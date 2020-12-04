Геройзы кадь азьпал радын

Дэбес ёросысь Данёгуртысь Чапаев нимо колхозлы туэ 90 ар тырме. 1930-тӥ арын солэн вал огшоры нимыз — «Данёгурт». Колхозлэн туж узыр историез. «Россия» но, В. Ленин нимо но вал.

Али колхозэн кивалтэ Татьяна Хохрякова. Куке но Татьяна Мефодьевна колхозэ огшоры зоотехнике ужаны лыктӥз. Нош 2001-тӥ арын калык сое кивалтӥсе бырйиз.

Т. Хохрякова

Туспуктӥз Виктория Коробова

Инженер но, агроном но, председатель но

Т. Хохряковалэн тодэ ваемезъя, 21-тӥ даурлэн кутсконаз колхозын туж секыт югдур вал: ужасьёслы уждун тырыны номырин, пу гид куашкан калэ вуэмын, техника ӧжыт, эшшо ке воргоронъёс нуналлы быдэ «вож кыен» эшъясько. Озьы ке но 2004-тӥ арын выль гид пуктыны быгатӥзы ни. Со дырысен арлы быдэ выль техника басьтыны пӧрмыто. Озьы машина воштӥз троссэ юись мужикъёсты.

— Председательын ужаны кутскеме бӧрсьы, конечно, туж секыт вал. Мукет председательёслэсь, воргоронъёслэсь, трос юалляськыса улӥ: таиз кызьы, кыӵе техникаез басьтоно, — вера кышномурт. — Соку туж ӵем люкалляло вал ёрос совещаниосы, отын гурт удысысь специалистъёсын, кивалтӥсьёсын кенешыса пукылӥм. Соос ик монэ дышетӥзы. Кышномурт шуыса, ултӥ ноку но ӧз карылэ, жалянзы вал. Соос бордын ачим но будӥ. Туж бадӟым тау со понна. Озьы калленэн валаны кутски но, туж тунсыко потӥз та уж. Колхозын вань ке ужасьёс, вань ке коньдонэз — созэ но, тазэ но лэсьтыны пӧрме. Озьы, адӟиськод ке аслэсьтыд лэсьтэм ужъёстэ, лудъёс киземын ке, выль гид пуктыны луиз ке, пудоос йыло, кунянъёс вордско, ужасьёслэн мылкыдзы вань ке — ачид но пинал кадь шумпотӥськод. Али аслам но опытэ вань ини. Табере дӥням вуыло визь-нод дуре. Ми, кивалтӥсьёс, специалистъёс, ог-огмы дӥне ӵем вуылӥськом. Кылсярысь, огез егит фермер кемалась ик ӧвӧл хозяйствозэ усьтӥз. Ми чорскыса лыктӥм дӥняз. Егит адямилэн мылкыдыз мед ӝутскоз, мед шӧдоз, сое гажало шуыса. Егитъёслэсь но дышетскыны вырисько. Соос али туж визьмоесь: компьютерез, техникаез валало, олокыӵе но кылъёсты тодо. Али тани тодӥ, мар со кешбэк! Компьютерез туж дышетэме потэ, но, жаляса верано, секытэн сётске со мыным.

Татьяна Мефодьевналэн 61 аресаз но котьку мылкыдыз вань дышетскыны, выльзэ тодыны-валаны. Тани али, егитъёс шоры учкыса, социальной сетьёсын но компьютерен эшъяськыны дышетске. Сыӵе ваменэс адямилэн ваньмыз пӧрмоз!

Али Дэбес ёросысь хозяйствоосын кивалтӥсь воргоронъёс пӧлын Татьяна Хохрякова огназ кышномурт. Эшшо со гинэ «Россия Федерациысь агропромышленной комплексысь дано ужась» нимын пусъемын.

Механизаторъёс

Тол вакытэ председательлэн ужан нуналыз кутске 7 часын. Гужемен ӵошатыса вазь ӧвӧл — соку нунал кутске 5 часын ик. Нырысь ик Т. Хохрякова вуэ механизаторъёс доры — котькудӥзлы уж сётоно.

