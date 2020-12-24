Заголовок: Азьлане учкыса, выль ужъёс чакласа

17-тӥ толсуре (декабре) Ижын ортчиз «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн 14-тӥ бадӟым ӧтчамез. Ужрадэ вуизы 335 делегатъёс.

Съездэ 335 делегат вуиз

Фото: Максим Егоров

Удмурт калыклэн сюлмаськонъёсыз, быдэстоно ужпумъёсыз, вормонъёсыз но азинсконъёсыз сярысь кенешыны, шаерысьтымы сяна, лыктӥзы Башкортостан, Коми, Татарстан республикаосысь, Пермь, Киров, Свердловск, Тюмень, Красноярск, Томск улосъёсысь, Москваысь делегатъёс.

Съездлэн ужаз пыриськизы Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев, Правительстволэн но Тӧролэн администрациенызы кивалтӥсь Сергей Смирнов, министръёс но мукет ӧтем куноос.

— Туэ ортчись съезд туж дуно но дано луэ. Нырысетӥ удмурт съездын автономия кылдытон сярысь решение кутэмын вал. Туэ Удмурт Элькунлы 100 ар тырмиз — быдэс ар ортчиз кунлык басьтэмлы сӥзем юбилеез ортчытон улсын, — веранзэ мытӥз Тӧро Александр Бречалов. — Таиз ар капчи ӧй вал ке но, чаклам ужъёсты быдэстыны сюлмаським. Ижысь К. Герд нимо гимназиын но Можгаысь педколледжын тупатъян ужъёс ортчизы. Удмурт классъёс усьтӥськизы Глазовысь но Можгалась школаосын. Россиысь троссэ республикаосты азьпалтыса, удмурт кылъя но литературая вань дышетон программаос но учебникъёс пыртэмын федерал перечене. Тупатъямын удмурт азьветлӥсьёслэн памятникъёссы. «Удмурт Кенешлэн» ӵектэмезъя дано учёнойёслы, культура но искусство удысын ужасьёслы буре ваён пулъёс дасямын. Со сяна, берло дыре кылдӥзы егитъёслэн выль ӟечлыко интернет-проектъёссы: «Даур ТВ» но «Куара».

А. Бречалов съездын

Фото: Максим Егоров

Тӧро синмаське егитъёслэн мыло-кыдо ужамзылы, соин Йӧскалык политикая министерстволы азьвылгес ик ӵектӥз нимысьтыз грантъёс люкылыны анай кылзэс но культуразэс азинтыны сюлмаськись нылъёслы но пиослы. Александр Бречалов оскытӥз: Ижын Удмурт культурая центрез кылдытон, Кызьпу арамаын шутэтскон интыез радъян уз вунэ.

Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев пусйиз: берло 30 ар ӵоже «Удмурт Кенеш» огазеяськон йӧно но шӧдскымон инты басьтэ Удмуртиын но, фин-угор дуннеын но. Ассоциацилэн президентэз Татьяна Ишматова котьку но матысь ужа Кун Кенешен, татын кыло солэсь куронъёссэ, быдэстыны юртто ӝутэм ужпумъёссэ.

— Котьку но шумпотыса кылзӥсько удмурт радиоез, учкисько удмурт телевидениез, пыриськисько радиоын ортчылӥсь меӵак эфиръёсы. Соин туж усто луысал, «Мынам Удмуртие» телерадиокомпанилэн инвисъёсыз паськытгес усьтӥськысалзы ке. Кылсярысь, котькуд нуналлы мылкыд сётысал «Бур ӵукнаен!» выллем передача. Лыдъясько, дыр вуэмын Удмуртиысь кун кылъёс сярысь выль закон кылдытыны. Азьлояз пуктэм ужпумъёс быдэстэмын, табере, выль ужъёсты чакласа, азьлань вамыштоно, — шуиз Владимир Невоструев.

«Удмурт Кенешлэн» 4 но ӝыны ар ӵоже ужамезлы йылпумъянъёс лэсьтыса, докладзэ лыдӟиз «Удмурт Кенешлэн» президентэз Татьяна Ишматова.

Шугъяськонъёс но вормонъёс

— Жаляса верано, 13-тӥ съездлэсь кутэм решениоссэ ваньзэ ик улонэ пыӵатыны ӧз кылды, — шуиз Татьяна Витальевна.

— Кылемаз ӧтчамын тужгес трос ужпумъёс дышетон удысэн герӟаськемын вал. Соосты быдэстыны басьтӥськимы республикаысьтымы Дышетонъя но наукая министерствоен ӵош. Кӧня вазиськонъёс но куронъёс ысъямын вал федерал ведомствоосы но общественной огазеяськонъёсы учебникъёсты федерал перечене пыртон понна! Туж усто, туннэ нуналлы та уж быдэстэмын. Со сяна, Ижысь К. Герд нимо гимназия ресурсной центрлы пӧрмиз. Вань кужыммес сётыса, ужамы Глазкарын но Можгалан гимназической классъёс усьтон понна. Азьланяз отын но йӧскалык гимназиос мед кылдозы вылэм.

