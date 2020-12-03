Кужым сёто нылпиос

Пичи Пурга ёросысь Итэш гуртын улэ синмаськымон анай, песянай Надежда Емельянова. Со будэтӥз 5 нылпи: 3-зэ аслэсьтыз, 2-сэ — кузпалызлэн сузэрезлэсь. Табере солэн котыраз 10 нунокъёсыз ни.

Пичи Пурга ёросысь Итэшысь Н. Емельянова внукъёсыныз

Надежда Аркадиевналы та улонын трос шуг-секытъёс пыр потоно луиз ке но, ноку уд адӟы солэсь мӧзмыт туссэ — котьку пальышась, калыкен капчи вераськись, котькыӵе ужлы усто.

Надежда Емельянова вордӥськиз Яр ёросысь Ӟанкагуртын. Быдэсмиз бадӟым семьяын — 4 агай-выныз но 2 сузэрез пӧлын. Куспамы тупаса, анай-атаймылы дэмен юрттыса, будӥмы, шуэ нылкышно. Бускель Вортча гуртысь шор ёзо школаез ӟеч йылпумъяса, Надежда дышетскыны пыриз Глазовысь совхоз-техникуме. 1980-тӥ арын со техник-строитель луиз.

— Со вакытэ распределение вал ук, ужаны ыстӥзы лымшор пала — Пичи Пурга ёросысь Вуж Мӧнья гуртысь «Искра» колхозэ, — вера

Н. Емельянова. — Кыл кутӥ колхозын пуктӥськись объектъёслэсь ӟечлыксэс эскерон понна. Вордскем палъёсам берытскыны ӧз кылды ни: Итэшысь Валентинэн семья кылдытӥмы. Колхозысь комсомолэн кивалтӥ, нормировщик но, разнорабочей но вал, огвакытэ Итэшысь нылпи садэн но кивалтӥ. Кема аръёс ӵоже тырши «Надежда» хозяйствоямы — емыш но будэтӥ, кадръёсъя специалист но вал.

Надежда Аркадиевналы кузпалэн удалтӥз: ачиз кадь ик лякыт, ужась. Огез бӧрсьы мукетыз вордскизы 3 нылпиоссы: 1982-тӥ арын — Светазы, 1983-тӥын — Володязы, 1988-тӥ арын — Олесязы. Ӵап берпуметӥ нылзы вордскон аре Валентинлэн Галя сузэрез бырыны шедиз. Солэн кузпалыз улонысь кошкемын ни вал. Соослэн 5 аресъем Иван пизылы но 3 аресъем Таня нылзылы Емельянов кузпалъёс сирота кыльыны ӧз сётэ: асьсэлы каризы. Ваняен Таня Надежда Аркадиевналы соку ик «мама» шуыса вазиськизы.

Семьязы уката но бадӟым луиз бере, 1992-тӥ арын Емельянов кузпалъёс выль корка пуктон борды басьтӥськизы. Но жаляса верано, сое йылозяз-пумозяз вуттон Надежда Аркадиевналэн пельпумъёсыз вылэ усиз. 2002-тӥ арын Валентин кузпалыз гурт хозяйствоын ужан висказ чиптэм-чаптэм ышиз. «Жди меня» передачае но вазиськылӥзы — пайдаез ӧз луы, Валентин ӧз шедьы.

— Нырысь киы-пыды юскиськиз кадь, но секыт мылкыдлэсь утизы нылпиосы, — веранзэ азьланьтэ Надяпай. — Соослэн будэмзы шоры учкыса, асме ачим юн кариськыны косӥ. Озьы пиналъёсын кенешыса коркамес йылозяз-пумозяз вуттоно кариським. Соос мыным туж юрттӥзы, вань ужез ӵошеннамы лэсьям, шуыны луоз. 2003-тӥ арын корка туймес ортчытӥмы. Адӟысал ке тае кузпалы…

Табере Надежда Емельяновалэн пиналъёсыз асьсэос анай-атайёс луизы ни. Внукъёсыз мемейзылы (песянайзылы) юрттӥсько, мӧзмыны уг сёто. Надяпай пенсие потэмын ни: нунокъёссэ утялтэ, дӥськут керттэ, сад-бакча котыраз берга. Тол вуэ ке, куас вылэ султэ — спортэз Надяпай гажа пичи дырысеныз, ёросаз ортчылӥсь ӵошатсконъёсын трос пол вормисе потылэмын. Нош табере мемейзылэсь адӟем каро ни внукъёсыз — со кадь ик спортэз но ужез гажасесь будо.

Надежда Аркадиевна котьмалы но дыр шедьтэ: Вуж Мӧнья поселениысь Депутатъёслэн Кенешсылэн ёзчиез вал, Итэшысь ветеранъёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥз, та вакытэ мыло-кыдо ветлэ Вуж Мӧнья клубысь арлыдоослэн ансамблязы. Усто кырӟа, эктэ. Сюлэмам мӧзмыт-а, капчи-а — котьку кырӟасько, шуэ Надяпай.

Нош ог 3 ар талэсь азьло Надежда Аркадиевна пусъемын вал «Зарни песянай» нимын — вормисе потӥз шаерамы ортчем вожвылъяськонын. Гурт удысын ӟеч тыршемез понна пусъемын Россиысь Гурт удысъя министерстволэн Таукаронэныз, элькунысьтымы Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн Данъян грамотаеныз, «Пичи Пурга ёрослэн дано нылыз» нимын.

Улонын олокыӵе адӟон пыр но потоно луэ, юскиськоно ӧвӧл, котькуд вуись нуналлы шумпотоно, — шуэ ужысь ветеран Н. Емельянова.

Елена Тугашова