Куноосты шурдытэ, гуртоосты сюлмаськытэ

Эгра ёросысь Зура черкогуртын кадь лэйкась выжъёс шаерамы кӧня ке гинэ. Тунсыко, та выжез лэсьтыны юрттӥськем «Советской Удмуртия» газет но. Татын улӥсьёс газетэ гожтэт ыстӥллям, выж лэсьтыны юрттэт курыса. Табере, трос аръёс ортчыса, гуртоос «Удмурт дуннее» вазисько, угось выжзэс тупатъяно ни.

Гуртоос выж вамен кышкатэк ветло

Туспуктӥз Максим Егоров

Басма выжез воштӥз лэйкасез

1983-тӥ арозь Гондыркушын улӥсьёс Ита шур вамен котькуд ар выж лэсьтылӥзы, вамен доскаос тырыса. Калыкын сое «басма выж» шуизы. Но тулыс шур ӝутскыса со выжез сьӧраз нуылӥз. Таӵе вакытэ гуртоос шур вамен пыжен потылӥзы. 1983-тӥ арын гуртысь пиосмурт Александр Емшанов «Советской Удмуртия» газетэ гожтэт ыстӥз, выж пуктыны юрттэт курыса. Озьы Зураысь промышленной комбинатлэн юрттэмезъя 1984-тӥ арын гуртын выж кылдӥз. Предпрятие ик выжез чакласа, корт езъёссэ золъяса возиз. Но 1990-тӥ аръёсы со мукет интые выжтэмын вал, озьы выжез чаклась быриз. Та уж гурт администрация вылэ усиз. Но аръёс ортчемъя выжлэн корт тросъёсыз пумен сыномизы, векчиязы, пулъёсыз сисьмизы. Поселенилэн сое тыро-пыдо тупатъяны коньдонэз уг окмы. Но гуртоос выжзэс уг аналто: арлы быдэ ас кужыменызы

тупатъяны выро. Муниципал кылдытэт доска вае.

Та выж Советской ульчаын улӥсьёсты герӟа Зура черкогуртэн. Азьвыл Ита шурлэсь тапалзэ Гондыркуш нималлязы, али но дышем сямъя озьы ик шуо. Та вакытэ татын 40 коркаос вань, эшшо 2 семьяос выль юртъёс ӝуто. Улӥсьёсыз 82 адями, соос пӧлысь 7 мурт 80 ареслэсь бадӟым, 2 адями 90 арессэ ортчемын ни. Уноез арлыдоос огназы уло, соосты утялтыны соцработникъёс ветло. Со сяна, ульчаын нылпиос но ӧжыт ӧвӧл: 12 пинал школае ветлэ, 7 аресозь 3 нылпиоссы вань.

Выж вылтӥ гондыркушъёс нуналлы быдэ сямен ветло: уж дуре, магазинэ, больницае. Соин выж огшоры чебер инты гинэ ӧвӧл, калыклы со туж кулэ.

Выжез тупатъяно шуыса, гондыркушъёс гурт администрацие кемаласьгес вазиськизы ни. Та ужез син азяз возе Зура муниципал кылдытэтлэн йырыз Александр Шкляев.

— Али выж воксё ветлонтэм ӧвӧл на, — вера Александр Николаевич. — Соин ик поселенилы висъям коньдонэз нырысь ик тужгес висьытӥсь, сюлмаськытӥсь ужъёслы кутыны тыршиськом. Советской ульчаысь калык понна выж зэм но медпунктэ, магазинъёсы тужгес вакчиез сюрес. Но вань на умой, асфальтэн шобыртэмез, сюрес. Но асьме понна лыдъямы ни, кӧня коньдон сое тупатъяны кошкоз. Выж ог 100 метр кыстӥське, кыкнапалаз ог 250 метр трос, 5 кубической

метр доска кулэ луоз. Лэсьтӥськон материал басьтон гинэ ог 250 сюрс манет тыр усёз, мукет ужез лыдъятэк ай. Та вакытэ малпаськиськом, кытысь но кызьы выжез тупатыны коньдон шедьтоно.

Гочатэ аспӧртэм луэменыз

Зураысь выж «ДаУР» конкурсын 100 тужгес тунсыко интыос пӧлы пыртэмын. Интернетысь выж вылын лэсьтэм чебер туспуктэмъёс синмаськыто. Шуыны луоз, туристъёс татысь инкуазез яратӥзы, эшшо уноез татчы лыкто эскерыны, выж вамен потыны дӥсьтозы-а, уз-а. Зэм но, шур вамен ортчыку, кӧт шурдыса кошке, пыдъёс дырекъяны ӧдъяло — выж ӟечыра, доскаосыз пыд улын чигозы кадь. Нош асьсэос гондыркушъёс — мӧйыос но, пиналъёс но — сокем дышемын ни, лэся, — нокыӵе кариськытэк, музъем вылтӥ кадь йыг-йыг вамышъяло.

Выж шурдыт

Туспуктӥз Максим Егоров

Эшшо но тросгес куноосты кыскон понна Зураын усьтӥськиз туристъёслы маршрут. Совето Союзысь Геройлэсь Спиридон Стрелковлэсь нимзэ нуллӥсь шаертодонъя музеен кивалтӥсь Ирина Фефилова вера:

— Куноосмес Митрофан Воронежскийлэн черказ, этап­ной тюрьмае, вашкала пужым доры нуллӥськом. Выж вылтӥ но поттӥськом. Туристъёс выжез ярато шурдыт (экстремальной) луэмысьтыз. Выжмы вужгес ини, трос кузя отӥ ортчыны ум лэзиське. Нош шурлэн

мукет ярдураз куноосты культура удысын ужасьёс кырӟанъёсын-веранъёсын пу­митало, удмурт сиён-юонэн утялто, вашкала сям-йылолъёсын тодмато.

Гондыркушын улӥсь, культурая юртын ужась Диана Шкляева сюлмаськемъя гуртоос куноосты пумитан инты но лэсьтӥзы быдэс гуртэн ӵош.

— Огпол Ижысь туристъёс вуизы, соку куазь зол зориз, — вера Диана Александровна. — Ватскон интымы ӧй вал бере, педлон сылоно луизы. Та бӧрсьы малпамы липет улэ пичигес люкаськон инты лэсьтыны. Озьы асьме кужымен шутэтскон корка пӧрмытӥм: ӝӧк, ӟусъёс пуктӥм, пушсэ удмурт сямъя чеберъям. Табере отчы, туристъёс сяна, шаертодонъя кружоке ветлӥсь нылпиос но люкаськыло, гуртоослы но туж умой — кыӵе ке праздник ортчытоно ке, татын пумиськиськом.

Д. Шкляева кивалтэм улсын матысь гуртъёсысь арлыдо кенакъёс «Сайкан» ансамбльзэс кылдытӥзы. Репетициоссэс шутэтскон сэрегазы ортчытъяло, куноосты пумитан, сям-йылолъёсты ул­ӟытон сярысь сюлмасько. Со сяна, гондыркушъёс бадӟым мылкыдын уло гуртазы кылбурчиослы Лидия но Татьяна Черноваослы (соос Гондыркушын вордӥськемын-улэмын) сӥзем музей усьтыны. Солы буш сылӥсь юрт но шедьтӥзы ни. Огъя кужымен, валче тыршыса, вань ужъёсты берыктыны луоз, оско гуртоос.

Ангелина Снигирёва