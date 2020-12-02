Коронавируслэсь доразы эмъяськись адямиослы толэзь талэсь азьло дунтэк сётъяны кутскизы эмъюмъёс
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Талы элькун бюджетысь висъямын 60 миллион манет. Дунтэк сётӥське 11 пӧртэм эмъюм. Толэзь куспын соосты басьтӥз ни 2 сюрс 341 адями, ар пумозь висъяськоз эшшо 4 сюрс 759 муртлы. Дунтэк эмъюмъёс нырысь ик висъясько хронической висёнъёсын курадӟисьёслы.
УД
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