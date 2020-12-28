Кремль ёлка туэ нырысьсэ ортчоз онлайн

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 28 декабря, 2020 16:06

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Фото: biletkassir24.ru

Трансляция ортчоз 31-тӥ декабре 19 часын «Карусель» телеканалын.

Кремль дворецлэн сценаяз возьматозы «Пятое время года, или Кто придумал Новый год» представлениез. Сям-йылолъёсты утисен но Гаджетэн ӵош нылпиос тодозы, кызьы пумитало Выль арез пӧртэм кунъёсын. «Времялёт» аспӧртэм техникаен вуылозы Политехнической музее, Древний Риме но Пётр Первый вакытысь Россие.

Cпектакль пуктонэ пыриськозы Москваысь пӧртэм театръёсысь артистъёс, Россилэн акробатикая сборнойысьтыз адямиос, спортивной рок-н-роллъя дуннеысь но Европаысь чемпионъёс.

Выль ар представлениез адӟыны луоз на 7-тӥ январе 20 часын 30 минутэ но 13-тӥ январе 18 часын.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 28 декабря, 2020 16:06
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