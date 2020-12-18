Кисы лыдъямын, биньгозы люкылэмын

15-тӥ декабре ортчиз Кун Кенешлэн 29-тӥ сессиезлэн 2-тӥ люкетэз. Эскеремын 28 ужпумъёс, пӧлысьтызы 8-эз герӟаськемын законъёслэн проектъёсынызы. Кенеше пыриськиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.

Кун Кенешысь ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез А. Чернов: арлыдоослы но

инвалидъёслы тросгес юрттэт сётӥськоз.

Туспуктӥз udmgossovet.ru



Йылӥз ог 10 миллиард манетлы

Вуоно арлы бюджетэз юнматон одӥгез валтӥсез ужпум луиз. Бюджетлэн проектэз ортчиз калык кылзонъёс пыр, кӧня ке пол учкыса потэмын фракциосын но ялан ужась комиссиосын. Туэ ар секытэн сётӥськиз, солэн бервылъёсыз шӧдӥськозы на вуоно арын. Озьы 2021-тӥ арлы бюджетлэн лыдпусъёсыз но бусьтыресь ӧвӧл. Нырысетӥ лыдӟемен юнматыку, доход люкетэз 65 миллиард 935 миллион манет, расход люкетэз 65 миллиард 959 миллион манет сяна ӧй вал, профицитэз — 24 миллион манет.

Но берло бюджетлэсь доход люкетсэ ог 10,5 миллиард манетлы йылэтыны луиз на — ватсаса коньдон вуыны кулэ Россилэн казнаысьтыз но вытъёс чотын. Таин валче коньдэтлэн расход люкетэз но йылӥз. Озьы ватсаса коньдон пичиен-пичиен ке но люкылэмын на вань удысъёслы.

— Уката трос ватсамын дышетон но тазалыкез утён удысъёслы, — пусйиз коньдон ужпумъёсъя министрлэсь ужзэ быдэсъясь Вера Сухих. — Кылсярысь, дышетон удыслы ватсамын 3,2 миллиард манетлэсь ятыр: классэн кивалтӥсьёслы тырыны, нылпиослэсь ваньмон дырзэс радъяны, учебникъёс басьтыны но мукет. Оглом та удыслы 22,4 миллиард манетлэсь трос кошкоз. Тазалыкез утён удыслы ватсамын 1,8 миллиард манет: поликлиникаосты выльдыны, вылӥ технологиосын эмъюрттэт сётонлы, ковидэн но солэн бервылъёсыныз нюръяськыны но мукет. Оглом та удыслы 13,3 миллиард манет чакламын.

Азьло аръёсы сямен ик, казнаысь данакез коньдон кошкоз уждун, пособиос, пенсиос тырыны — та ласянь ӝеганъёс уз луэ. Быдэсъяськозы сюресъёс лэсьтонъя, гуртъёсты азинтонъя, фельдшер-акушер пунктъёс пуктонъя но мукет нацпроектъёс.

2021-тӥ арлы бюджетлэн огъя лыдпусъёсыз таӵеесь луизы: доход люкетэз — 76 миллиард 499 миллион манет, расход люкетэз — 76 миллиард 730 миллион манет. Дефицитэз 230,9 миллион манет.

Бюджет 2020-тӥ арлы

(нырысетӥзэ юнматыку) 2021-тӥ арлы

(1-тӥ лыдӟе­мен юнматыку)



2021-тӥ арлы

(2-тӥ лыдӟе­мен юнматыку) доход люкетэз



78078,2



65935,2



76499,1



расход люкетэз



77631,6



65958,8



76730





дефицит

+446,6



-23,6





-230,9







25 интые 68

Воштонъёс пыртэмын калыкез улон-вылонын утёнэн герӟаськем законэ — арлыдоослы но инвалидъёслы дунтэк сётӥськись услугаослэн лыдзы 25-ысь 68-озь йылэтэмын.

— Шаерамы улӥсьёс пӧлысь ог 30 процентэз — пенсионеръёс, — депутатъёслы вераз калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова. — Пусйымон: адямиос кемагес улыны кутскемын. Но, жаляса верано, туж ӧжытэз таза, капчи мылкыдо возисько. 110 сюрс палаез — инвалидъёс, 18 сюрссэ чакласа возё социальной ужасьёс, ог 4 сюрсэз уло пересьёслэн интернатъёсазы. Малпаськом, юрттэтлы кулэяськисьёс уката но трос. Но таӵеосты дыраз шараяно, соос воксё медаз лябӟе шуыса. Таин вырыны кулэ гериатрияя кабинетъёс — республикаямы али соос 15 лыдъясько. Но азьланяз вань ёросъёсын луыны кулэ.

