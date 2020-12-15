Дыго-мого почта
Related Articles
Редакцие лыдӟисьёс жингыръяло, газет дыраз уг вуы шуыса. Тӥляд ӝожтӥськонъёсыныды ми вазиським Россиысь почталэн Удмуртиысь управленияз.
Туэ октябрь кутсконын бӧрсьысь бӧрсе жингыръязы Кез ёросын но Ижын улӥсь лыдӟисьёсмы. Кезысь гожтӥськисьмы газетэз 10 нунал возьмаз. 6-тӥ октябре редакцие жингыртыкуз, 1-тӥ октябрь понна газет ваемын ӧй на вал, но почтальон дораз вуиз 9-тӥ октябре гинэ. Почтаослэн машиназы тӥяськем, пе, 10 нунал ӵоже газетэз райцентрысь мукет гуртэ нуыны машина утчаллям…
Нош Ижысь лыдӟисьмы доры быдэс толэзь газетэз ӧз вайылэ. Пандемиен сэрен тросаз отделениосын — городын уката но — почтальонъёс уг тырмо, шуэ Россиысь почтаысь гожтӥськонъя отделэн кивалтӥсь Ольга Митрошина, соин одӥг почтальон газет нуллэ кӧня ке участокъёсы. Озьы газет беромыса вуэ.
Газетэз ӝегатон пумысен озьы ик жингыртӥз Ува ёросысь Ӝужгес гуртысь Светлана Митрофанова.
Ижысь управление жингыртэммы бере Ӝужгесын, Ижын, Кез ёросын газетэз дыраз вайылыны кутскизы.
Тӥледлы но газетэз беромыса ваё ке, жингыртэ редакцие 8 (3412) 73-33-42, 8-951-195-37-65 номеро телефонъёсъя. Югдурез ӵош тупатыны тыршом.
УД
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment