Кун Кенешын сӥлы каризы шуэрес учыръёсы асьсэды кышкатэк возем нылпиосты
Related Articles
Ужрадэ пыриськиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. Россиын ялэм «нылпиос-геройёс» акция улсын Россиысь Федерация Кенешлэн кивалтӥсезлэн Валентина Матвиенколэн распоряжениезъя шаерысьтымы 6 нылъёс но пиос пусъемын «За проявленное мужество» медален но сенаторъёслэн таукаронъёсынызы.
Соос пӧлын: 14 аресъем Артём Дубровских но Даниил Левитских, 15 аресъем Михаил Полуэктов — выйись муртэ поттэмзы понна, 10 аресъем Марина Хабарова — пиналъёсты тылпуысь поттыны юрттэмез понна, 15 аресъем Даниил Румак но 17 аресъем Станислав Аввакумов — йыртэмасез ӝегатыны юрттэмзы понна.
Эшшо 3 мурт пусъемын «Пӧсь сюлэм» гадьпусэн:
Сарапулысь 15 аресъем Николай Михалёв — лейкозэн висьыны усем атаезлы со, лы вийымзэ сётыса, донор кариськиз, улонзэ утиз.
Вотка ёросысь 15 арсъем Арсений Дьяконов но 16 аресъем Руслан Клишин, ӝуась коркась поттӥзы арлыдо нылкышноез, тылпулы вӧлмыны ӧз сётэ.
Сарапулысь Антон Шикаловлы гадьпус сётэмын быремез бере. Тылпуысь со 2 сузэръёссэ поттӥз, но ачиз улэп ӧз кыльы.
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment