Газ, ву, сюрес но связь…

2021-тӥ ар — Гуртлэн арез. Кызьы со шӧ­дӥсь­коз калыклэн улон-вылонэз вылын? Марлы саклык висъяськоз? Та пумысен кенешимы Правительстволэн Тӧроезлэн вош­тӥ­се­ныз, гурт удысъя но сиён-юонъя министрен Ольга АБРАМОВАЕН.

Якшур-Бӧдья ёросысь «Старозятцинский» хозяйствоын

урожаез эскерон.

Туспуктӥз Елена Сараматова

— Ольга Викторовна, гурт нырысь ик возиське хозяйствоос вылын.

— Ӟеч улон потэ экономика бордысь, соин ик сак учкиськомы, кызьы азинтӥсько хозяйствоос, фермеръёс, кӧ­ня адями ужа, кыӵе шоро-куспо уждунзы, производствоез ӝутыны луоно-а. Куд-ог гуртъёсын улӥсь­ёс пӧлысь 40-80 процентэз эштосын ужало. Председатель соослы анай-атай интыын луыны кулэ. Семьяын шуг-секытъёс кылдыку, кытчы адямиос мынозы, со доры ке ӧз? Мон ачим Дэри ёросысь «Бабинский» хозяйствоен ки­вал­тӥ, тодӥсько, макем трос юрт­тӥськоно луэ школалы, садлы, клублы, черклы. Куд-ог кузёос шуо: мынам гурттэк но сюлмаськонъёсы трос. Калык понна ужаны дась ӧвӧл ке, кивалтон борды эн бась­тӥсь­кы. Калык гуртысь кошкемысь дугдоз, ӵуказе нуналлы осконэз луиз ке. Тани Шаркан ёросысь Анатолий Хохряков, Николай Собин гуртооссылы арлы быдэ ичизэ 1,5 миллион манет тыр юрттӥсько. Нялтас вераса, Шаркан ёрос берло дыре зол азинтӥське, татысь предприятиос гуртъёсты ӝуто, асьсэос выль кичӧлтонъёсын пото. Сьӧлта ёрос проектъёс борды дӥсьтыса бась­тӥсь­ке. Алнаш, Можга, Вавож ёросъёс паймытъяло.

— Мар карыны малпаськоды дышем сямъя улӥсь, дыг хозяйствоосын?

— Али нимысьтыз саклык висъямез кулэ каро Сюмси, Балезино, Кез ёросъёс. Татын нюлэсъёс но, музъем но вань, инфраструктуразы гинэ лябгес. Отын ужан амалъёсты воштон, бизнесэз кыскон бордын тыршомы.

Выль кужым, оло, сётозы, фермеръёс. Туэ музъемен, пудоен ужаны мылкыд карисьёслы ог 400 миллион манет висъямы. Тамында юрттэт фермеръёслы ноку ӧз вуылы. Оскисько: пичи гуртъёсты ӵа­пак соос ӝу­ты­ны быгатозы. Но соос понна экономикая нимысьтыз условиос кылдытоно. Вуоно арын, оло, ӵа­пак пыдлось ёросъёсты ӝу­ты­ны ик грантъёс уногес люкыломы. Пӧр­тэм амалъёсты эскероно. Кылсярысь, арлы быдэ гуртъёсысь 10 ӵы­петъ­ёс­ты чорыген узырмытыны, отын производство усьтыны малпаськомы.

— Ужасьёстэк, специалистъёстэк номыр уд лэсьты…

— Туэ 5 техникумъёслэсь базазэс выльдӥмы, туала куронъёслы тупась тӥрлык вуттӥмы мастерскойёсы но лабораториосы. Можгалась пудо эмъянъя колледжын али сыӵе оборудование вуттэмын, кудӥз юрттэ пудолэсь генетиказэ тодыны, ДНК-зэ адӟыны. Азьло сыӵе анализэз лэсьтон понна Ирландие вазиськоно луэ вал. Табере Можгалан эскерыны быгатомы. Али дышетӥсьёс но студентъёс со тӥрлыкен вырыны дышетско. Озьыен, вуоно арын генетикаен ужанэз быдэсак соослы оскыны луоз. Пичи вамышъёсын ке но, ми дасяны кутскиськомы кужмо специалистъёсты. Зэм, училищеосты зол выльдоно на, солы трос уксё кулэ. Тракторъёссы но вужесь. Но матысь 5 ар ӵоже выльдӥськыны пӧрмытомы шуыса оскисько.

Нош кызьы егит кадръёсты гуртэ кельтоно — со ни кы­ке­тӥез ужпум. Алигес кенешимы ёрос йыръёсын: министерство арлы быдэ пинал специалистъёслы ог 30 миллион манет тыр подъёмной висъя, пайдаез вань-а? Омыре куштэм кадь луэ. Егитъёс угось 240 сюрс манет басьто но уй куспын сое быдтыны быгато. Подъёмнойлэсь быдӟалазэ будэтэ, куро. Но ми мукет амал но адӟиськомы. Кылсярысь, специалистъёслы подъёмной сётэм интые, со уксёез софинансирование амалэн умой луысал хозяйствоослы юртъёс пуктон вылысь висъяны. Предприятиос талы дасесь. Соос сотэк но тросэз пуктӥсько. Нош юрттэт вуиз ке, эшшо чырмытгес лэсь­тӥсь­ко­зы, пыдлось ёросъёсысь но хозяйствоос коркаос ӝутыны ӧдъ­яло­зы. Тросаз асьсэлэн стройбригадаоссы вань. Соослы но уж кылдоз. Озьы

1 юртлэн дуныз, 2-3 миллион манет интые, ог 600 сюрс манет кыльыны быгатоз. Нош хозяйствоосы ужаны лыктэм специалистъёс сое, шуом, ог 5 ар ортчыса, асьсэлы басьтыны быгатозы.

