Крезьгурез уг валаськы…

Выль корка выжимы но, нырысь-валысь чал-чал вал. Ух, шуисько, мужикелы, усто корка быръемед – борддоръёсыз зӧкесь, номыр уг кылӥськы. Но со мылкыдме отын ик уськытӥз — ай возьма, пе, ӧжытак, йыр вадьсамы каръяськизы ке, соку адӟод…

Я, кӧня ке дыр ортчиз но, шӧдисько ни: зэм но, кин ке пыриз. Ӝытъёссэ шыпыт, мукетъёслэн бускельёссы сямен уг но ӵашето, уг но тапырто. Но ӵукна!!! 7 часысен ик лэзё кыӵе ке крезьгурез. Ма та, ма та, кинлэсь мар адӟод, ӵукна ик эктэмзы потэ, абдрасько. Но керетымон ӧвӧл на кадь, чидасько. Ӵуказеяз нош ик кыӵе ке Даня Милохинлэн куаньгетэмезъя сайкай. Таяз радэ батарея гумые дымбыр йыгай но — чалмытгес луиз.

Я, пумен уже потон дыр но вуиз. Лифтэ пырисько но, кыӵе ке тинейджер нырулэ, «ӟечбуресь» шуэмелы йырзэ гинэ мыкыртӥз.

— Уйин компьютер войнае ветлӥд, дыр, куанер, кызьы табере урокъёсын пукод, — исасько сое.

— О-о, сайкаса ӧй вутты — уламы кыӵе ке музыкальной антагонистъёс уло, — эшшо золгес нырулскиз пияш. — Ӵукна крезьгурез зол лэзисько но сайкасько вал, нош таосыз соку ик йыггетыны кутскизы.

— Дак, поди, со кыӵе ке музыкальной инструмент вал?

— Ӧвӧл… Качы кадь.

— Сэре бускельёсыд ӵукназэ гинэ-а крезьгурез уг гажало, ӝытъёссэ но-а?

— Ма, ӝытъёссэ мон наушникен кылзӥсько, аслэсьтым семьяме уг курадӟыты ук… А тӥ инструментэн шудыны быгатӥськоды-а, соин юаськоды.

— Ма, конешно.

— О, зол. Нош маин? — сайказ кадь бускеле.

— Качыен!

Ярам, лифт нырысетӥ этажозь ӝог ваське…

ӞУРГЕТӤСЬ МИЛЯ