Механизаторъёс

Туспуктӥз Виктория Коробова

— Механизаторъёслэсь трос выльзэ кылӥсько. Мынам малпамея, ӟеч кивалтӥсь кулэ тодыны вань удысъёсты: зоотехниклэсь но, ветеринарлэсь но, механизаторлэсь но, агрономлэсь но, бухгалтерлэсь но. Ужасьёслы матынгес луон понна мылкыдзэс, сямъёссэс но тодоно. Уж но сётӥсько, мылкыдзэс лыдэ басьтыса. Учконо, кинлы кыӵе комбайн, трактор осконо. Кылсярысь, али механизаторъёс арнялы быдэ ужзэс воштыло. Мӧзмыны дырзы ӧвӧл! Гужем, конечно, озьы уг луы. Соку котькудӥзлэн аслаз ужез, — шуэ председатель.

Пётр Никитин механизаторлэн стажез 40 арлэсь трос люкаськемын ни. Со татын тужгес кема ужасез луэ. Озьы ке но арлыдоосты татын палэнэ уг кельто. Пётр Всеволодовичлы кемалась ик ӧз сётэ выль трактор — JCB.

Колхоз нуллэ В. Чапаевлэсь нимзэ. Солы памятник Данёгуртлэн адскымон интыяз сылэ.

Туспуктӥз Максим Егоров

— Та колхозын мон 1979-тӥ арысен ужасько ини. Уг быгаты вераны, соку секыт вал шуыса, малы ке шуоно егит дыръя номыр но, секыт но, пӧр­мытонтэм но уг поты, — тодаз вае Пётр Никитин. — Али уж ичигес ӧз луы ке но, сыӵе интересно ӧвӧл ни. Уг тодӥськы, оло, аресъёс ортчемъя озьы потэ. Техника адямилэсь киоссэ воштэ ук. Нош азьло ужъёс киын, валъёсын быдэсъясько вал. Татьяна Мефодьевна ӝутӥз колхозмес туж секыт аръёсысен: коньдон ӧй вал, ваньмыз куашка ни вал. Калленэн быгатӥм пыд выламы султыны. Со понна Татьяна Мефодьевнаез туж гажаськом. Соя адӟыны луэ, кышномурт кулэ дыръяз воргоронлэсь кужмогес но, дӥсьтӥсьгес но, визьмогес но луыны быгатэ шуыса.

53 аресъем Сергей Андреев школа бере ик лыктӥз колхозэ сварщике. Гужем вакытэ луд вылын тракторъёс тӥясько ке, Сергей Васильевич «скорой помощь» кадь ӝог вуэ, соосты «бурмытэ».

Колхозысь механизаторъёс ёросын вормисьёс пӧлы шедьыло. Кылсярысь, туэ гужем кыкез механизаторъёс — Николай Хохряков но Николай Кардапольцев — пудо сиён дасясьёс пӧлын 3-тӥ инты басьтӥзы. Нош валля арын 33 аресъем Сергей Хохряков, одӥгез егитэз ужась, комбайнёръёс пӧлын 1-тӥ инты басьтӥз!

— Колхозын ужасько 13 аресысен, шуыны луоз: пушнер, мукет турын-куар октыса, валэн ворттылӥм, пудоосты пастухам. Нош комбайнэн ужаны кутски 6 ар талэсь азьло гинэ. Али выль ужасьёс ӧвӧл, нош уж трос. Соин ик секытэз шӧдӥське. Егитъёс тросгес мед луысалзы, — шуэ С. Хохряков. — Татьяна Мефодьевна туж быгатэ лӧпкытъяны. Со милям кивалтӥсьмы ке но, кышканмы солэсь ӧвӧл-а, мар-а. Со котьма сярысь юалляське, выльзэ тодэмез потэ, милесьтым, мужикъёслэсь, бере кылемез уг поты: тракторез но сэрттыны, оло, быгатоз ини!

Механизаторъёслэн гаражзы олома быдӟа. Тани сыло выль ДТ-ос, МТЗ-ос но трос мукет техника. Липет улын «отпускын» сыло комбайнъёс но.

Пудо утисьёс

Механизаторъёслы уж сётыса, Татьяна Мефодьевна вамыштэ гидъёс пала. Гидъёссы кемалась ик ӧвӧл пуктэмын. Одӥгез — 2010-тӥ арын, нош мукетыз — 2017-тӥын гинэ. Али та 2 фермаосын возё 370 скалъёсты. Котькудӥз нуналскын 18,7 киллограмм йӧл сётэ. Огъя 6 сюрс 700 киллограмм йӧл кыско. Пудо сиён котьку тырмымон люкало, туэ — 9 сюрс тонна. Вуоно арлы но кылёз на. Данёгуртъёслэн туж потэ пудозэс йылтэмзы, малы ке шуоно коньдон колхозэ лыктэ йӧллэсь. Со понна выль гид пуктоно, но дугдытэ одӥгез — ужасьёс уг окмо. Али 2 гидын ужало быдэн 3 дояркаос. Озьыен, котькудӥзлы 70 йыр висъямын. Дояркаослэн ужзы ӟеч радъямын, выль технологиос пыӵатэмын.