— Гуртъёсты котыр ласянь азинтонъя программая висъяськись 3 процентъем ипотекаен выллем уз луы-а? Ёрос центръёс но Иж котырын гинэ пук­тӥсь­кы­ны уз кутске-а?

— Уз. Хозяйствоен кивал­тӥсь ужасьсэ ас дораз кельтон понна сюлмаськоз. Али мыло-кыдо пуктӥсько Вавож, Можга, Глазов котырысь хозяйствоос. Мукетъёсыз но дасесь. Жаляса верано, гурт ипотека калыкез гуртэ ӧз кыскы — отысь кошкыны луонлыкъёсты ги­нэ паськытатӥз. Пичиятэм процентэн ипотекалы син­­маськыса, адямиос гуртъёсысь райцентръёсы выжизы, уноез Дэри котыре пуксизы. Верасалзы ке, ас гуртад гинэ юрт басьтыны ипотека сётӥське шуыса, югдур мукет луысал.

Хозяйствоослы уксё вуыны кутскиз ке но, дэмен пук­тӥсь­козы шуыса малпано ӧвӧл. Валаськом ук: куд-ог эштосъёсты, ӝутэмед потыса но, ӝутыны уд быгаты. Соослэн выльдӥськыны мылкыдзы воксё ӧвӧл. Куддыр пудозэс йӧнала сюдон сярысь но уг сюлмасько. Кылсярысь, Яр ёросысь «Елово» хозяйствоын сӥзьыл пудозы кулыны кутскиз вал. Ноябрь толэзе ми Россельхознадзорен, пудо эмъясьёсын дэмен поталлямы отчы, кенешимы, валэктӥмы, кызьы пудоез сюдоно. Ватсаса уксё «Еловолы» ӧм сётэ, но 1-тӥ ноябрен ӵошатыса, али отын 2 поллы уногес йӧл кыско ни. Сюдонзэс но люктанзэс гинэ радъязы. Асьме скалъёсмы ӟечесь: коть­кыӵе югдурын йӧл сётозы. Неужто производствоез йылтон понна хозяйствоослэн тыбыр сьӧразы ми сылыны кулэ? Кужмысь нокинэ но шудо уд кары.

— Гуртлэсь арзэ, хозяйствоос сяна, котькудӥз адями ас вылаз шӧдыны кулэ.

— Шонер вераськоды. 2021-тӥ ар гуртоос понна котыр ласянь ӟеч луыны кулэ. Али чакласькомы, кытын клуб, ФАП, спортобъектъёс, школа, сад пуктоно. Ёросъёсын 184 объект

пуктыны курон вуэмын ни. Лыдпус йылоз на. Огзэ валаны кулэ: вуоно арлы бюджет ёркыт, ар секыт луоз. Озьы ке но али дасяськомы гуртъёслэсь список, кудъёссэ ӝутыны, эшшо золгес азинтыны кулэ. Отысь калыкен пумиськыломы, кенешомы, мар соослы кулэ каньылгес улон понна, кы­ӵе­ен адӟо ӵуказе нуналзэс. Газ, ву, сюрес, связь кулэ, шуо. Но со сяна, гурт калыкез огазеям потэ на. Соос асьсэос улон-вылонзэс умоятон борды мед бась­тӥсь­козы, татын улэмзы, нылпи вордэмзы, пересьмемзы мед потоз. Транспортъя но сюрес хозяйствоя министерствоен гуртъёсысь бырем сюресъёсты эскерыны потамы ни, список дасямы. Алигес учкыса потӥ Китайлэсь 2023-тӥ арозь азинсконъя стратегизэ. Вал­тӥсь ужпум пукто: начар улӥсь­ёс­лэсь лыдзэс кулэстыны, соослэсь доходзэс йылтыны. Нош Белоруссиын 20 адямиен пичиесь гуртъёсазы туризмъя объектъёс лэсьто. Малы адӟем каронтэм? Асьме гуртъёсмылы но выль шокчон кулэ. Шуом, Якшур-Бӧдьялась коркаосты, Европаын сямен, яркыт буяммы потэ, мылкыд мед сётозы шуыса. Улонын туж трос бездытэз — чебер буёл пыӵатоно. Малпаськомы 7 зол азинскись хозяйствоос котырысь гуртъ­ёс­ты мукетъёсызлы ад­ӟем карымон (показательной) карыны. Кылсярысь, Вотка ёросысь Пихтовка, Якшур-Бӧдья ёросысь Тыло, Сьӧлта ёросысь Узи, Грак ёросысь Пуклё но мукет гуртъёс синмаськымон азинско, предприятиоссы сюлмаськемен. Отчы сюрыса, коть­ку­дӥз адями, котькудӥз ки­вал­тӥсь мед вералоз: ас дорам тазьы ик мед луоз.

Туннэ ёросъёсын асьсэос рос-прос уг валало на, мар кулэ гуртъёслы. Калык куре, шуо, но райцентрлы ог 4 иськемын сылӥсь артысь гуртэ бадӟым клуб ӝуто. Оло, отын спортъя площадка умойгес луысал? Югдурез нокин йӧнала уг эскеры. Нош куддыр гурт шоры палэнысен учкыны кулэ, котыр шекъёсыз мед адӟиськозы шуыса. Котькуд музъем кесэг пайдаен мед берытскоз. Ёросъёсысь ки­вал­тӥсь­ёслэсь малпаськон ӧрзэс воштон понна дышетскон радъяммы потэ. Хозяйствоосын кивалтӥсьёсты будэтонъя но школа усьтомы.

Елена Сараматова