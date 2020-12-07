Гордань ошлы синмаськисьёс йыло
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Вуоно ар — Ошлэн арез. Туала вакытэ фермеръёс синмаськемын герефорд выжыысь ошъёслы. Сӥльыз — деликатес, пе.
Пумен тросгес но тросгес ёросъёсы выжыясько ни герефорд выжыысь ошъёс но скалъёс. Кылсярысь, Грак, Шаркан, Вотка, Юкаменск но Сарапул ёросъёсысь герефорд вордӥсь фермеръёс кооперативе огазеяськизы. Бордазы итӥськизы Башкириысь но Пермьысь юлтошъёссы. Ӟеч сӥльлэсь сиён лэсьтон цех дэмен ӝутӥзы. Та нуналъёсы отын колбаса, ӵынатэм сӥль, шашлык, пельнянь но мукет полуфабрикатъёс лэсьтыны кутскизы. Нырысь-валысь ог 20 пумо сиён поттыны малпало. Кооперативен кивалтӥсь Михаил Киселёв пусъемъя, отӥяз производствозэс йылтозы. Кылсярысь, выль цех ӝутӥське Ижын. Паськытато фермаоссэс но. Али фермеръёслэн гидъёсазы лыдъяське ог 500 йыр герефорд выжыысь скалъёс но 100 йыр ошъёс.
Та пудолэн быгытъёсаз сӥен-сӥен кӧй люкаське, сӥльыз мраморлы укша, ческыт луэ. Соин но сӥльзэ дунъясьёс нуналысь нуналэ йыло.
Пудолэн тусыз аспӧртэм: мугорзы горд, нош йырзы, гадьзы но быж йылзы тӧдьы. Уло 15-18 ар. Гонзы гондырлэн кадь кузь бере, ӟырт кезьытъёслэсь но пыжись шундылэсь уг кышкало. Озьы бере, гидтэк но возьыны луоно. Пыд улазы куро гинэ мед луоз, тужгес но — ошъёслы.
— Тазалыксы юн, — шуэ Михаил Киселёв. — Кунянъёссы чырткемесь будо, шер куло, уг висьыло. Скалъёссы но капчиен пияло. Герефордъёс сиёнлы но уг бырйисько: коть вож турын, коть куасьтэмзэ сёт, коть куро вылын возь. Сьӧд-куӵо скалэз начаргес сюдӥд ке, кезьыт азьын возид ке, со восьмыны кутскоз. Нош герефордъёс котькыӵе куазен но сӥль быгыт, кӧй люканы пӧрмыто. Ӝог будо шуыса но, соосты вордоно кариськимы — уй-нунал ӵоже 1 сюрс 100 граммлы йыло. Алигес гинэ верасько вал, шаерамы сӥльлы ярась пудо уг вордо, йӧл кыскон сярысь гинэ сюлмасько шуыса. Табере фермеръёслы луыса выль удыс азинтӥське.
Герефорд выжыысь пудолэн сямыз лякыт. Скалъёс йӧл ӧжыт сёто, соин соосты уггес кыско, кунянъёссылы мед тырмоз шуыса. Но та пудоез йӧллы шуыса уг вордо.
Елена Сараматова
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