Пудо утисьёс: А. Хохрякова, Н. Никитина, Е. Тимофеева, Т. Касаткина, В. Кельдибекова, Т. Андреева, Л. Хохрякова, Р. Андреева, Ж. Кропотина.

Туспуктӥз Виктория Коробова



Скал кыскисьёс пӧлын но вань асьсэлэн «ветеранъёссы». Альбина Хохрякова вордскиз Данёгуртын ик. 19 арес тырмыса, гуртысьтызы колхозэ скал кыскисе ужаны кутскиз. 40 арзэ сӥзиз ни яратоно ужезлы. Эшшо кемалась ик ӧз «Известия Удмуртской Республики» газетлэн «Мынам песянае» конкурсаз вормись луиз.

— Азьло шуг ке но вал, одӥг пол но ӧй малпа кельтыны та колхозме. Ужаны кутскыкум, ваньзэ киын лэсьтоно луэ вал, вазь ӵукна лыктоно ужаны, бер ӝыт гинэ бертоно. Нош али ваньмыз туж йӧн, капчи лэсьтэмын, фермаосмы вылесь, душмы вань, туалетмы гинэ но педлон ӧвӧл ни! Ужан вакытам, 3 кивалтӥсь сяна ӧз воштӥськы. Ваньзы вал адӟем карымонэсь, но Татьяна Мефодьевнаен, шӧдӥсько, ӝужаськом!

Скалъёсты луд вылэ уг лэзьяло. Пайдаез ӧвӧл, пе. Сое валан понна быдэс эксперимент ортчытӥллям. Пудо-живот нокыӵе курадӟонэз уг адӟы, кужымзэ сюрес вылэ уг быдты, микрофлораез уг вошъяськы. Озьыен, йӧлыз чылкытгес но тросгес луэ. Кин малпа, скалъёс пытсэтын уло шуыса — медаз кышкалэ: вӧл-вӧл загонын скалъёслы инты тырме.

Эшшо одӥгез «ветеран» — Галина Николаевна Хохрякова. Колхозын кутскиз ужаны 1977-тӥ арын, экономист вал. Пенсие потыса, ӧз чида гуртаз пукыны. Шӧдӥз, колхозэз понна быгатоз на трос лэсьтыны. Озьы со агроном кариськиз. Галина Николаевналэн сюлмаськемезъя, урожайность арлы быдэ ӝутске.

Нош зоотехниксы — Людмила Золотарёва — егит. Нуналлы быдэ Дэбесысь Данёгуртэ ветлэ. Людмила Владимировна трос саклык висъя племенной ужлы, ӟеч выжыысь кунянъёс мед вордскозы шуыса.

Пӧрасьёс

Нуназе котырын, кӧт сюманы кутскемен, вамыштӥмы колхозлэн столовояз. Столовой тыр ческыт сиён зын вӧлске, шуныт, радио пыр удмурт кырӟан чузъяське. Ольга Хохрякова но Светлана Андреева столовойын ӵош тыршо ини 12 ар. Ог-огзы борды дышемын. Котькудӥз тодэ аслэсьтыз ужзэ. Туннэ дасяллям винегрет, рассольник но сӥлен пюре. Ваньмыз та сылэ 50 манет гинэ. Асьсэлэсь ужасьёссэс, палэнысь вуэм лэсьтӥськисьёсты, сюрес волятӥсьёсты яке огшоры сюрес вылысь жадьыса пырем адямиосты — ваньзэс огкадь ческыт сюдо. Ольга Хохрякова — Оля ака, кызьы нимало сое гуртоос — пыриське «Таня но Маня» дуэтэ. Пандемилэсь азьло калыкез шулдыртыса ветлыло вал концертъёсын.