Т. Ишматова

Фото: Максим Егоров

«Удмурт Кенеш» котьку бадӟым саклык висъя удмурт кылъя дышетӥсьёслы. Соос понна та 5 ар ӵоже ортчытъямын конференциос но мукет ужрадъёс. Та выллем ужрадъёсын дышетӥсьёс, сюлэмшугъёссэс усьтэм сяна, выль тодон-валанъёс басьтыны быгато. Со сяна, Дышетон удысысь йӧскалык ужпумъёсты эскеронъя институт анай кылэз дышетонъя мониторинг ортчытӥз. Нимысьтыз ужпум пуктэмын Ижкарын удмурт кылъя классъёслэсь лыдзэс будэтыны. Оскем потэ, та чотын нылпиос но анай кылзэс гажаны кутскозы, шоркармы но удмуртгес луоз.

Татьяна Ишматова пусйиз: городъёсын но ёросъёсын радъяськем «Удмурт Кенешлэн» конференциосаз огвыллем сюлмаськон чузъяськиз — удмурт кылъя урокъёсты кулэстон азьланьтӥське. Кыӵе ке школаосын анай кылэз мултэс каро дышетон программае 2-тӥ кунсьӧр кылэз пыртонэн валче. Куд-ог интыосын ЕГЭ-лы дасяськонэн валче мукет предметэн вошто. Озьы ик нимысьтыз сюлэмшугъяськытэ педагогъёслэн анай кылэз дышетонъя капчиятэм программае выжемзы. Жаляса верано, туж ӧжытаз школаосын ужрадъёс удмурт кылын радъясько.

Берло аръёсы шараяськылӥзы пиналъёслэсь анай кылэз дышетонъя правооссэс тӥян учыръёс. Кылсярысь, родной кылэз быръёнъя заявлениосын анай кыл пумысен графаын азьло ик ӟуч кыл пусъемын вал. Куддыръя школаен кивалтӥсьёс пумит кариськылӥзы анай кылэз пыртыны дышетонъя программае. Сыӵе дыръя чӧлскылӥзы удмурт кылъя кадръёслэн тырмымтэзы вылэ. «Удмурт Кенешлэн» президентэз верамъя, котькуд вазиськонэз огазеяськонын пыр-поч эскерылӥзы, пумозяз вуттыны тыршылӥзы.

Татьяна Ишматова вазиськиз ёрос кивалтӥсьёслы но школа директоръёслы кадръёсты дасян пумысен. Али луонлык вань специалистъёсты целевой амалэн дышетыны. Вылаз ик, туж усто луысал, котькуд ёрос удмурт кылэз азинтонъя программа кутысал ке.

Пыр-поч вераз Татьяна Ишматова культура удыс сярысь но. Татын югдур оглом шумпоттэ. Гербер праздник сяме пыӵамын ни. Табере со борды ватсаськиз мукетыз элькун шулдыръяськон — «Удмурт Кенешлэн» Можгаысь ёзэз кичӧлтэмъя арлы быдэ ортче Выль праздник. Со сяна, котькуд ёрос сюлмаське висъяськыны, аслыз тупась ужрад малпаны.

Удмуртилэн палэназ улӥсь диаспораос но асьсэлэсь ӧрзэс утчало. Башкортостанысь удмуртъёс нылпиослы саклык висъяло — уно аръёс ӵоже ортчо ни «Усточикар» лагерь, «Ӝужась кизилиос» конкурс. Татарстанын радъяське егитъёслы «БиГерд» форум, нылпи творчествоя «Мудорвай» фестиваль. Екатеринбургысь удмуртъёс «Урал финно-угория» радъяло. Санкт-Петербургын тодмо луиз ни «Невский италмас» коллективзы, со ӵем пыриськылэ бадӟым ужрадъёсы.

Быдэс зал чабиз сылыса

Съездын сюлэме йӧтымонэз луиз одӥгзэ яркыт удмурт кизилимес — история наукаосъя докторез Кузьма Иванович Куликовез — данъян.

К. Куликовез данъян

Туспуктэм: udmurt.ru

Александр Бречалов дано историклы «Удмуртилэн дано кунмуртэз» ним сётӥз.

— Оскисько, та залын ӧвӧл сыӵе адямиос, кин уг тоды Кузьма Ивановичез, — шуиз Тӧро А. Бречалов.

К. Куликов 30 арлэсь кема кивалтӥз Историяя, кылъя но литературая Удмурт институтэн, 30-лэсь ятыр книгаослэн авторзы, этнографияя экспедициосты радъясь луэ. Кузьма Иванович понна шумпотыса, быдэс зал сылыса чабиз.

Елена Скворцова