Калыкез улон-вылонын утён понна кыл кутӥсь министерство лыдъямъя, социальной услугаослэсь лыдзэс будэтыса, 65 ареслэсь ортчемъёслэсь улон-вылонзэс ӟечгес карыны луоно.

Кун Кенешысь Ужъя, улон-вылонын юрттэт сётонъя но ветеранъёслэн ужъёссыя ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Алексей Чернов пусйиз: услугаослэсь лыдзэс будэтон вылысь элькун казнаысь ватсаса коньдон кулэ уз луы. Озьы выль воштонъёс понна депутатъёс одӥгтэмак куаразэс сётӥзы.

Озьы социальной ужасьёс табере бордазы юнматэм адямиосын кыре поръяны поталозы, больницаын кылльыкузы, эскерыны ветлозы но мукет. Со сяна, инвалид пиналъёсты будэтӥсь анай-атайёслы ӵемысь ветлоно луэ, кылсярысь, Пенсиосъя фондэ, больницае, соцзащитае, документъёс нуыса — таӵе учыръёсы пиналэнызы озьы ик пукыны быгатозы социальной ужасьёс.

Вань та уж озьы ик радъяськоз Калыклы улон-вылонын юрттэт сётонъя центръёс пыр.

Выль кужымен

Депутатъёс Константин Сунцовез Правительстволэн Тӧроезлы нырысетӥ воштӥсе юнматӥзы.

Удмуртилэн Тӧроезлэн Александр Бречаловлэн указэзъя Константин Сунцов Правительстволэн Тӧроезлэн вош­тӥсезлэсь ужзэ туэ ноябрь пумысен быдэсъя ни. Отчыозь со Удмуртиез азинтонъя корпорациен кивалтӥз. Сессия дыръя К. Сунцов пыр-поч мадиз, мар лэсьтыса вуттӥз, корпорациен кивалтытозяз, мар бордысен выль интыын ужаны ӧдъя. Ог 2 ар талэсь азьло, корпорацие кутскыкуз, та огазеяськон куашкан калэ вуэмын вал. Нош туэ арез барышен йылпумъя ни. Инвестпроектъёсъя 47 огкылъёс гожтэмын, соослэн дунзы 20,2 миллиард манет пала луэ. Юрттэт сётэмын ог 18 сюрс ужбергатӥсьёслы, данакезлы — коронавирус алямен валче.

— Вузъёслы дунъёс будӥзы, кызьы соосты кулэстыны луоно? — юазы К. Сунцовлэсь депутатъёс.

— Экономикаез юнматоно, экспортлы нимысьтыз саклык висъяно, — шуиз со. — Али вуз поттон дунтэм уг усьы, валамон, вуз каронэ но со дуноен вуэ ни, соин ик ужазинлыкез будэтоно. Жаляса верано, колледжъёсты йылпумъясь егитъёс пӧлысь ог 25 процентэзлэн гинэ тодон-валанъёссы тупало предприятиослэн куронъёссылы. Эшшо туннэ нуналлы ужтэк кылемын ог 16 сюрс мурт, сомында ик ужасьёслы кулэясько предприятиос. Та ужпумъёсты озьы ик сэрттоно-пертчоно, ужрадъёс кутоно.

Константин Сунцовлэн кандидатураез понна дурбасьтыса, вераськизы «Огъя Россия» фракциен кивалтӥсь Елена Дербилова но куд-ог депутатъёс. Куара сётон лушкем радъяськиз. 41 депутат К. Сунцов понна дурбасьтӥз, 11-ез пумит кариськиз.

Спорт но егитъёс

Кун Кенешын кылдӥз мугорез кыдатон, спорт но егитъёсын ужан понна кыл кутӥсь выль комиссия.

Вазен та ужпумъёсын выриз Наукая, дышетонъя, культурая, нациосын но егитъёсын ужан политикая, спортъя ялан ужась комиссия — кивалтӥсез Татьяна Ишматова. Но депутатъёс комиссиез кыклы люконо кариськизы.

Выль кылдытэм комиссилы та нуналэ ик кивалтӥсь но быръемын: депутатъёс оскемзэс веразы «Огъя Россия» фракциысь депутатлы Иван Черезовлы. Татьяна Ишматова шуиз:

— Спорт, мугорез кыдатон, егитъёсын ужан удысъёсты капчи сюлэмын сётӥсько Иван Черезовлы, угось соин ӵош вазен но трос ужпумъёсъя уртче ужамы ни. Со зэмен но тырше Удмуртимес азинтон понна.

Элина Кумачёва