— Мон уг но малпаськиськы, кытын ке умойгес шуыса — лыктӥсько но лэсьтӥсько аслэсьтым ужме. Тулыс кизьыку, выходнойтэк ужаськом. Октябре гинэ нырысетӥ шутэтскон нуналы вал. Но калыклэн кадь ик бакча сиёнмы но будэ, пудоосмы но бызьыло. Ми татын ваньмы одӥг семья кадь. Нокин уг кереты. Татьяна Мефодьевна но милем эш кадь. Адӟиськом, со аслэсьтыз ужзэ ӟеч лэсьтэ шуыса, милям но потэ ваньзэ ӝик-ӝик лэсьтэммы, — шуэ Ольга Хохрякова.

Пудо утисьёслэн сяна, колхозын толалтэ ужан нунал быре вазь — 4 часын. Татьяна Мефодьевнаез гуртаз пумита кузпалыз — Владимир Хохряков. Пиналъёссы Надежда но Дмитрий табере асьсэос анай-атайёс луизы ни, Дэбесын семьяосынызы уло, 7 внук кузьмазы ни: 4 пи но 3 ныл. Шутэтскон нуналъёсы Хохряковъёслэн юртъерзы пинал куараосын тырме, песянайзылэн ческыт пӧрам зыныз корка тыр вӧлме.

Лыдъясь-чотась но шулдыртӥсь

Гурт удысын ужасьлэсь нуналзэ пусъё быдэс колхозэн, ӟеч ужасьёслы пичильтык кузьымъёс сёто. Выль арез но ӵошен пумитало.

Анелия Леконцева колхозын 15 ар пала ужа ни бухгалтер луыса. Нош сюлмаз со — организатор но ужрадъёсты нуись. Ужрадъёсын но, сюанъёсын но, вордскем нуналъёсын но куноосты лӧпкытэ. Ӵемысь асьсэлэн столовоязы ик ортчыло таӵе ужрадъёссы.

Валтӥсь бухгалтер А. Леконцева но бухгалтер М. Никитина.

Туспуктӥз Виктория Коробова



Колхоз быдэс поселение сярысь сюлмаське. Ужасьёсын но, техникаен но, коньдонэн но юрттэ. Кылсярысь, выль пуктэм нылпи площадкаез кенераны коньдон сётӥз. Озьы ик коньдон висъяз нылпи сад котыртӥ но кенерез выльдыны. Клубзылы выль костюмъёс басьтыны юрттӥз. Таяз аре 77 сюрс манет ватсаз Данёгуртын огзэ ульчаез лэсьтыны. Выль арын мукет ульчаез тупатъяны мылкыд каризы, Татьяна Мефодьевна соку ик соглаш луиз юрттэт сётыны.

— Юрттыны выриськомы, деревняын улон шулдыргес но чебергес мед луоз шуыса, — вера Татьяна Мефодьевна. — Эх, мед адӟысалзы егитъёс, гурт выльдӥське шуыса!

Егитъёсты возьмало

Выль ужасьёслы, колхоз туж юрттыны турттэ. Али одӥг квартира тырттэм, аслэсьтыз кузёзэ вите. Вуоно арын малпало пуктыны эшшо 2 квартираем корка. Колхоз ӝутӥз егит бухгалтерлы но выль корка, пушказ газэз но, вуэз но — ваньмыз вань. Ул но ужа гинэ! Со сяна, егит специалистъёслы висъяське бадӟым субсидия. Пуктӥськисьёслы колхоз юрттэ: тракторен но, ужасьёсын но.

Али куд-огез ужасьёссы палэнысь ветло. Дэбесын улӥсьёс котькуд нунал машинаенызы вуыло. Кыдёкын ке но (17 иськем), ужан интызы соослы яра, мукетыз ӧвӧл кулэ, пе.

Та дырлы колхозын уг тырмо пудо сюдӥсьёс, скал кыскисьёс, механизаторъёс. Туж ёрмо инженерлы. Специалистъёслэн образованизылы бадӟым куронъёс ӧвӧл. Кулэ одӥгез гинэ — бадӟым мылкыд. Али колхозын шоро-куспо уждун 25 сюрс манет.

Чапаев нимо колхозэз 90 ар тырмеменыз ӟечкыласа, ужасьёс хозяйствозылы сӥзё: уж котьку мед луоз, колхоз мед ӝутскоз. Егитъёс гуртэ мед кылёзы, гуртсэс мед яратозы но данъялозы. Ноку но медаз луэ шуг-секытъёс но керетонъёс. Колхоз пушйиз ке — гуртын улон пӧзёз.

Виктория Коробова