Гужем — трициклэн, толалтэ — снегоходэн

Дэбес ёросысь Бадӟым Ӟӧтымысь Александр Хохряков гуртооссэ паймытъя аспӧртэм техника лэсьтэменыз — гаражаз сыло аэроустановка, снегоход, трицикл…

Ас киыныз бичам тракторез

Туспуктӥз Наталья Хохрякова

Бадӟым Ӟӧтымын Кулибинъёссы — киужлы усто пиосмуртъёссы — трос. Соос понна гуртын нимысьтыз «Мотобум биатлон» вожвылъяськон но ортчылыны кутскиз ни. Кибашлыос калык син азе потто ас киынызы лэсьтэм техниказэс, соосын ворттылыса, куспазы ӵошатско. Быгатонлыксэ возьматъя Александр Валентинович но.

Пиосмурт «Дружба» хозяйствоын водитель луыса ужа, Наталья кузпалыз но отын ик скал кыске. Нош ваньмон дырзэ А. Хохряков гаражаз ортчытъя, сюлмыз ялан маке лэсьтыны, сэрттыны куре, шуэ. Гужемзэ гуртын кизён, турын калтон, ю-нянь октон вакыт бере, гаражын сокем трос дырез ортчытыны уг пӧрмы. Нош толалтэ ялан телевизор сьӧрын уд пукы, пе, соин нуналаз 2-3 час ке но техника котырын берга.

— Интернетысь адямиослэсь ас киынызы лэсьтэм техниказэс учкылыны яратӥсько, — вера Александр. — Маиз гинэ отын ӧвӧл! Мукетъёсыз быгато бере, мынам но асме эскереме потэ, быгато-а, уг-а соос сямен. Озьы техникаез кызьы лэсьтоно шуыса малпанъёс йырам берганы кутско. Куддыръя соос уйёсын но кӧлыны уг сёто, уж борды сокем басьтӥськем потыса улоно.

Снегоходзэ яратӥзы нылпиос

Туспуктӥз Наталья Хохрякова

А. Хохряковлэн гаражаз ас киыныз лэсьтэм техникаез кӧня ке пумо люкаськиз ни. Киуж борды пиосмурт армие ветлэмез бере басьтӥськиз —квадроцикл пӧрмытӥз. Пит­ранъёссэ вуж машиналэсь кутӥз, моторзэ «Урал» мотикезлэсь пуктӥз, рамазэ ачиз кортлэсь лэсьтӥз. Квадроциклэныз 2 ар ачиз ворттылӥз, берло братэзлэн пиналъёсыз гурт ульчаостӥ ширъязы. Отӥяз та техниказэ сэрттӥз но солэсь пичи трактор пӧрмытӥз. Со тракторез али ке но гурт котырын ужъёсты быдэсъяны юрттэ. Со мотоблоклэсь кужмогес, вылаз пуксьыса, бакчаез гырыны но, вал возэн мында турын вайыны, сикысь пу ворттыны яра, шуэ пиосмурт. Усточилэн тракторысьтыз моторез басьяське, тулыссэ сое трактораз пуктэ, толалтэ — снегоходаз.

— 2-тӥ толзэ снегоходэным ворттылӥськом ни, — азинтэ Ӟӧтымысь Кулибин. — Сое пӧрмытыны малпанэ далай вал ини, толалтэ отчы но, татчы но вуэм потэ, нош котыр лымы. Озьы мотоблоклэсь моторзэ, вуж снегоходлэсь гусеницаоссэ кутыса, лымы вылтӥ ворттылӥсь машина пӧрмиз. Солы уката шумпотӥзы нылпиосмы. Лымы усе гинэ, ёрто ни машинаез гаражысь поттыны. Бӧрсяз думыса ворттылыны юри дӧдьы лэсьтӥ. Отчы пиналъёсмы пуксё но, лудъёстӥ, сикъёстӥ ворттылӥськом, чорыганы ширтӥськом. 12 аресъем пимылэн эшъёсыз вуо на ке, машина дорысь кошкемзы уг ни поты, доразы бертон сярысь ик вунэто.

Пиосмуртлэн аспӧртэм техникаезлы синмаськыса, гуртазы эшшо кӧня ке мурт та выллем машина бичаз на.

Вуоно трицикл

Туспуктӥз Наталья Хохрякова

Озьы ик Александр Валентиновичлэн гаражаз аслэсьтыз дырзэ али вите на аэроустановка. Пӧйшуран куас борды бензинэн ужась мотор, пропеллер юнматэмын, пукон инты тупатэмын. Таин лымы вылтӥ ворттылыны луоз. Нош бордаз парашют думид на ке, инме но ӝутӥськыны, оло, пӧрмоз, пе.

— Таӵе пропеллер дельтапланъёс, аэропланъёс выллем арбериосын кутӥське, — шуэ пиосмурт. — Аслам но бадӟым мылкыды инме ӝутӥськыны, но та ужез уггес вормы, дыр, укыр дуноесь солы кулэ луись арбериос.

Нялтас вераса, А. Хохряковлэн аэроустановкаезлэн пропеллерез дунтэм ӧвӧл: 12 сюрс манет пала сылэ. Аспӧртэм техникаезлы запчасть пиосмурт отысь-татысь шедьтэ, куд-огзэ басьтоно луэ. Малпанъёссэ быдэстон понна А. Хохряков пичиен-пичиен коньдон люка. Наталья кузпалыз картэзлэн выремез пумысен нырысь куаретэ вал ке, али дышиз ини, пумит кылзэ уг вера:

Аэроустановка ачиз бичаз, сое куас вылэ юнматыса, лымы вылтӥ ворттылыны луоз

— Мыным техника сюлмыя ӧвӧл: вань ке вань, ӧвӧл ке ӧвӧл. Аслыз но нылпиосмылы яра бере, мед выроз. Но снегоходаз дырын-дырын пуксьылӥсько. Пимылы 8-9 арес дыръя багги — пичи машина — лэсьтӥз вал, туж шумпотыса соин ворттылӥзы гуртысь нылпиос. Собере тӥяськем скутер басьтӥз но тупатӥз. Гаражаз эшшо но кыӵе ке машинаосыз сыло на. Кӧня ке ар талэсь азьло пичи пилорама лэсьтӥз, со мукет гуртоосмылы но яраз, Саша доры учкыны, кызьы лэсьтоно шуыса юалляськыны ветло, — шуэ Наталья Хохрякова.

Али Александр Валентинович трицикл нимаськись машинаез котырын берга. 3 пит­ранэн аспӧртэм мотоциклзэ гужемозь вуттоно.

Ангелина Снигирёва