачак. Шурез арендае кутэм понна я гудэм ӵыпетъёслы документъёс лэсьтон ӝыны аръёсын кыстӥське. Соиз но дугдытэ: фермер курадӟыса-курадӟыса чорыг будэтыны кутскоз, нош калык отын чорыганы ӧдъялоз.

Наталья Шавшукова пусъемъя, министерство юрттоз документ лэсьтыны. Нош «Пихтовка» предприятие шум­­потыса пумиталоз дышетскыны мылкыд карисьёс­ты, курсъёс радъялоз. Хозяйствое сотэк но арлы быдэ 27 улосысь дышетскыны вуыло. «Пихтовкаен» кивалтӥсь Георгий Крылов пусъемъя, шаерысьтымы ичизэ 35 муртэ ке но чорыг вордыны дышетоно, сотэк ӵыпетъёсын, чорыг интые, жаг будыны ӧдъялоз. Хозяйство быгатоз карп будэтыны малпасьёслы нумыр (личинка), малёк, бадӟымесьгес чорыгъёс сётыны. Эшшо умойгес луысал, фермеръёс валче кариськысалзы ке: кин ке векчи чорыг дасясал, кин ке сое будэтонэн вырысал — пайдаёгес но дунтэмгес усьысал. Наталья Шавшукова пусъемъя, кооперативъёсы кариськытэк, фермеръёслы секыт луоз вуззэс рыноке поттыны но.

Г. Крылов

Туспуктӥз Елена Сараматова

— Ӵемысь юало: чорыг вордонэз азинтонъя кун программалэн толыкез луоз-а? — вера Георгий Крылов. — Магазинын чорыг лачак шуыса куректо. Лавкаын олокытысь вуттэм, олокӧня пол кынтылэм дуно чорыген вуз каро. Чылкыт азьын будэтэм, ӟеч но калыклы басьтыны луымон дунын чорыгез яратӥсь сюроз. «Пихтовкаын» сямен ужаса, 1 гектар вуын 3 тонна чорыг будэтыны луэ. 1 килограмм чорыгез 150 манетэн вузаса, 1 ӵыпетысь ик ог 450 сюрс манет уксё басьтыны луэ. Сиёнлы, посадочной материаллы, бензинлы ог 200 сюрс манетэз куштыса но, чорыг вордон пайда ваёз. Магазинъёсын инты уз сюры шуыса, воксё кышканэз ӧвӧл. Кылсярысь, «Пихтовкаын» будэтэм карп пӧлысь 27 процентэз гинэ шаерамы вӧлме. 31 процентсэ басьто Татарстанэ. Кылемез кошке Россиысь мукет улосъёсы. Ми ӧм пыре на базаръёсы, пичи магазинъёсы, райпое.

Азьланяз «Пихтовкаын» котькуд гектарысь 70 центнер чорыг поттыны ме­до, али 30-35 люкаське (Россиын шоро-куспо лыдпус 9,4 центнер). Озьы луиз ке, котькуд гектар ву ог 850 сюрс манет сётыны кутскоз. Туннэ тазьы Китайын гинэ ужало. Озьыен, Удмуртия чорыг будэтонъя Россилэн шорсюлмыз луыны быгатоз.

Георгий Степанович пусъемъя, шаерамы 900 тонна карп, амур, толстолобик будэтыны луэ. Со сяна, 120 тонна пелядь, 500 тонна форель.

Наталья Шавшукова верамъя, чорыг будэтӥсьёслы элькун бюджетысь матысь 5 ар ӵоже оглом 349,4 миллион манет висъяны чакламын. Кылсярысь, вуоно арлы 54,5 миллион манет учкемын. Ӵыпетъёсты ужатон вылысь министерство хозяйствоослы, фермеръёслы, кисьтэм уксёзылэсь ог 20 процентсэ берыктыны дась. Али ужаны кутскись фермеръёслы грантъёс чакламын. Зэм, кышкытлык кылдэ соиз ласянь: субсидия сярысь кылыса, уноез уксё сьӧры уйиськыны кутскозы, ӵыпетъёсты кутозы, нош бюджетысь уксё вуэмысь дугдӥз ке, ужзэс аналтозы. Тазьы медаз луы шуыса, юрттэт чорыг вузам бордысь мед потоз — таӵе огкылэ вуизы кенеше люкаськемъёс.

Вуоно арын Алнаш, Вавож, Дэри, Кияса, Можга, Сьӧлта, Шаркан, Юкаменск ёросъёсысь 10 ӵыпетъёсы но шуръёсы чорыг лэзёно. Зэм, ӵыпетъёсты тупатъяны кулэ на, ву лэзён интыосты выльдоно, кырыса медаз кошкы шуыса.

Елена Сараматова