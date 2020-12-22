Кожиль школае та нуналъёсы пуктӥзы Геройлэсь партазэ

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 22 декабря, 2020 16:16

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Школаысь кадет класс Андрей Касимовлэсь нимзэ нуллэ. Парта вылэ ӵапак та пинал геройлэн нимыз, солэн подвигез сярысь гожтэмын: Андрей быриз, сузэрзэ йыр вандӥсьлэсь утьыны вырыкуз.

Ужрадэ вуылӥзы Следствиосъя управленилэн кивалтӥсез Рустам Тугушев но Кун Кенешысь депутатъёс Елена Дербилова, Алексей Санников. Вераськизы Атыкай музъемез гажан, дан, ог-огедлы юрттон сярысь. Кутскон сётэмын «Батальон отважных» проектлы — ожысь ветеранъёс но кадетъёс дэмен люкалозы пӧртэм ожъёсын геройлыко бырем ас пал адямиоссы сярысь ивортонъёсты.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 22 декабря, 2020 16:16
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