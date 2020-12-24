Кинлэн сюлэмыз измемын?

Ижысь Ленин ёросысь прокуратура эскерон радъяз городысь 3 номеро больницаын. 21-тӥ декабре «ВКонтакте» соцсетьын туспуктэм но ивор потӥз, пичи нылокез стационарын йӧнала уг учко шуыса.

Ижысь 3 номеро больницаын югдур ушъяськымонг ӧвӧл

Туспуктэм басьтэмын: «Подслушано у мам Ижевска» «ВКонтакте» огинысь

Татарбазарысь больницаын кыллись кышномурт сюлэмшугъяськытӥсь югдурез возьматӥз. Палатаын огназ возё 1 аресъем нылокез. Солэн валес котырез октэмын. Вакчи кофтаен дӥсям пичи дыды гольык берпалын кылле клёнка матрас вылын. Нылаш ӵем бӧрдэ, нош дораз пырась ӧвӧл, ватса сюлмаськись нылкышно.

Та учыр пумысен бадӟым ченгешон ӝутскиз соцсетьын. Анайёс пож ву кисьтӥзы больницаын ужасьёс вылэ: тӥляд сюлэмъёсты измемын, кӧс простыньёстэс но памперсъёстэс жаляськоды, пе.

Стационарын ужасьёс валэктӥзы: быдэс отделенилы ужало 2 врач но 5 медсестра. Нылпиос эмъямын, сюдэмын, дӥсьсы воштэмын. Нош нуныяськыны дыр чакламын ӧвӧл.

Ӵуказеяз ик больницае вуизы Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсезлэсь ужзэ быдэсъясь Эльвира Пинчук но Удмуртиысь Нылпиослэсь правооссэс утёнъя уполномоченной Ольга Авдеева. Кивалтӥсьёс кенешизы стационарын кыллись нылпиосын но анайёсын, нылпи отделениысь валтӥсь врачен но мукет ужасьёсын.

Шараяськиз: нылаш больницае вуттэмын начар улӥсь семьяысь. Татын солэсь тазалыксэ эскеро, анализъёс басьяло, кулэ луэмезъя эмъяло. Нылашез семьяяз туж алама учкиллям, соин солы памперс но дӥсяны уг луы — берпалыз копак ыльӟектэмын. Со дыре ик пинал ӵем кызя, валес котырзэ весь вошъяно луэ.

Уполномоченной Ольга Авдеева пусйиз: нылпи уг мурта, кие куриське. Эльвира Пинчук ивортэмъя, больницаын служебной эскерон ортчытэмын луоз.

Зэм, кивалтӥсьёс но телекамера лыктон азьын больницаын югдур сутка куспын воштӥськиз. Куштэм нылоклы выль дэрем но колготки дӥсязы, валес котырез но кылдӥз.

Табере кылдэм югдурез пыр-поч эскерозы прокуратураын ужасьёс. Соос чаклалозы, шонер-а лэсьтӥз опекая ёз, нылпиез семьяысь таласа. Озьы ик матысь дыре ивортозы, макем ӟеч быдэсъязы больницаын ужасьёс тазалыкез утёнъя куронъёсты.

Елена СКВОРЦОВА