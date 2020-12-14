«Куинь А» ӝутӥз Суредасез
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Туэ сӥзьыл Киясаын сӥё-дано усьтӥзы татын вордскем тодмо суредасьлы Пётр Кривоноговлы памятник. Асьмеос сое тодӥськом художник-баталист сямен, солэн «Победа» картинаез СССР-ысь Кун премиен пусъемын, со утиське Москваын, Россиысь Вооружённой кужымъёслэн музеязы.
Киясаысь П. Кривоноговлэн музеяз ужасьёс Тамара Васильева но Вера Ромашина куное ӧтизы памятниклэсь авторъёссэ Александр Чувашевез, Андрей Галимзяновез но Алексей Ильинэз. Музейын ужаз та 3 удмурт усточиослэн ужъёсынызы «Личность. Творчество. Жизнь» адӟытон.
Куноосын пумиськонэ ӧтизы ёрос библиотекаысь, культура юртысь ужасьёсты. Мон ачим но 10 ар тырши татын наукая ужась, валтӥсь методист луыса, соин ик туж куанӥ-шумпотӥ ӧтемзылы.
Музейлэн директорез Т. Васильева куноосын тодматӥз, вераз, кызьы 2018-тӥ арысен ялэмын вал П. Кривоноговлы памятник кылдытонъя конкурс. Уго 2020-тӥ арын Пётр Кривоноговлы тырме 110 ар, эшшо Быдӟым Вормонлы — 75 ар. Конкурсэ ужъёс трос гинэ вуизы, но вормиз Александр Чувашевлэн проектэз. Солэсь ужзэ устоен лыдъязы П. Кривоноговлэн семьяез, Кун Думалэн депутатъёсыз Валерий Бузилов но Алексей Загребин.
— Уг оскиськы вал, вормом шуыса, — вера Александр Чувашев, — уго конкурс сярысь бер тодӥм — 2 арня гинэ кылемын на вал. Ми асьмеды «Куинь А» команда шуиськом: нимъёсмы Александр, Андрей но Алексей. Кукрыниксъёс сямен, уртче ужаськом. Ваньмы УдГУ-ысь худграф бере эшъяським. Мон суредаськисько, Андрей — сварщик но скульптор, Алексеймы — «министр финансов», документъёсын ужаны киыз но пыдыз.
Кӧня ужез вал Пётр Кривоноговлэн памятникез бордын! Но егит воргоронъёс ваньзэ дыраз лэсьтӥзы. «Куинь А» командалэн 3 метр ӝуждалаем синпелетэз усто пишмиз. Ож вакытысь офицерлэн шинелез но (П. Кривоногов майор вал), бирдыос но, ымнырыз но — ваньмыз интыяз та бетон памятникын. Ижын дасям памятникез усточиос люкетэн-люкетэн ёзназы-сэрттӥзы, собере сое Киясае вуттӥзы. Татын райцентрысь П. Кривоноговлы сӥзем скверын нош ик бичазы. Кӧня волятӥзы-сузязы, буязы, вурысъёсыз медаз адске шуыса.
Нош кыӵе тунсыко адӟытон дасяллям Ижысь куноос! Александр Чувашев «Балет» сериысь суредъёсыз, ожгарчиослэн портретъёссы бордын ужамез сярысь вераз, нош Андрей Галимзянов пӧртэм-пӧртэм материалъёслэсь скульптураосыныз тодматӥз, вераз на, кызьы папье-машелэсь ужъёс лэсьтэ, кызьы театрын художник-оформитель луыса ужа.
Александр Чувашев вера: суредасьлэн дипломеныз семьядэ уд сюды, юрт уд пукты… Соин ик воргоронъёс асьсэос ик сварщик но грузчик, скульптор но суредась, столяр но арт-объект лэсьтӥсь, уксё лыдъясь но документ радъясь, компьютерен ужась но туала техногиосын тунсыкъяськись луо.
Пумиськонэ мон лобыса кадь вуи, но ужрад бере мылкыды лапказ. Секыт ик вылэм суредасьлэн улонэз. Уката ик яратоно ужед уг сюды ке, мукет интыын берганы-тыршыны кулэ луэ ке. Азьланяз но озьы радъяськиз ке, асьме пӧлын будозы на меда Кривоноговъёс, Ёлкинъёс, Гариповъёс, Ложкинъёс, Виноградовъёс?
Геннадий Парфёнов
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